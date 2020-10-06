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Новости
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На место Фокина в ТКГ никого не рассматривают, должность фактически упразднена, - Казанский

На место Фокина в ТКГ никого не рассматривают, должность фактически упразднена, - Казанский

На место экс-замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пока никого не рассматривают, а его должность фактически упразднена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" заявил представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

"Фактически у него (Фокина. - Ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", - говорит Казанский.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Также читайте: Приглашать ли Фокина в ТКГ, решали коллективно, учитывали, что он родился на Донбассе и имеет политический управленческий опыт, - Ермак

Автор: 

Фокин Витольд (101) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+6
Ото надо было тому фокину на старости лет так позорится. Так вошел бы в историю как первый премьер министр независимой Украины, а не штопаный гондон.
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06.10.2020 13:47 Ответить
+5
Мавр сделал свое дело, гавкнул на весь Мир, ...что там гражданская война и РФ ни при чем..., мавр может уходить.
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06.10.2020 13:54 Ответить
+1
Там більше нема кого "упразднить" ???))
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06.10.2020 13:47 Ответить
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А спикер Маркиян вступил в должность?
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06.10.2020 13:42 Ответить
Был пенек, и нет пенька.
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06.10.2020 13:43 Ответить
Мавр сделал свое дело, гавкнул на весь Мир, ...что там гражданская война и РФ ни при чем..., мавр может уходить.
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06.10.2020 13:54 Ответить
Більш не знайшли по всій Україні такого козла щоб замінив фокіна?
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06.10.2020 13:46 Ответить
Ото надо было тому фокину на старости лет так позорится. Так вошел бы в историю как первый премьер министр независимой Украины, а не штопаный гондон.
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06.10.2020 13:47 Ответить
Там більше нема кого "упразднить" ???))
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06.10.2020 13:47 Ответить
Как же мы теперь без "знатока" Донбасса? Он, может, и знал Донбасс, но почему-то считал, что Донбасс должен находиться в привилегированном положении.
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06.10.2020 13:49 Ответить
Ярош вже висував свою кандидатуру, але Зе затягнув свого язика до...
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06.10.2020 14:07 Ответить
Что ТКГ что ППР( Посвистели, посвистели, разошлись). Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине./Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия.
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06.10.2020 14:09 Ответить
На місце Фокіна в ТКГ нікого не розглядають, посада фактично скасована, - Казанський - Цензор.НЕТ 711
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06.10.2020 18:46 Ответить
просто маша еще не придумала
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07.10.2020 00:44 Ответить
 
 