Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров

В начале пандемии среди заболевших COVID-19 основным симптомом была высокая температура. Сейчас большинство людей с коронавирусом жалуются на потерю ощущения вкуса и обоняния.

Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола Оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни Сергей Дубров.

"Течение болезни несколько меняется. В начале пандемии даже в нашей стране основным симптомом была высокая температура, а сейчас многие пациенты имеют низкую сатурацию, одышку, а температура у них остается нормальной. Вместе с тем в последнее время больше пациентов теряют вкус и обоняние, в начале это случалось значительно реже", - говорит врач.

По словам Дуброва, с начала пандемии произошло уже несколько сотен мутации коронавируса.

Он отмечает, что болеть гриппом и COVID-19 одновременно вполне реально. В Украине было несколько случаев, когда человек болел одновременно коронавирусом и гриппом типа А.

Вместе с тем Дубров отмечает, что сезонных вирусов стало меньше, чем до коронавируса. Коронавирус, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде.

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