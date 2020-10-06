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Новости Коронавирус и карантин
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Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров

Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров

В начале пандемии среди заболевших COVID-19 основным симптомом была высокая температура. Сейчас большинство людей с коронавирусом жалуются на потерю ощущения вкуса и обоняния.

Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола Оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни Сергей Дубров.

"Течение болезни несколько меняется. В начале пандемии даже в нашей стране основным симптомом была высокая температура, а сейчас многие пациенты имеют низкую сатурацию, одышку, а температура у них остается нормальной. Вместе с тем в последнее время больше пациентов теряют вкус и обоняние, в начале это случалось значительно реже", - говорит врач.

По словам Дуброва, с начала пандемии произошло уже несколько сотен мутации коронавируса.

Он отмечает, что болеть гриппом и COVID-19 одновременно вполне реально. В Украине было несколько случаев, когда человек болел одновременно коронавирусом и гриппом типа А.

Вместе с тем Дубров отмечает, что сезонных вирусов стало меньше, чем до коронавируса. Коронавирус, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде.

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Топ комментарии
+12
Как пройти тест на COVID-19 в домашних условиях :
1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19

Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
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06.10.2020 13:48 Ответить
+11
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 9431
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06.10.2020 13:35 Ответить
+11
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 1304
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06.10.2020 13:41 Ответить
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Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 9431
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06.10.2020 13:35 Ответить
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 1304
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06.10.2020 13:41 Ответить
Это да ,ворьё в Украине давно нюх потеряло ... ну, что-же ,будем ЛЕЧИТЬ ....
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06.10.2020 13:41 Ответить
Как пройти тест на COVID-19 в домашних условиях :
1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19

Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
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06.10.2020 13:48 Ответить
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06.10.2020 13:53 Ответить
Есть несколько видов таких тестов. Сегодня попробуйте пивком...
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06.10.2020 13:55 Ответить
Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров - Цензор.НЕТ 6209
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06.10.2020 13:59 Ответить
напоминает детский анекдот про таблетку №2
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06.10.2020 13:51 Ответить
"Коронавирус, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде."
Скоро у переболевших начнут налог собирать, бо коровавирус, оказывается, ещё и жутко полезный.
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06.10.2020 13:51 Ответить
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 117
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06.10.2020 13:53 Ответить
Пусть заодно очередь в морг купит.
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06.10.2020 13:58 Ответить
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов

По бумажкам то нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц. На ВСЮ страну только ДВА (!!!) ИВЛ с программируемым содержанием кислорода. И то один у Тодурова. (с)
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06.10.2020 14:04 Ответить
Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров - Цензор.НЕТ 8572
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06.10.2020 14:28 Ответить
А на подходе - кишечный вирус!
Аптеки уже заказывают памперсы.
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06.10.2020 14:40 Ответить
В продолжении повествования врача Дуброва - А после вакцинации, особенно китайской. отпадет необходимость ходить в туалет и не нужно будет стирать трусы!!! И откуда они все такие умные появляются? Вон доктор Комаровский очень быстро переквалифицировался из уважаемого мамашами педиатра во всезнайку по вирусологии с углубленными знаниями короновируса и теперь его крутят на всех сайтах и телеканалах, хотя мировая медицина ещё до сих пор не озвучила суть и фактуру этой болячки, а личный врач Билла Гейтса заявил, что ученые ещё не определились - вирус ли это вообще??? А отсюда главный вопрос - а как и чем лечить или ремонтировать то, существа которого не знаешь???
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06.10.2020 14:54 Ответить
Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире - пандемия нового кишечного вируса,
и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше
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06.10.2020 16:15 Ответить
 
 