Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский наградил медалями 27 военнослужащих, 26 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно медалью "За военную службу Украине" военнослужащих, погибших в катастрофе самолета Ан 26 под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента №421/2020 от 6 октября, опубликованном на сайте ОП.

"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата

Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата

Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора

Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

Корчовского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата

Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.