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Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе

Кабинет Министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в связи с систематическим осуществлением уполномоченными органами России выдачи гражданам Украины паспортных документов.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины, а также систематическим осуществлением уполномоченными органами Российской Федерации выдачи гражданам Украины паспортных документов, что нарушает принципы и нормы международного права, согласно части первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению (для служебного пользования)", - говорится в распоряжении правительства №1165 от 23 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данным документом Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, Фонду государственного имущества, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе вместе со Службой безопасности, Национальным банком и другими государственными органами в соответствии с компетенцией поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций, мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

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Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций необходимо проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Автор: 

Кабмин (14036) паспорт (1183) россия (96267) санкции (11491) СНБО (4442) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+6
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7870
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06.10.2020 12:18 Ответить
+3
Вовремя, наверно уже всем раздали. А как они там выборы хотели проводить, по каким паспортам?
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06.10.2020 12:16 Ответить
+2
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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06.10.2020 13:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вовремя, наверно уже всем раздали. А как они там выборы хотели проводить, по каким паспортам?
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06.10.2020 12:16 Ответить
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7870
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06.10.2020 12:18 Ответить
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 824
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06.10.2020 12:17 Ответить
Ausweis таки..
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06.10.2020 12:19 Ответить
Еще одну вышку на халяву дадут.
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06.10.2020 12:31 Ответить
проснулись
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06.10.2020 12:43 Ответить
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2219
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06.10.2020 13:00 Ответить
Вот и премия...
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1401
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06.10.2020 13:18 Ответить
Основной источник финансирования агрессора - нефть и нефтепродукты.
Самые действенные санкции - не покупать у них!
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06.10.2020 13:10 Ответить
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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06.10.2020 13:16 Ответить
а чому при Порошенко не було санкцій?
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06.10.2020 15:22 Ответить
Откуда я знаю, у нас Президент Ермак теперь, его и спрашивай...
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7746
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06.10.2020 15:41 Ответить
То, може заборонять в'їзд в Україну ***** з Сеченовим?
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06.10.2020 15:23 Ответить
"...поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций..."
Персональных санкций - это персонально против каждой сволочи, получившей расийский паспорт?
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06.10.2020 16:30 Ответить
 
 