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Новости Агрессия России против Украины Война
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Минобороны планирует закупить до 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar, - глава "Укрспецэкспорта" Ноздря

Минобороны планирует закупить до 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar, - глава

Cогласно концепции развития Вооруженных сил Украины, Минобороны планирует приобретение от 6 до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2, каждый из которых имеет 3-4 ударно-разведывательных беспилотника.

Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, передает Цензор.НЕТ.

"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", - сказал Ноздря.

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По его словам, крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.

"При этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства", - уточнил Ноздря.

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Напомним, соглашение о закупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных комплексов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina было подписано в ноябре 2018 (контракт на приобретение шести БПЛА и трех станций управления на сумму $70 млн заключили в январе 2019). В марте 2019 первые комплексы прибыли в Украину и были впервые опробованы.

На данный момент комплексы Bayraktar TB2 активно используются Азербайджаном против Армении в Нагорном Карабахе. О результате их применения можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Аналитика войны в Карабахе к исходу 5 октября".

оборона (5239) Турция (3502) ВСУ (6702) дроны (4134)


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Топ комментарии
+21
любезный, не надо больше процедуры пропускать
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06.10.2020 12:13 Ответить
+18
Но накосячит и не закупит.
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06.10.2020 12:11 Ответить
+15
Хороша новина. В небі Карабаху Байрактари добре себе зарекомендували.
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06.10.2020 12:14 Ответить
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Гарна річ Байрактари але, по одинці вони не діють, а тільки роєм разом з БПЛА-розвідниками до яких відносять, як дрони візуальної так і електронної розвідки, БПЛА-постановщики перешкод та хибних цілей, дрони-камікадзе і дрони наведення тощо. Крім того, разом з БПЛА взаємодіють і пілотовані апарати та ствольна з реактивною артилерії.
Для ефективного їх використання мають бути розроблені протоколи взаємодії і тактика застосування включаючи авіацію та артилерію.
Боюся що, діючому командуванню важко буде зрозуміти навіть нащо воно їм. Байрактари, як безпілотні бомбардувальники то, одне, а цілий комплекс то, зовсім інше. Саме собою напрошується питання створення окремої служби, яка співпрацює з іншими родами військ і підпорядковується вищому керівництву.
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06.10.2020 14:58 Ответить
та вони цю службу вже ліквідували . тварюки
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06.10.2020 15:34 Ответить
Для тих, хто питає: А куди дивляться Антонов і Южмаш? Хочу нагадати історію шведської фірми SAAB, яка виробляла:
винищувачі https://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen JAS 39 Gripen
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 6688

літаючі радари Saab 340
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 9462

протитанкові системи Saab https://en.wikipedia.org/wiki/AT4 AT4 portable
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 2405

І взялася виготовляти автомобілі, які стали приводом для жартів у всьому світі
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 7095 Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 4188Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 3629
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06.10.2020 15:18 Ответить
Підозрюю що, навіть самі заттяті патріоти у Швеції не купують автомобілі SAAB
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06.10.2020 15:20 Ответить
ти просто з глузду зьіхав кажучи таке про SAAB
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06.10.2020 15:36 Ответить
Питання не в тому що, SAAB технічно поганий автомобіль. Він просто мав недолугий дизайн від гарних авіаконструкторів. До речі, після того, як SAAB років десять тому здихався автовиробництва на користь GM провідний дизейнер перейшов на Geely.
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06.10.2020 17:04 Ответить
маємо 190 НИИ в Академии Наук.вони гов що мало фінансують науку на 0.5ставки роблять.так закажіть їм розробити ці дрони а не турецьких вчених і заводи виручають турецькі а самі на поле до пана польського.повна деградація.Сатану випускали і ксмічні а тепер хто на ослах тоді їздив в них все купують.Дебілізація за 30років.Танки ракети бмп 50% Академії розробляли при КПСС
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06.10.2020 17:02 Ответить
Ну, допустимо що, старі пердуни знайдуть нових "очкариків", які за чверть ставки зроблять ляльку, хто їм просто ось так продасть комплектуючі? На Алі їх не купиш це, зовсім інші речі, які коштують відповідних коштів. Для самостійного виробництва в Україні має існувати науково-економічна база. Це створюється роками, а то й десятиліттями.
Просрати можна швидко все і порізати на металобрухт. Ви знайдіть зараз станок, який здатен знімати соті міліметра. Потім знайдіть матеріали з яких має бути виготовлені деталі. Чого варте підключення майстерні до електромережі. А таких майстерень має бути багато аби була конкуренція і стимул. Потрібна державна система, яка не тільки дозволяє будь-кому реалізувати ідею, а й отримати винагороду за реалізоване.
В ******** умовах людям, які здатні таке робити легше виїхати в цивілізовану країну і там реалізуватися.
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06.10.2020 17:14 Ответить
Хоть что-то... Хотя, это какой-то позор... Страна производит турбины, двигатели, ракеты, АНы, а покупать хочет гораздо более простые изделия у турков. Вместо того, чтобы вкладывать в своих, предпочитают откат за чужое. Позор ПреЗеденту.
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07.10.2020 13:04 Ответить
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