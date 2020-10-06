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Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн

Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметить в документе, моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" проводилось на основании прогнозов НАК "Нафтогаз Украины" об объемах и ценах реализации продукции в 2020 - 2023 годах (рассматривается как базовый сценарий).

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В частности, Группой "Нафтогаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1,0 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 - 2023 годах Группой "Нафтогаз" не предполагается.

Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 - 2023 годах ожидается убыточная деятельность Группы "Нафтогаз". По базовому сценарию убыток составит 4,285 млрд грн в 2020 году, 7,553 млрд грн в 2021 году, 5,467 млрд грн в 2022 году, 4,434 млрд грн в 2023 году.

Вместе с тем, проектом финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. Моделирование финансового результата Группы "Нафтогаз" за 2020 год проведено без учета получения НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета указанной суммы компенсации.

Минфин прогнозирует убыточность Нафтогаза в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн 01

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Напомним, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Автор: 

Минфин (1556) Нафтогаз (3114) убытки (397)


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Топ комментарии
+19
Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 7803
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06.10.2020 13:07 Ответить
+19
А при "барыге вальцмане" четыре года подряд - миллиардные прибыли.
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06.10.2020 13:08 Ответить
+17
У нафтогаза убытки, у хозяина клоуна коломойского - прибыли...
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06.10.2020 13:07 Ответить
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У нафтогаза убытки, у хозяина клоуна коломойского - прибыли...
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06.10.2020 13:07 Ответить
Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 7803
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06.10.2020 13:07 Ответить
А при "барыге вальцмане" четыре года подряд - миллиардные прибыли.
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06.10.2020 13:08 Ответить
И кто эту прибыль получал? Только не надо песен, что от этой прибыли пенсионеры и бюджетники как сыр в масле катались. Дыра в ПФУ росла и при Порошенке.
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06.10.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/472853 ти краще це прокоментуй ЗеФілітік або стули писка вонючого :

Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6486
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06.10.2020 13:29 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 8442
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06.10.2020 13:31 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6475
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06.10.2020 13:31 Ответить
Один тот факт что эти 73% появились именно в эпоху правления Порошенки, валит эту вашу теорию о его мудром правлении на корню.
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06.10.2020 13:37 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6023
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06.10.2020 13:38 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 5091
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06.10.2020 13:39 Ответить
Уже и Гонтарева стала "спасителем Украины"??? Как то свиноботы быстро забыли, что именно при при ее правлении произошел трехкратный обвал гривни и исчезло золото из ЗВР на млрд.$
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06.10.2020 13:52 Ответить
Було таке, а що вона зробила чи не зробила, що там було не так, чого долар грохнувся ?Поясни на пальцях!А Чого його зараз не зроблять по 8 ?
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06.10.2020 14:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/472853 Кацап , не повторюй гівновисери ********** - палишся .
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06.10.2020 14:09 Ответить
При Кубиве доллар держался в районе 12 гривень. Как только Порошенка пропихнул Гонтареву то наступил пи...ец.
А то что буквально через 3 месяца после своего назначения Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила об исчезновении из золотовалютных резервов страны (ЗВР) золота стоимостью около 900 миллионов долларов. При этом она не стала разъяснять обстоятельств, при которых количество «желтого металла» резко снизилось.
Это вы свиноботы почему то боитесь вспоминать.
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06.10.2020 14:20 Ответить
Да все знают, в газете писали!
Это миллиард унёс Яценюк!
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06.10.2020 16:24 Ответить
Один и той же очильник Нафтогазу шо при Порошенко, шо сейчас, но у порохоботов во всем виноват народ )
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06.10.2020 16:20 Ответить
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн.

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open Нафтогаз залишається прибутковим третій рік поспіль
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06.10.2020 13:10 Ответить
Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе «Нафтогаза» на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен. !!! ПЗДЦ докерувались
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06.10.2020 13:11 Ответить
Сократите зарплаты Кобелям !!! 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей ..... что идиоты не ожидали что все будут искать альтернативы газу ,переходить на дрова ,торф электрику ? Что думали деребанить на ценах будите вечно ?
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06.10.2020 13:11 Ответить
Какой то зелёный с оттенком рыгов бред....
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06.10.2020 13:14 Ответить
три котла ,газ ,дрова ,электрика + поставил проточный 7 КВт Electrolux на мелкие дела
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06.10.2020 13:19 Ответить
В квартирі?))
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06.10.2020 13:20 Ответить
дом
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06.10.2020 13:21 Ответить
А ви перейшли на торф чи дрова?))
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06.10.2020 13:15 Ответить
три котла ,газ ,дрова ,электрика + поставил проточный 7 КВт Electrolux на мелкие дела
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06.10.2020 13:20 Ответить
Вы не с пилотов, случаем? Троекратное дублирование систем. Я бы посоветовал еще педальный привод на всякий случай.
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06.10.2020 13:36 Ответить
это от любви к нашей власти , ....... защити себя от её пакостей заранее
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06.10.2020 13:56 Ответить
Что такое "проточный" в перечне котлов, и почему именно 7 кВт?
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06.10.2020 13:44 Ответить
проточный электронагреватель (не котел,не бойлер ) для нагрева воды на кухню ванну , 7кВТ мощность что бы хорошо грел , у него 2 режима нагрева , но для его подключения нужен отдельный ввод и заземление что бы не спалить существующую проводку
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06.10.2020 13:54 Ответить
На сколько точек водопотребления он стоит? Чем он лучше бойлера? Бойлер коственного нагрева + солнечная панель?
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06.10.2020 14:09 Ответить
на кухню и ванну , 3 смесителя душ , лучше тем что не греет лишнего ,помыть посуду надо 5-10 литров которые он нагревает , в бойлере же греется весь бойлер ( 30,50,80 литров )
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06.10.2020 14:17 Ответить
Боюсь показаться навязчивой, но ещё раз. Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод, и может одновременно раздать горячую, тёплую воду на 3 точки потребления? Рециркуляция и полотенцесушитель тоже от проточного нагревателя работают?

В накопительном бойлере Вы нагреваете не ВСЮ воду, а только аналогичное количество израсходованной холодной воды. Без потребления в хорошем бойлере падение температуры порядка 3 градуса/сутки.
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06.10.2020 14:42 Ответить
во первых не китайский а шведский , во вторых не на 3 точки ,а на одну из трех, в третьих бойлер греет весь обьем что в бойлере ( замкнутый сосуд с теном ) а проточный не замкнутый , в четвертых причем тут полотенцесушитель ? Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему , он работает по другой и для других целей
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06.10.2020 14:57 Ответить
Полотенцесушитель - это обратка горячего водоснабжения многоквартирных домов. К отоплению никакого отношения не имеет. Это две независимые системы.
Всё вы правильно делаете. Мы состоятельным людям, данные системы монтировали ещё лет 15 назад. На 2-3 источника тепла. Тепловой насос - твердотопливный котёл - газовый котёл. Автоматика отслеживала приоритетность источника тепла в указанном порядке. Система позволяла отапливать значительные объёмы в 2-3 раза дешевле газа. Рад за вас!
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06.10.2020 15:25 Ответить
В "хрущёвках" полотенцесушитель стоит на пол дюймовой трубе "обратки" отопления.
Полотенцесушитель мы устанавливаем в системе рециркуляции горячей воды от бойлера коственого нагрева. С таймером работы циркуляционного насоса.

У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ. Вы тоже врезаете проточные водонагреватели в трубопровод?

Какая будет температура воды если откроют второй кран? Или только СТРОГО по очереди?
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06.10.2020 15:51 Ответить
У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ..... точнее параллельно добавлен что не есть нарушение , где это отражено в 3 части ( теплоснабжение ) СНИПов ? где там запрет на параллельность ? на счет открытия 2 крана ? зачем? 90 % это используется на мыть посуду , или душ летом,что бы не гонять котел
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06.10.2020 18:33 Ответить
нету никакого нарушения ,я же не заземлил его на батареи , а вывел в землю на контур
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06.10.2020 18:42 Ответить
Ок. Равнобедренный треугольник? Метр в землю? Соль сыпали?
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06.10.2020 18:54 Ответить
какой получился не мерил ,ну а как же 2 мешка , что бы в радиусе метров на 5 брало
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06.10.2020 18:59 Ответить
Поговорили.

Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод?
Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему
Спасибо.
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06.10.2020 15:54 Ответить
в отличии от бойлера ,греет сразу воду , и не греешь лишнюю как в бойлере
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06.10.2020 14:02 Ответить
По факту, при Порошенко прибыль, при чем везде, при клоунах опять убыток, при чем все знают кто реальный вор и на кого это работает...
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06.10.2020 13:12 Ответить
Це дивним чином збігається з каденцією оманського брехуна. Совпадєніє?
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06.10.2020 13:13 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 3848
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06.10.2020 13:50 Ответить
Зебилы навибирали=)))
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06.10.2020 13:16 Ответить
Ну то й що, що той, хто приносив державі мільйярди доларів прибутків, поставив "газпром" раком, знову став збитковим, як і при "господарниках" януковича? Зате Вітренко звільнений і без премії. Правда, дебіли?
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06.10.2020 13:16 Ответить
эпоха бедности закончилась, началась эпоха нищеты, эпоха вымирания на очереди.
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06.10.2020 13:20 Ответить
Это что, на жалость давят? Дескать, мы как нация патриотов увеличенными в разы тарифами покроем убытки госпредприятия.Сейчас вжарят гривень по 8-9 за куб без доставки при нефти 40, потом при 70 еще раз удвоят уже вроде как с обоснованием.
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06.10.2020 13:31 Ответить
Не зря зебилов предупредили что пенсий не будет . Тока у клоуна и бени
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06.10.2020 14:07 Ответить
как энергетическую компанию-монополиста сделать из прибыльной в убыточную?
гении наверно там управляют
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06.10.2020 14:11 Ответить
Криминальные гении
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06.10.2020 14:46 Ответить
Эти заявления свидетельствуют о размерах воровства зелёной падалью и возвращения старых, ещё Тимошенко обкатанных, схем. Ну что, любители халявы?! Как вам ваш избранничек янелох? Красава, правда?! Но, не смешно...
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06.10.2020 15:37 Ответить
Вы бы почмтали прежде, чем трындеть!
" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. "
Это за зилёную энергетику?
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06.10.2020 16:26 Ответить
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 8041
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07.10.2020 01:15 Ответить
 
 