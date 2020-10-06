Минобороны планирует закупить до 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar, - глава "Укрспецэкспорта" Ноздря

Cогласно концепции развития Вооруженных сил Украины, Минобороны планирует приобретение от 6 до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2, каждый из которых имеет 3-4 ударно-разведывательных беспилотника.

Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, передает Цензор.НЕТ.

"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", - сказал Ноздря.

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По его словам, крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.

"При этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства", - уточнил Ноздря.

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Напомним, соглашение о закупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных комплексов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina было подписано в ноябре 2018 (контракт на приобретение шести БПЛА и трех станций управления на сумму $70 млн заключили в январе 2019). В марте 2019 первые комплексы прибыли в Украину и были впервые опробованы.

На данный момент комплексы Bayraktar TB2 активно используются Азербайджаном против Армении в Нагорном Карабахе. О результате их применения можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Аналитика войны в Карабахе к исходу 5 октября".