На место Фокина в ТКГ никого не рассматривают, должность фактически упразднена, - Казанский

На место экс-замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пока никого не рассматривают, а его должность фактически упразднена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" заявил представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

"Фактически у него (Фокина. - Ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", - говорит Казанский.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

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