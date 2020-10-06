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Новости Революция в Беларуси
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Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский

Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что акции протеста в российском городе Хабаровске и протесты против результатов выборов президента в соседней Беларуси являются примерами той ситуации, когда люди устали от проводимой политики и хотят перемен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом президент заявил в интервью изданию Politico.

"То, что происходит сегодня в Хабаровске – это очень понятная позиция людей, которые выходят (на митинги. - Ред.). У них есть свое мнение. И самое главное, что на них нельзя влиять только с помощью той информационной политики Российской Федерации, нельзя промывать мозги. Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв. То же мы видим сегодня в Беларуси. Люди устали от такой политики. А когда люди устали, это в любом случае говорит о - я не знаю, это слабость того или иного организма, но это точно является проблемой для организма", - отметил глава государства.

Зеленский не смог сказать, может ли в России быть то же, что сейчас происходит в Беларуси.

"Но то, что я вижу: народ Беларуси больше не будет выдерживать политику, которая была раньше. Власти нужно прислушиваться к людям. И самое главное: бросая людей, которые имеют другую точку зрения, в полицейские "бобики" или, используя дубинки, другие средства, нельзя построить диалог с людьми. И это касается каждой из этих стран. Должен быть диалог, людей нужно слышать. Если люди хотят перемен, значит, пришло время для этих изменений, и изменения должны быть еще раньше", - подчеркнул президент.

"В Украине было два Майдана. И я вижу там (в Хабаровск. - Ред.) такую же ситуацию: люди не хотят жить так, как раньше. Люди стремятся к другому. Если не будет диалога, если власть не будет говорить об этом с людьми и делать вид, что это происходит "где-то, в том или ином районе, это не вся страна", то потом будет волна. А волна всегда смывает все прошлое", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Беларусь (7923) Зеленский Владимир (20922) россия (96267) Хабаровск (13)


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Топ комментарии
+21
Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3856
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06.10.2020 12:05 Ответить
+17
Кто мы? Всяческая ватная пошесть? Так она уставшая с рождения...
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06.10.2020 12:05 Ответить
+17
ПреЗЕдентське привітання вчителів ....

Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2236

https://twitter.com/tZosVyXhlIXJn4t/status/1313196953841414144/photo/1
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06.10.2020 12:13 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=G1DYizqNJfE Мы, так это и поняли. Пора менять!
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06.10.2020 12:54 Ответить
Ну главное что от клоуна ни кто пока не устал, взрыва не будет
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06.10.2020 12:54 Ответить
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.
https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 12:56 Ответить
Протесты в Беларуси, и выборы-2019 в Украине показали, что люди сами не знают, что хотят (на Хабаровск просто насрать, если честно).

Новые лица нужны???!!!
Да не вопрос, дебилы:
- вот вам ватрный клоун-наркоман ЗЕ, лизавший зад Януковичу и Росссии;
- вот вам тупая домохозяйка Тихановская, лижущая зад России.
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06.10.2020 12:58 Ответить
А киргизы вчера всего за сутки утерли нос белорусам и показали, кто в стране хозяин - вопрос примерно тот же недоверие результатам выборов в парламент - ментов забросали камнями и петардами, в итоге здание парламента захвачено и место нахождения Президента не известно!? А белорусы уже полтора месяца "воду варят", их пачками избивают, арестовывают, насилуют, а они надеются, что вопрос можно решить сюсюканиями с флагами на улицах.
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06.10.2020 13:00 Ответить
Маю надію що у "зє" в паху метелики всралися разом)))
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06.10.2020 13:12 Ответить
> А когда люди устали, это в любом случае говорит о - я не знаю, это слабость того или иного организма, но это точно является проблемой для организма.

ааа, ору под столом))) что несет это угашенно чмо?
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06.10.2020 13:18 Ответить
Бубочка так "дістав" українців, що навіть кажучи правильні речі, їх все одно не сприймають за справжні, щирі..
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06.10.2020 14:06 Ответить
Но не дай бог поменяют на такого КОзла как Бубочка Оманская
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06.10.2020 15:55 Ответить
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