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Шмыгаль нарушил обязательство выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику, - заявление

Шмыгаль нарушил обязательство выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику, - заявление

Правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

Об этом говорится в совместном обращении Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации к премьер-министру.

Представители организаций напомнили, что при принятии решения по снижению зеленых тарифов, на которое согласились инвесторы в производство электроэнергии из ВИЭ, правительство взяло на себя обязательство восстановить полные платежи ГП "Гарантированного покупателя" "зеленой" генерации уже в следующем месяце после принятия соответствующего закона (№ 810-ІХ). Однако сегодня ГП "Гарантированный покупатель" все еще не соблюдает платежную дисциплину, как было обещано.

"В настоящее время, ГП" Гарантированный покупатель "выполнил свои обязательства только по оплате за электроэнергию, которая была поставлена ​​в августе, а уровень платежей за поставки в сентябре составляет 27%. Вызывают еще большую обеспокоенность прогнозы Гарантированного покупателя, согласно которым средний уровень оплаты за электроэнергию, поставленную в августе-декабре 2020, равен лишь 56% от текущих обязательств, что приведет к наращиванию задолженности производителям электроэнергии из ВИЭ на дополнительные 9.8 млрд грн до конца 2020 года", - отмечается в обращении.

Авторы обращения отметили: в Меморандуме о взаимопонимании правительство обязывалось обеспечить 100% выполнение ГП "Гарантированный покупатель" своих ежемесячных платежных обязательств.

Кроме того, правительство обязывалось обеспечить способность ГП "Гарантированный покупатель" оплатить задолженность, накопившуюся перед производителями "зеленой" электроэнергии на общую сумму 22,4 млрд грн. В частности, 40% этой задолженности должны быть уплачены в 4 квартале 2020 года, а оплата остальных 60% распределена поровну между каждым из четырех кварталов 2021 года.

"На сегодняшний день мы не были проинформированы о твердых решениях Вашего Правительства по обеспечению источников этих выплат, например, включительно с выпуском государственных облигаций на внутреннем или внешнем рынках или привлечением ОСП займов от государственных банков или международных финансовых учреждений", - отмечается в обращении.

Авторы обращения констатировали: правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании и призвали премьера обеспечить полное выполнение его положений, а также Закона Украины №810-IX без каких-либо дальнейших задержек.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.
Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября - 22%.
В августе премьер-министр Украины Д. Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца этого года.

Автор: 

Кабмин (14036) энергетика (2572) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+11
Зеля знов кинув лохів?
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06.10.2020 13:01 Ответить
+7
Тут скоро пенсии выплачивать нечем будет, а вы о каких-то инвесторах...
Инвесторы были при барыге мародере Порошенко, а теперь эпоха бедности закончилась, евроинтеграция заморожена и ни инвесторов ни роста экономики ни бюджета.
Банкуют только олигархи.
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06.10.2020 13:06 Ответить
+5
Нужна - не нужна, а нае..алово от зеленой слизи налицо!
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06.10.2020 13:06 Ответить
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Зеля знов кинув лохів?
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06.10.2020 13:01 Ответить
Те лохИ развернутся и пойдут. И обратно не придут. Кого он кинул и поимел так это его избиратели да и украинцы вообще
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06.10.2020 13:05 Ответить
Шмыгаль нарушил обязательство выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику, - заявление - Цензор.НЕТ 3213
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06.10.2020 13:02 Ответить
народу очень нужна зеленая энергетика по 10гр за квт
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06.10.2020 13:02 Ответить
Нужна - не нужна, а нае..алово от зеленой слизи налицо!
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06.10.2020 13:06 Ответить
ну да, это ведь от поросятников
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06.10.2020 13:09 Ответить
И тебя, зебила, нае...али, только ты об этом еще не знаешь
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06.10.2020 13:14 Ответить
он этим наслаждается.
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06.10.2020 13:17 Ответить
Шмигаль порушив зобов’язання виплатити борги іноземним інвесторам в зелену енергетику, - заява - Цензор.НЕТ 8352
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06.10.2020 13:22 Ответить
Это твой фотопортрет.
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06.10.2020 13:26 Ответить
Гарна пика !!))
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06.10.2020 13:29 Ответить
нет и ты знаешь чей, так и останется в истории
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06.10.2020 13:32 Ответить
Народу вообще, судя по вашим словам, кроме хавки мало что нужно. Да чтото никто в корыто не сыплет
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06.10.2020 13:07 Ответить
Тут скоро пенсии выплачивать нечем будет, а вы о каких-то инвесторах...
Инвесторы были при барыге мародере Порошенко, а теперь эпоха бедности закончилась, евроинтеграция заморожена и ни инвесторов ни роста экономики ни бюджета.
Банкуют только олигархи.
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06.10.2020 13:06 Ответить
Ну может хоть это научит глупых, что хуже может быть всегда. А если ты делаешь глупость, то наверняка и будет
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06.10.2020 13:10 Ответить
Сомневаюсь я ,однака!!!)))
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06.10.2020 13:27 Ответить
Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги.Туда зашли люди Коломойского./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс./ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./Виновата зелёная энернетика.
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06.10.2020 13:12 Ответить
Не зелену енергетику треба щимити ,а вселяких Херусів на нари пакувати !!!))
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06.10.2020 13:29 Ответить
Закордонні інвестори януковичи курченко клюєви мертвечук порошенко ахмєтов колом ойський фірташ і інша погань.
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06.10.2020 13:53 Ответить
100%
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06.10.2020 14:07 Ответить
это Украина детка
большие прибыля - большие риски
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06.10.2020 14:05 Ответить
Подавайте котлеты отдельно, мух отдельно. Зеля кинул всё население Украины. Это Афёра 21 века. А кто кого кинул в энергетике, надо долго и нудно разбираться, но атомная энергетика Украины при этом страдать не должна. Но на настоящий момент терпит убытки атомная энергетика в угоду олигархов занявшихся зелёной энергетикой. Значит это положение надо исправлять. Без атомной энергетики Украина не выживет уже сегодня. А пользу от зелёной мы собираемся иметь лет через 20.
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06.10.2020 15:11 Ответить
Шо он уже только не нарушил, скотособака...
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06.10.2020 17:27 Ответить
надо платить за зелёную по тарифу АЭС.
И всё встанет на свои места.
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07.10.2020 03:15 Ответить
 
 