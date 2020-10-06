Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн
Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.
Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметить в документе, моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" проводилось на основании прогнозов НАК "Нафтогаз Украины" об объемах и ценах реализации продукции в 2020 - 2023 годах (рассматривается как базовый сценарий).
В частности, Группой "Нафтогаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1,0 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 - 2023 годах Группой "Нафтогаз" не предполагается.
Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 - 2023 годах ожидается убыточная деятельность Группы "Нафтогаз". По базовому сценарию убыток составит 4,285 млрд грн в 2020 году, 7,553 млрд грн в 2021 году, 5,467 млрд грн в 2022 году, 4,434 млрд грн в 2023 году.
Вместе с тем, проектом финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. Моделирование финансового результата Группы "Нафтогаз" за 2020 год проведено без учета получения НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета указанной суммы компенсации.
Напомним, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то что буквально через 3 месяца после своего назначения Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила об исчезновении из золотовалютных резервов страны (ЗВР) золота стоимостью около 900 миллионов долларов. При этом она не стала разъяснять обстоятельств, при которых количество «желтого металла» резко снизилось.
Это вы свиноботы почему то боитесь вспоминать.
Это миллиард унёс Яценюк!
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open Нафтогаз залишається прибутковим третій рік поспіль
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен. !!! ПЗДЦ докерувались
Рециркуляцияи полотенцесушитель тоже от проточного нагревателя работают?
В накопительном бойлере Вы нагреваете не ВСЮ воду, а только аналогичное количество израсходованной холодной воды. Без потребления в хорошем бойлере падение температуры порядка 3 градуса/сутки.
Всё вы правильно делаете. Мы состоятельным людям, данные системы монтировали ещё лет 15 назад. На 2-3 источника тепла. Тепловой насос - твердотопливный котёл - газовый котёл. Автоматика отслеживала приоритетность источника тепла в указанном порядке. Система позволяла отапливать значительные объёмы в 2-3 раза дешевле газа. Рад за вас!
Полотенцесушитель мы устанавливаем в системе рециркуляции горячей воды от бойлера коственого нагрева. С таймером работы циркуляционного насоса.
У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ. Вы тоже врезаете проточные водонагреватели в трубопровод?
Какая будет температура воды если откроют второй кран? Или только СТРОГО по очереди?
Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод?
Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему
Спасибо.
гении наверно там управляют
" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. "
Это за зилёную энергетику?