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"Черный регистратор" лишил дома и земельного участка жителя Одесчины: ущерб превысил 12 млн грн

В Одесской области киберполиция разоблачила "черного регистратора", который лишил гражданина дома и земельного участка.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киберполиция установила, что чиновник, действуя в интересах мошенников, незаконно изменил право собственности на земельный участок и жилой дом жителя области.

Далее новый "владелец" в качестве обеспечения по кредиту передал указанную недвижимость в ипотеку банку. После отмены ипотеки работники банка передали права собственности в пользу коллекторскому учреждению. Злоумышленникам не помешало даже решение суда о признании ипотечного договора недействительным.

Таким образом злоумышленники причинили имущественный ущерб владельцу более чем 12 млн гривен.

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Госрегистратору объявлено подозрение по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен. Досудебное следствие продолжается.

недвижимость (821) Одесская область (3651) киберполиция (327)


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Поки що перші, наразі поодинокі наслідки "держави в смартфоні"...
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06.10.2020 12:57 Ответить
не так вже й поодинокі... до знайомих приходять "нові щасливі власники" їх житла і показують документи..суди тягнуться роками..нічого нікому не можливо довести і знайти правду...
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06.10.2020 13:00 Ответить
а доказывать ничего не надо твоя собственность а бумажка то такое тьфу..пришли "оновленные собственники" а прямо на пороге положил их из автомата или ружья..банк взял твою собственность в кредит и выдал соучастникам бабки так же само пришел и положил все отделении банка.. черный агент агенства недвижимости черный регистратор группа мошенников главное что все полицаи прокурорские судьи и чиновники черные нотариусы черные банки все в сговоре и прекрасно знаю КАКАЯ И КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ по факту и на самом деле недвижимость.. пока их не начнут отстреливать(у нас выгодней и быстрее отсидеть за убийство если поймают умные могут устроить все так что будет выглядеть как несчастные случаи...или естественная смерть...
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06.10.2020 13:26 Ответить
Только проблема в том, что у тех у кого отжимают нет оружия, оно у тех кто отжимают и его больше и силы больше, втч так называемый закон, который должен защищать людей на стороне этих рейдеров.
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06.10.2020 13:45 Ответить
Вот это отличный пример для любителей электронного варианта всех документов, безнал а-державы в смартфоне.

Это только начало, когда откажемся от бумаги все круче будет.

И не говорите мне про "прошлый век". Прошлый век это и есть отжим собственности, прошлый век это когда твоё имущество у царя-батюшки в кармане, а ты раб, прошлый век это тоталитарный строй и полный контроль и дело не в том, что "нам нечего скрывать" аргумент у алептов державы в смартфоне один, как под копирку, а в том что государство у нас ворует когда ругаться банки и позволяет воровать другим, в том что контроль обернётся рабством.
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06.10.2020 13:44 Ответить
Знаходимо ласий шмат власності - підприємство, житловий будинок, тощо. Йдемо до честного регістратора - він переоформлює через смартфон усе на вас, а власника через той самий смартфон видаляє із реєстру як громадянина україни. Без паспорту він ніхто, і поки буде його відновляти(нехай щастить) розпродуєш захоплене майно. Профіт.
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06.10.2020 15:31 Ответить
Це, вже держава в телефоні чи ще ні?
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06.10.2020 15:36 Ответить
банк всё это и затеял.
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07.10.2020 03:16 Ответить
 
 