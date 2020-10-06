Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская

Захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской, об этом она сообщила на пресс-конференции в Германии.

По словам Тихановской, сейчас многие хотят, чтобы Лукашенко судили, однако большинство будет готово отпустить его.

"У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога", - сообщила она.

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