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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский наградил медалями 27 военнослужащих, 26 из них - посмертно

Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский наградил медалями 27 военнослужащих, 26 из них - посмертно
Фото: hups.mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно медалью "За военную службу Украине" военнослужащих, погибших в катастрофе самолета Ан 26 под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента №421/2020 от 6 октября, опубликованном на сайте ОП.

"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата

Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата

Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора

Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

Корчовского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата

Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове прощаются с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

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Топ комментарии
+9
Піар на крові.
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06.10.2020 12:38 Ответить
+9
А Воин, который умирал 3 дня под открытым небом , потому что гавнокомандующий запретил его спасать Ярослав Журавель , по мнению преЗэдента, не достоин награды! Вовик - ты Лицемер !
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06.10.2020 12:47 Ответить
+3
Обычная процедура в таких случаях.Это и не хорошо и не плохо. Так принято, вот и всё...
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06.10.2020 12:44 Ответить
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Піар на крові.
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06.10.2020 12:38 Ответить
Саме так і є.
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06.10.2020 12:40 Ответить
Авіакатастрофа під Чугуєвом: Зеленський нагородив медалями 27 військовослужбовців, 26 з них - посмертно - Цензор.НЕТ 8386

Не намагайтесь мене спамити. Я пишу скопійовані коментарі зебілів які вони писали до виборів.
Він таки повернувся.
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06.10.2020 12:51 Ответить
Обычная процедура в таких случаях.Это и не хорошо и не плохо. Так принято, вот и всё...
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06.10.2020 12:44 Ответить
Спасибо, пояснили. А то я, честно говоря, хотел написать "не понимаю, зачем это делается..."
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06.10.2020 13:09 Ответить
А Воин, который умирал 3 дня под открытым небом , потому что гавнокомандующий запретил его спасать Ярослав Журавель , по мнению преЗэдента, не достоин награды! Вовик - ты Лицемер !
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06.10.2020 12:47 Ответить
Можно увидеть где-то подтверждение ваших слов про "главнокомандующий запретил спасать"?
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06.10.2020 12:55 Ответить
Диви який збіг. Наступного дня після обстрілу Блазень направив туди головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника офісу президента які нічого не зробили для порятунку пораненого. Питання: з чиєї вказівки вони нічого не робили для порятунку Журавля?
https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265
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06.10.2020 13:08 Ответить
Як це вони нічого не робили? Хіба не було на порятунок Журавля організовано группу порятунку, яка також попала під обстріл і у якій також був загиблий та поранений?
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06.10.2020 13:11 Ответить
президент Зеленський на наступний день після розстрілу групи https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265 направив в зону ООС головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та заступника голови свого офісу Романа Машовця. І нічого не було зроблена

А та група в який загинув медик була за день до цього.
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06.10.2020 13:28 Ответить
Троляка, ця група була організована ще 13 липня і там загинув медик Ільїн. Ці два перця прибули туди 14 липня і після цього жодних спроб порятунку не було.
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06.10.2020 13:29 Ответить
Лучше бы посадил тех кто допустил катастрофу. Иначе можно готовить новый комплект медалей для следующих жертв.
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06.10.2020 13:19 Ответить
"Медаль «За військову службу Україні» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C військовослужбовців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військових формувань , утворених відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 законів України , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України , інших осіб за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C мужність і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 відвагу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України ."

поясните кто-нить, какие мужество, отвагу и самоотверженные действия, проявленные в защите государственных интересов, проявили/совершили сии курсанты? бо я чё-то не догоняю.
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06.10.2020 13:24 Ответить
Яка користь з цих медальок. За скляні буси у папуасів можна було хоть щось отримати.
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07.10.2020 02:19 Ответить
Вы меня извините, конечно, за то, что может написанное мной не понравится. За что наградили погибших? Мне очень жаль людей, страшная трагедия. Но наградили их за что? Проходили плановые учения. Помните, в одесском колледже был пожар, погибли учащиеся? Их никто посмертно не наградил. Эти ситуации чем-то отличаются?
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06.10.2020 13:36 Ответить
Ну честно говоря это спорное решение ...
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06.10.2020 13:47 Ответить
Бідоносець квартальний не думав їх нагородити коли вони були живими? Щоб нагородити, спочатку потрібно було їх угробити? За рік довело армію до такого стану, що курсанти вбиваються під час навчального процесу, дійсно бідоносець говнокомандувач.
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06.10.2020 14:33 Ответить
всё правильно сделал.
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07.10.2020 03:27 Ответить
 
 