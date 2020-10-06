"Черный регистратор" лишил дома и земельного участка жителя Одесчины: ущерб превысил 12 млн грн

В Одесской области киберполиция разоблачила "черного регистратора", который лишил гражданина дома и земельного участка.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киберполиция установила, что чиновник, действуя в интересах мошенников, незаконно изменил право собственности на земельный участок и жилой дом жителя области.

Далее новый "владелец" в качестве обеспечения по кредиту передал указанную недвижимость в ипотеку банку. После отмены ипотеки работники банка передали права собственности в пользу коллекторскому учреждению. Злоумышленникам не помешало даже решение суда о признании ипотечного договора недействительным.

Таким образом злоумышленники причинили имущественный ущерб владельцу более чем 12 млн гривен.

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Госрегистратору объявлено подозрение по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен. Досудебное следствие продолжается.