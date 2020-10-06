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Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин

В 2020-2023 годах убытки НЭК "Укрэнерго" превысят 26 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о фискальных рисках Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Минфин прогнозирует, что в 2020 году убытки НЭК превысят 15,1 млрд грн, в 2021 году – 3,5 млрд грн, в 2022 году – 4,6 млрд грн, а в 2023 году – 3,1 млрд грн.

Ведомство рассматривает три сценария – базовый, стрессовый и оптимистический. Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 году "Укрэнерго" ожидает убыточная деятельность. Оптимистический сценарий предполагает получение прибыли в 2021-2023 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн

При действующих условиях функционирования "Укрэнерго" на рынке электроэнергии в 2020 году и в условиях базового и стрессового сценариев в 2021 – 2023 годах прогнозируется убыточная деятельность компании, что негативно отразится на объемах уплаты в государственный бюджет сумм соответствующих платежей, сообщает ведомство.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов. ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18 млрд грн против 1,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. В тоже время чистый доход вырос в семь раз – до 25,3 млрд грн. С 1 августа 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6% – с 155,4 грн/МВтч до 240,23 грн/МВтч (без НДС).

Автор: 

Минфин (1556) убытки (397) Укрэнерго (660)


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Топ комментарии
+6
Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин - Цензор.НЕТ 2305
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06.10.2020 13:21 Ответить
+6
Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин - Цензор.НЕТ 9920
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06.10.2020 13:21 Ответить
+6
А что, 500000 новых рабочих мест уже не будет?
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06.10.2020 13:24 Ответить
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Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин - Цензор.НЕТ 2305
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06.10.2020 13:21 Ответить
Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин - Цензор.НЕТ 9920
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06.10.2020 13:21 Ответить
ЦЕ ВСЕ МИШІ !!!
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06.10.2020 13:33 Ответить
ЦЕ ВСЕ МИШІ !
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06.10.2020 13:34 Ответить
ЦЕ ВСЕ МИШІ !
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06.10.2020 13:34 Ответить
Зелені ублюдки розписали скільки вони вкрадуть до кінця каденції нарколиги. Болівар такого не винесе, потрібно скоротити строк каденції на голову зебидла
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06.10.2020 15:51 Ответить
как кто?
свыня купу навалыла зеленым
тарифом
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06.10.2020 14:00 Ответить
Ну зачем так о КалоМойше 😁
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06.10.2020 18:16 Ответить
А кто бюджет наполнять то будет, заробитчаны? Где инвест няня, ауууу!!!???
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06.10.2020 13:21 Ответить
Мало того, так виглядає, що бариґи кралені гроші вкладали виУкренерго, бо те було не лише прибутковим, а якось обходилося без підвищення тарифів.
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06.10.2020 13:31 Ответить
Из последнего, ...Укртрансгаз закупит стоко то газа для технологических нужд... Т.е. в июне, июле, когда он на хабах стоил по 60$ его нельзя было купить, будут покупать в октябре по 200$ за 100 куб. Воистину ЗЕлений ипанариум...
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06.10.2020 13:37 Ответить
1000 куб..
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06.10.2020 13:37 Ответить
Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году.-Из-за зелёной энергетики и Роттердам+.Убеждает кодлан Коломойского.
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06.10.2020 13:22 Ответить
Я навіть знаю хто винуватий - корона, Барига або Ріфф. 100%.
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06.10.2020 13:22 Ответить
ПЗДЦ какой-то... нами руководят клинические идиоты чтобы загнать прибыльные отрасли в долги !!! Или это может быть и есть план Зеленых !?
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06.10.2020 13:22 Ответить
Все просто-заганяють в борги щоб обанкротити а потiм приватизувати за копiйки.За такою схемою в Українi олiгархи вкрали майже все.
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06.10.2020 13:47 Ответить
тут я думаю другой план - граничащий с предательством Украины ради обогащения.
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06.10.2020 13:58 Ответить
Обыски у директора.его жён и замов не не слышали?румынскую прокурору на пару месяцев пригласите суки
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06.10.2020 13:23 Ответить
26 миллиардов - на распил. Заявка подана.
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06.10.2020 13:24 Ответить
половину зарплаты у народа идет на коммуналку и кругом миллиардные долги
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06.10.2020 13:24 Ответить
Потому что такие дураки как ты в 2019 проголосовали за шута - наркомана. Так что жри - не обляпайся.
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06.10.2020 13:29 Ответить
Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин - Цензор.НЕТ 5105
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06.10.2020 13:35 Ответить
А что, 500000 новых рабочих мест уже не будет?
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06.10.2020 13:24 Ответить
Та ну, не може бути. З чого б це?
https://biz.censor.net/news/3222834/sudy_razreshili_dtek_ahmetova_ne_platit_ukrenergo_bolee_1_milliarda
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06.10.2020 13:29 Ответить
https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/04/Balans.pdf а ещё в 2018 году Укрэнерго показывало прибыль 1784 млн.грн.
докерувались.
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06.10.2020 13:35 Ответить
Куди засунуть руки зелені,все перетворюється на лайно.
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06.10.2020 13:39 Ответить
Как можно торговать ОЧЕНЬ дефицитным товаром постоянного спроса и быть в убытках?
Или тупые или воруете сами у себя!
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06.10.2020 13:41 Ответить
Как можно клоунов и идиотов выбрать во власть?
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06.10.2020 13:51 Ответить
А МОЖЕТ ЗАРПЛАТКИ УМЕНЬШИТЬ ТОП ЧИНОВНИКАМ ИЛИ УВОЛИТЬ (РАЗ НЕ УМЕЮТ УПРАЛЯТЬ КОМПАНИЕЙ)? А то у них в офисах ремонты миллионные, мониторы стоят Aple, мебель дорогущая и т.д.! Начните с себя єкономить для начала.. Ироды окоянные!
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06.10.2020 14:17 Ответить
Аудит «Нафтогаза» показал «минус» 75 миллиардов Октябрь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%81-75-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb.html#comments Комментарии: 3

Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе «Нафтогаза» на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Об этом говорится https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/10/6/665879/ в статье ЭП.
«Согласно процедуре обработки выводов, «Нафтогаз» имел время для изучения документа и на представление замечаний к изложенной в акте ревизии фактов, что в итоге и сделал.
Часть из них была учтена, однако даже с учетом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу», - говорится в материале.
В «Нафтогазе» изданию подтвердили, что получили от Госудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
«В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которое будет содержать окончательные результаты ревизии», - отметили в пресс-службе НАК.
При этом, многостраничный документ, который попал в распоряжение ЭП, содержит данные о нарушениях различного характера.
«Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления «Нафтогаза», и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое.
Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов», - подчеркивается в статье.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-30-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B1.html Почему упырь Коболев получает в 30 раз больше президента Трампа?!
- https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8.html Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза - эксперт
Первый - начисление резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года - ЭП.) на 38,4 млрд гривен. Из-за этого, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.
Второй - выявление Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в «Укртрансгазе» на 37,3 млрд гривен. Как результат - «Нафтогаз» не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.
Третий - занижение доходов из-за не отражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.
Четвертый - неподписания актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен.
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06.10.2020 14:18 Ответить
"Убытки "Укрэнерго" за следующие четыре года превысят 26 млрд грн, из них 15,1 млрд грн в текущем году, - Минфин" - в Норвегии и Швеции убытки в три раза больше и не ноют. - https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 была самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас, или у них Коломойских с Ахметовыми и на них похожих нет?
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06.10.2020 14:34 Ответить
Может пора чиновников ...
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06.10.2020 14:43 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
В Литве, где нет ничего, собираются выплачивать 13-ю пенсию. В Украине, где ежегодно Нафтогаз разворовывает 15 миллиардов кубов полтавского газа, функционирует 15 атомных энергоблоков, залежи нефти, лития, урана, угля и бескрайние чернозёмы ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БАНКРОТ.
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06.10.2020 14:48 Ответить
Парадокс...
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06.10.2020 15:43 Ответить
Это преступление и тотальный грабёж Украины. Янык нервно курит... Враг не смог нас победить в открытом бою, и прислал нам падаль, которая уничтожает Украину изнутри. Быдло избиратели янелоха, так кто ВОР? Порох + растущая экономика или янелох во главе СН с падением ВВП и разграблением крупнейших энергетических компаний наполнявших бюджет! Не желаю вам здоровья, ни вам ни вашим потомкам.
Голосуем за СН!!! Шо б Украина быстрее исчезла с политической карты мира! Да, зебилы!
******, не избиратель пошёл, а какие-то биоотходы... пипец.
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06.10.2020 16:00 Ответить
Збитки "Укренерго" за наступні чотири роки перевищать 26 млрд грн, з них 15,1 млрд грн в поточному році, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3570
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07.10.2020 01:21 Ответить
 
 