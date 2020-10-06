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"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев нет.

Таким образом она прокомментировала письмо от трех европарламентариев, которое поступил в адрес главы фракции Давида Арахамии. Об этом Кравчук рассказала в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы (на фракции. - Ред.) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - заверила нардеп.

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Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может угрожать отмена безвиза с ЕС.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - сказала депутат.

Напомним, трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Автор: 

Европарламент (1808) безвизовый режим (1557) Евросоюз (17288) Слуга народа (2636) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+39
Эта процедура не сложнее чем проголосовать "поприколу", а вот последствия...
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06.10.2020 12:46 Ответить
+30
Земиші кололися, плакали, але продовжували жерти кактус...
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06.10.2020 12:46 Ответить
+28
это звиздец
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06.10.2020 12:46 Ответить
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Эта процедура не сложнее чем проголосовать "поприколу", а вот последствия...
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06.10.2020 12:46 Ответить
и главное через полгода єтих "слуг" и имен не вспомнят. А безвиза не будет.
И виноват будет угадайте кто.
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06.10.2020 12:50 Ответить
Порошенко! Ведь если не было бы безвиза, то его и не отобрали бы!
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06.10.2020 14:26 Ответить
это звиздец
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06.10.2020 12:46 Ответить
Скажите этой дуре что получить безвиз это сложная задача а вот потерять на раз два.
Секта дурачков хуже не будет достало уже.
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06.10.2020 13:24 Ответить
звиздец - это 73%, обосрались и тишина, где ВЫ ау, исправлять не стыдно, смириться и ждать это позор
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06.10.2020 16:31 Ответить
Земиші кололися, плакали, але продовжували жерти кактус...
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06.10.2020 12:46 Ответить
Кумедна Сосна.
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06.10.2020 12:47 Ответить
Напевне рочнуть таки з неї. Думаю, це її приведе до тями. Вони, кбогі справді думають, що їхні яисери ніхто в Європі не читає. От Пхламвдія вже мовить. Про щось здогадується. В тут голос подала Кравчук. 😊 Вони справді дурні. Більшість з них. От розумний Ражкюумков нічого не коментує і у пляшку не лізе. І буде їздити Європою на відміну від Кравчук і Зламідіх навіть після того, як перестанеш бути депутатом.
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06.10.2020 12:56 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 7787зеленим вірити - себе не поважати. Протикороновірусний фонд, розтягнули - залишиви зебілам одну вакцину:
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06.10.2020 12:47 Ответить
_Кто она такая? У неё в руках рубильник от безвиза? Не? Так какого буя она мне лапшу пытается на уши повесить? Нах пошла, курва!
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06.10.2020 12:47 Ответить
"Очень сложная процедура" была - безвиз получить, зелёные явно нарываются. Этой первой безвиз отменить, вместе с Арахамией.
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06.10.2020 12:47 Ответить
Вони ще й про перепідписання угоди про асоціацію України з ЄС на нових "поліпшених" умовах періодично торочать...
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06.10.2020 12:51 Ответить
То есть, теперь можно свинячить как угодно? Зеленый свет зеленым дебилам.
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06.10.2020 12:48 Ответить
Нова порція сечі
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06.10.2020 12:48 Ответить
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

Источник: https://censor.net/ru/n3223150

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 922
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06.10.2020 12:48 Ответить
а єто кто, - тамада или гадалка на кофею? Откуда в политику пришла єта сосна?
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06.10.2020 12:48 Ответить
Пиарастка и мастер разговорного жанра.
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06.10.2020 12:52 Ответить
И вообще безвиз это вредное наследие барыги.
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06.10.2020 12:49 Ответить
а этим все "божья роса" - дура малахольная
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06.10.2020 12:49 Ответить
когда эта процедура начнется, то ее уже не остановить. зеленая плесень и 73% ее начали.
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06.10.2020 12:50 Ответить
А это кто такая ? Давай! До свидания !
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06.10.2020 12:50 Ответить
Т.е. ЗЕленые осознанно еарушают договоренности с ЕС и международными финансовыми организациями, расчитывая только на то, что тем будет лень проводить сложную процедуру отмену безвиза?

Варианта всего два:
1. ЗЕкоманде нужен разрыв с Западом, но пока что нужно делать хорошую мину.
2. ЗЕкоманда состоит исключительно из самоуверенных дебилов.
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06.10.2020 12:51 Ответить
1!
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06.10.2020 12:54 Ответить
" Для себя я поняла точно... что это их личное мнение",' фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем",. "Мы (на фракции. - Ред.) не обсуждали этот вопрос"...шо служки урода припадочные, шо рядовая зесрань ,их выбравшая ...
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06.10.2020 12:51 Ответить
Боже...... Сколько идиотов ****-ов у зелени......
Арахнию уже спалили..... Теперь эта пиз-т......
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06.10.2020 12:52 Ответить
В письме речь шла об отмене безвиза для действующих чиновников зебильной власти, а не о всем народе Украины. Так что готовься.
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06.10.2020 12:53 Ответить
Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это
Ох ти ж и чмо))) Мы пахали ...ля
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06.10.2020 12:53 Ответить
"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 9256
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06.10.2020 12:56 Ответить
Качура медведчуковский шнырь.
Легким движением руки брюки монобольшинство превращается в медведчуковское.
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06.10.2020 13:00 Ответить
Він же повністю медведчуковський, тобто промоскальський
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06.10.2020 13:14 Ответить
зеленая дебилка даже не понимает,что введя визы,Запад еще и убеспечит себя от ее зедебилоизбирателей,будут новые рабочие места - ситуация в мировой экономике далеко на та,что была три года назад
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06.10.2020 12:57 Ответить
https://twitter.com/Redcoukr_
https://twitter.com/Redcoukr_

Добіса

@Redcoukr_

·https://twitter.com/Redcoukr_/status/1313391625582698496 1 ч

Жінка свободівця Мірошниченка вже рік працює в фсбшника Пальчевського. А так да. Свободівці справжні націоналісти

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 2233

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 6097
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06.10.2020 12:58 Ответить
команда набранная на вокзале, в основногм бомжи и сошедшие из 1-2 поезда.
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06.10.2020 13:03 Ответить
"Свобода" - это кремлёвский проект, давно известный факт.
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06.10.2020 13:06 Ответить
Дура.
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06.10.2020 13:00 Ответить
малохольное... оно малохольное во всем.... какой с них спрос? они же еще Зеленые... туповатые и дурноватые...
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06.10.2020 13:00 Ответить
Хочете почекати поки плісняві підаростуть та дозріють? До того моменту, вже й України не буде.
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06.10.2020 13:06 Ответить
кодировка там другая, генно или хромосомномодифицированная... не зозреют и недорастут...
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06.10.2020 13:24 Ответить
Лишити безвізу, це мета зелених. Згадайте їхні тези, ми повернемо людей додому. Їм потрібен закритий соціум
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06.10.2020 13:00 Ответить
Им сказали что как раз их слуг кто причастен к этому не пустят а не весь народ так что пусть не мечтают что все мы будем сидеть дома
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06.10.2020 13:03 Ответить
ну где же какая нибудь бостууга которая сейчас все победит
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06.10.2020 13:00 Ответить
"А шо ви нам сделаєте?"
Бидлота зелена, нічого путнього для України зробити не здатні, а в прос.ати здобутки і репутацію, вони спеціалісти.
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06.10.2020 13:02 Ответить
з якою радість Є. Кравчук вмовляє себе і нас, про те що ЄС, не зможе так швидко відмінити безвіз для українців, може і дотягнуть до місцевих виборів і вони знову, безкарно, продовжать дерибан України і її бюджету.
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06.10.2020 13:02 Ответить
Объясните кто-нибудь этой сосне на пальцах - если она развела какого-то мужика конфетно-букетным периодом несколько месяцев сдувая с него пылинки, то сев ему на шею после свадьбы, начав относиться как к говну и водить каких-то мужиков в дом - это все долго не продлиться, какой бы сложной процедура развода не была.
А в случае с "прислугой" вообще конфетно-букетный период даже не их заслуга, они просто приперлись на готовое и сходу начали развели в доме срач и бл#дство.
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06.10.2020 13:03 Ответить
Вместо того, чтобы заявить, что, да, это письмо - сигнал, что мы что-то делаем не так, эта дура ведет себя как малолетний ребенок, который говорит "и ничего мне не будет".
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06.10.2020 13:09 Ответить
- послы говорят о возможной отмене безвиза.
- арахамия заявляет: слова ничто, нужно письмо.
- послы предупреждают письменно.
- зам. арахамии заявляет: письмо туфта, процедура сложная.
- [ вы находитесь здесь ]
- арахамию убирают с поста.
- новое лицо заявляет: а зачем нам вообще безвиз?

- безвиз отменяют.
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06.10.2020 13:10 Ответить
Дура, дура, дура я, Дура я проклятая, У него четыре дуры, А я дура пятая.
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06.10.2020 13:12 Ответить
Задача Слуг и Зеленского замыливать глаза народу словами об интеграции страны с западом одновременно ведя эту страну в пасть пуйлу. Для этого и создавался зеленый проект. Ибо резкость Януковича привела к его изгнанию, а страну к развороту от Москвы. Сейчас будут тихим сапом. Будем молчать в тряпочку-очутимся в брацких объятиях быстрее чем даже кажется.
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06.10.2020 13:22 Ответить
це так кажуть підбурювачі, щоб точно відібрали. поганий знак, все до того йде.
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06.10.2020 13:25 Ответить
ОСЛАБЛЯТЬ думаНие
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06.10.2020 13:31 Ответить
Новый спец.по процедурным вопросам-крав.чучка. Оно хоть понимает,что блеет?
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06.10.2020 13:33 Ответить
пигалица, без визу "существует угроза", его, возможно, не отменят, но могут ограничить
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06.10.2020 13:38 Ответить
Почему-то вспомнилась фраза из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"- ай дурак, ай дурак. Применительно к этой "служанке народа" - ай дура, ай дура...
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06.10.2020 13:51 Ответить
а его не будут отменять, просто приостановят
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06.10.2020 14:08 Ответить
Ну, если это "очень сложная процедура", то, значит, можно быть свиньями? Я правильно понял политику "слуг народа"?
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06.10.2020 14:15 Ответить
Раньше я думал , что только Зеля -сказочный придурок,. а оказывается они там все такие чокнутые, включая и кравчук и арахамия и другие! Точно клуб дебилов и кухарок-недоучек!!
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06.10.2020 14:20 Ответить
первая кандидатка на ограничение безвиза.
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06.10.2020 14:21 Ответить
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tZE inform

@tZEinform


Истерика "Слуг народа" по поводу отмены безвиза очень показательна. Уже звучат доводы о том, что "это мнение части депутатов ЕС" или " ... это сложная процедура". Самое смешное состоит в том, что отменой безвиза еще никто не угрожал. Писали о проблемах с коррупцией и как следствие ограничения безвиза. Если ЕС серьезно нацелится на этот вопрос, то его решение - вопрос недели, не более. Но тогда у Зеленского полыхнет по полной.
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06.10.2020 14:46 Ответить
" мы долго и тяжело потели, чтобы нас пустили в баню, поэтому нас оттуда сложно будет выгнать"- логика слуг Зеленского
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06.10.2020 14:54 Ответить
Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить",- ЭТО (что бы получить безвиз ) прошли не Вы, и заслуги в получении украинского народа ЭТОГО (безвиза)у "квартальной зелени" нуль целых куй десятых,но то что "зелень" идеть в обратную рашистскую сторону и показывает ЭТО ЕС очевидно.Порошенко ишел тропой европейской безвизовой- народ его имел (безвиз), "зелень" избрала рашистсую тропу
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06.10.2020 15:01 Ответить
всё правильно сказала.
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07.10.2020 03:23 Ответить
"Мы прошли". Зелёная шобла прошла или Петро Алексеич продавил? Что будет петь эта мартышка, когда её не пустят в ЕС?
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07.10.2020 12:55 Ответить
 
 