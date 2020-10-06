Шмыгаль нарушил обязательство выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику, - заявление

Правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

Об этом говорится в совместном обращении Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации к премьер-министру.

Представители организаций напомнили, что при принятии решения по снижению зеленых тарифов, на которое согласились инвесторы в производство электроэнергии из ВИЭ, правительство взяло на себя обязательство восстановить полные платежи ГП "Гарантированного покупателя" "зеленой" генерации уже в следующем месяце после принятия соответствующего закона (№ 810-ІХ). Однако сегодня ГП "Гарантированный покупатель" все еще не соблюдает платежную дисциплину, как было обещано.

"В настоящее время, ГП" Гарантированный покупатель "выполнил свои обязательства только по оплате за электроэнергию, которая была поставлена ​​в августе, а уровень платежей за поставки в сентябре составляет 27%. Вызывают еще большую обеспокоенность прогнозы Гарантированного покупателя, согласно которым средний уровень оплаты за электроэнергию, поставленную в августе-декабре 2020, равен лишь 56% от текущих обязательств, что приведет к наращиванию задолженности производителям электроэнергии из ВИЭ на дополнительные 9.8 млрд грн до конца 2020 года", - отмечается в обращении.

Авторы обращения отметили: в Меморандуме о взаимопонимании правительство обязывалось обеспечить 100% выполнение ГП "Гарантированный покупатель" своих ежемесячных платежных обязательств.

Кроме того, правительство обязывалось обеспечить способность ГП "Гарантированный покупатель" оплатить задолженность, накопившуюся перед производителями "зеленой" электроэнергии на общую сумму 22,4 млрд грн. В частности, 40% этой задолженности должны быть уплачены в 4 квартале 2020 года, а оплата остальных 60% распределена поровну между каждым из четырех кварталов 2021 года.

"На сегодняшний день мы не были проинформированы о твердых решениях Вашего Правительства по обеспечению источников этих выплат, например, включительно с выпуском государственных облигаций на внутреннем или внешнем рынках или привлечением ОСП займов от государственных банков или международных финансовых учреждений", - отмечается в обращении.

Авторы обращения констатировали: правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании и призвали премьера обеспечить полное выполнение его положений, а также Закона Украины №810-IX без каких-либо дальнейших задержек.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Украины Д. Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца этого года.