Минобороны планирует закупить до 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar, - глава "Укрспецэкспорта" Ноздря
Cогласно концепции развития Вооруженных сил Украины, Минобороны планирует приобретение от 6 до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2, каждый из которых имеет 3-4 ударно-разведывательных беспилотника.
Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, передает Цензор.НЕТ.
"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ", - сказал Ноздря.
По его словам, крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.
"При этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства", - уточнил Ноздря.
Напомним, соглашение о закупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных комплексов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina было подписано в ноябре 2018 (контракт на приобретение шести БПЛА и трех станций управления на сумму $70 млн заключили в январе 2019). В марте 2019 первые комплексы прибыли в Украину и были впервые опробованы.
На данный момент комплексы Bayraktar TB2 активно используются Азербайджаном против Армении в Нагорном Карабахе. О результате их применения можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Аналитика войны в Карабахе к исходу 5 октября".
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Для ефективного їх використання мають бути розроблені протоколи взаємодії і тактика застосування включаючи авіацію та артилерію.
Боюся що, діючому командуванню важко буде зрозуміти навіть нащо воно їм. Байрактари, як безпілотні бомбардувальники то, одне, а цілий комплекс то, зовсім інше. Саме собою напрошується питання створення окремої служби, яка співпрацює з іншими родами військ і підпорядковується вищому керівництву.
винищувачі https://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen JAS 39 Gripen
літаючі радари Saab 340
протитанкові системи Saab https://en.wikipedia.org/wiki/AT4 AT4 portable
І взялася виготовляти автомобілі, які стали приводом для жартів у всьому світі
Просрати можна швидко все і порізати на металобрухт. Ви знайдіть зараз станок, який здатен знімати соті міліметра. Потім знайдіть матеріали з яких має бути виготовлені деталі. Чого варте підключення майстерні до електромережі. А таких майстерень має бути багато аби була конкуренція і стимул. Потрібна державна система, яка не тільки дозволяє будь-кому реалізувати ідею, а й отримати винагороду за реалізоване.
В ******** умовах людям, які здатні таке робити легше виїхати в цивілізовану країну і там реалізуватися.