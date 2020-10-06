Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн

Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметить в документе, моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" проводилось на основании прогнозов НАК "Нафтогаз Украины" об объемах и ценах реализации продукции в 2020 - 2023 годах (рассматривается как базовый сценарий).

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В частности, Группой "Нафтогаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1,0 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 - 2023 годах Группой "Нафтогаз" не предполагается.

Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 - 2023 годах ожидается убыточная деятельность Группы "Нафтогаз". По базовому сценарию убыток составит 4,285 млрд грн в 2020 году, 7,553 млрд грн в 2021 году, 5,467 млрд грн в 2022 году, 4,434 млрд грн в 2023 году.

Вместе с тем, проектом финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. Моделирование финансового результата Группы "Нафтогаз" за 2020 год проведено без учета получения НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета указанной суммы компенсации.

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Напомним, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.