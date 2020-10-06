Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров
В начале пандемии среди заболевших COVID-19 основным симптомом была высокая температура. Сейчас большинство людей с коронавирусом жалуются на потерю ощущения вкуса и обоняния.
Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола Оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни Сергей Дубров.
"Течение болезни несколько меняется. В начале пандемии даже в нашей стране основным симптомом была высокая температура, а сейчас многие пациенты имеют низкую сатурацию, одышку, а температура у них остается нормальной. Вместе с тем в последнее время больше пациентов теряют вкус и обоняние, в начале это случалось значительно реже", - говорит врач.
По словам Дуброва, с начала пандемии произошло уже несколько сотен мутации коронавируса.
Он отмечает, что болеть гриппом и COVID-19 одновременно вполне реально. В Украине было несколько случаев, когда человек болел одновременно коронавирусом и гриппом типа А.
Вместе с тем Дубров отмечает, что сезонных вирусов стало меньше, чем до коронавируса. Коронавирус, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде.
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1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19
Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
Скоро у переболевших начнут налог собирать, бо коровавирус, оказывается, ещё и жутко полезный.
По бумажкам то нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц. На ВСЮ страну только ДВА (!!!) ИВЛ с программируемым содержанием кислорода. И то один у Тодурова. (с)
Аптеки уже заказывают памперсы.
и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше