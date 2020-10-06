Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская
Захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской, об этом она сообщила на пресс-конференции в Германии.
По словам Тихановской, сейчас многие хотят, чтобы Лукашенко судили, однако большинство будет готово отпустить его.
"У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога", - сообщила она.
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После очередной ночи валяния с Тихановской в постели Ванька из расейского посольства согласился посодействовать насчет встречи с ******
"Тихановская назвала Путина мудрым руководителем"
https://news.liga.net/world/news/on-ponimaet-chto-my-otkryty-k-dialogu-tihanovskaya-nazvala-putina-mudrym-rukovoditelem
"Тихановская захотела встретиться с Путиным"
https://www.tvc.ru/news/show/id/194130
Тихановская назвала Путина потенциальным посредником в переговорах с Лукашенко
http://afn.by/news/i/282006
И так далее... Говно народ.
За Лукашенком стоит Путин - как за оккупационными властями Крыма или ОРДЛО. Вот его и хотят вытянуть на переговоры - нет смысла разговаривать с марионеткой, утратившей всякую легитимность. Именно так поступает Украина в нормадских, минских и трехсторонних форматах.
Теперь о "гарантиях" - это шахматная партия, блеф, замануха. Рассчитана на раскол элит, дрогнувшие нервишки. Тихоновская не раз заявляла, что она технический президент до следующих внеочередных выборов. И следующая администрация "зацягне дрот" всем лукашенковским свиньям.
Кто бы ты ни был - украинский выродок или пригожинская шавка!
А вы месяц ходите.Сказали же вам украинцы,как надо, на своем опыте,так нет-"мы не майданутые"
Ну теперь опущенные будете. Где мужики,которых винтили,в задницы резиновые палки засовывали?сожгли ментовку,или выследили хоть одного негодяя,что издевался?айтишники фамилии и адреса обнародовали,площадки где авто стояти что? Тишина...баб да пенсионеров на митинги выпихнули. Так вас опустили,и физически и морально,а вы все с цветочками.Не открывайте рот на украинцев,они смогли,а вы нет.
И учитесь у Кыргызстана.Респект им!!!
Сейчас лихорадочно готовит себе преемника. Может поставит даже Тихановскую, если наскребут чем взять её за "причинное место".
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
УКРАЇНА З ВАМИ, СЯБРИ !
Назви фамилию, кто по-твоему должен бьіть сейчас вместо нее?
Вони ж чекали, що жменька тих білорусів, рипнеться на мєнтов Луки, а Лука: «Путєн памагі, ******** прєзідєнства лішают !!!», перекине в Білорусь зєльонєнькіх ССО, і ті зроблять кривавий фарш, з абсолютно дезорієнтованих, щодо «русскіх братьєв» взятих «на карандаш » білоруських активістів.
А оно «чтотопошлонєтак».
Білоруси бьють їх інтелектом, знахоячі, зовсім інші методи протидії.
Це як у джіу-джітсу, де розумом, силу ворога, спрямовуєш на нього самого.
Личности не видать, лидерских качеств тоже не особо.