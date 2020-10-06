Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин

В 2020-2023 годах убытки НЭК "Укрэнерго" превысят 26 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о фискальных рисках Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Минфин прогнозирует, что в 2020 году убытки НЭК превысят 15,1 млрд грн, в 2021 году – 3,5 млрд грн, в 2022 году – 4,6 млрд грн, а в 2023 году – 3,1 млрд грн.

Ведомство рассматривает три сценария – базовый, стрессовый и оптимистический. Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 году "Укрэнерго" ожидает убыточная деятельность. Оптимистический сценарий предполагает получение прибыли в 2021-2023 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн

При действующих условиях функционирования "Укрэнерго" на рынке электроэнергии в 2020 году и в условиях базового и стрессового сценариев в 2021 – 2023 годах прогнозируется убыточная деятельность компании, что негативно отразится на объемах уплаты в государственный бюджет сумм соответствующих платежей, сообщает ведомство.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов. ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18 млрд грн против 1,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. В тоже время чистый доход вырос в семь раз – до 25,3 млрд грн. С 1 августа 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6% – с 155,4 грн/МВтч до 240,23 грн/МВтч (без НДС).