"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев нет.
Таким образом она прокомментировала письмо от трех европарламентариев, которое поступил в адрес главы фракции Давида Арахамии. Об этом Кравчук рассказала в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Мы (на фракции. - Ред.) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", - заверила нардеп.
Она отметила, что в письме не указано, каким именно олигархам и политикам может угрожать отмена безвиза с ЕС.
"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", - сказала депутат.
Напомним, трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И виноват будет угадайте кто.
Секта дурачков хуже не будет достало уже.
Источник: https://censor.net/ru/n3223150
Варианта всего два:
1. ЗЕкоманде нужен разрыв с Западом, но пока что нужно делать хорошую мину.
2. ЗЕкоманда состоит исключительно из самоуверенных дебилов.
Арахнию уже спалили..... Теперь эта пиз-т......
Ох ти ж и чмо))) Мы пахали ...ля
Легким движением руки
брюкимонобольшинство превращается в медведчуковское.
https://twitter.com/Redcoukr_
Добіса
@Redcoukr_
·https://twitter.com/Redcoukr_/status/1313391625582698496 1 ч
Жінка свободівця Мірошниченка вже рік працює в фсбшника Пальчевського. А так да. Свободівці справжні націоналісти
Бидлота зелена, нічого путнього для України зробити не здатні, а в прос.ати здобутки і репутацію, вони спеціалісти.
А в случае с "прислугой" вообще конфетно-букетный период даже не их заслуга, они просто приперлись на готовое и сходу начали развели в доме срач и бл#дство.
- арахамия заявляет: слова ничто, нужно письмо.
- послы предупреждают письменно.
- зам. арахамии заявляет: письмо туфта, процедура сложная.
- [ вы находитесь здесь ]
- арахамию убирают с поста.
- новое лицо заявляет: а зачем нам вообще безвиз?
- безвиз отменяют.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Истерика "Слуг народа" по поводу отмены безвиза очень показательна. Уже звучат доводы о том, что "это мнение части депутатов ЕС" или " ... это сложная процедура". Самое смешное состоит в том, что отменой безвиза еще никто не угрожал. Писали о проблемах с коррупцией и как следствие ограничения безвиза. Если ЕС серьезно нацелится на этот вопрос, то его решение - вопрос недели, не более. Но тогда у Зеленского полыхнет по полной.