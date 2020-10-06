Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский наградил медалями 27 военнослужащих, 26 из них - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно медалью "За военную службу Украине" военнослужащих, погибших в катастрофе самолета Ан 26 под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента №421/2020 от 6 октября, опубликованном на сайте ОП.
"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:
Наградить медалью "За военную службу Украине"
Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта
Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата
Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана
Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата
Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата
Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата
Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата
Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика
Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора
Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата
Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
Корчовского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта
Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата
Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта
Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта
Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата
Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана
Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата
Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата
Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата
Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата
Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата
Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе
Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.
Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
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Не намагайтесь мене спамити. Я пишу скопійовані коментарі зебілів які вони писали до виборів.
Він таки повернувся.
https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265
А та група в який загинув медик була за день до цього.
поясните кто-нить, какие мужество, отвагу и самоотверженные действия, проявленные в защите государственных интересов, проявили/совершили сии курсанты? бо я чё-то не догоняю.