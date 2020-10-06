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Новости Революция в Беларуси
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Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская

Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская

Захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко позволят уйти без суда, если он оставит в покое белорусский народ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Светланы Тихановской, об этом она сообщила на пресс-конференции в Германии.

По словам Тихановской, сейчас многие хотят, чтобы Лукашенко судили, однако большинство будет готово отпустить его.

"У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога", - сообщила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси

Беларусь (7923) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+13
А смысл ему куда-то уходить, если сябры не берут в руки ничего тяжелее цвяточков?
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06.10.2020 13:47 Ответить
+7
У Зеленского появился конкурент
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06.10.2020 13:56 Ответить
+5
Мда, что то с Белорусами не так, что она мелет, куда уйти? Вон на Киргизов посмотри для начала...
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06.10.2020 13:49 Ответить
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А смысл ему куда-то уходить, если сябры не берут в руки ничего тяжелее цвяточков?
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06.10.2020 13:47 Ответить
«Сила єсть ума нє надо» ?

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06.10.2020 14:36 Ответить
Багато хто хоче, щоб Лукашенка засудили, але гадаю, що йому дадуть просто піти, якщо він залишить нас у спокої, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2251
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06.10.2020 15:10 Ответить
наивная шокапец
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06.10.2020 13:48 Ответить
Или Ваньку валяет.
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06.10.2020 14:35 Ответить
Или Ваньку валяет
...
После очередной ночи валяния с Тихановской в постели Ванька из расейского посольства согласился посодействовать насчет встречи с ******
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06.10.2020 14:55 Ответить
Мда, что то с Белорусами не так, что она мелет, куда уйти? Вон на Киргизов посмотри для начала...
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06.10.2020 13:49 Ответить
наверное, на Ростов?
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06.10.2020 14:06 Ответить
еще одна невменяемая
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06.10.2020 13:49 Ответить
Тихановская - пустое место. Как и все протесты в Беларуси. Все их инвективы в адрес Лукашенко завершаются фразой: "Путин, помоги навести порядок!"
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06.10.2020 13:51 Ответить
Где ты, лапоть, слышал такие призывы?
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06.10.2020 14:15 Ответить
Как короткие образцы:
"Тихановская назвала Путина мудрым руководителем"

https://news.liga.net/world/news/on-ponimaet-chto-my-otkryty-k-dialogu-tihanovskaya-nazvala-putina-mudrym-rukovoditelem

"Тихановская захотела встретиться с Путиным"

https://www.tvc.ru/news/show/id/194130

Тихановская назвала Путина потенциальным посредником в переговорах с Лукашенко

http://afn.by/news/i/282006

И так далее... Говно народ.
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06.10.2020 14:37 Ответить
Гавно из тебя эксперт.
За Лукашенком стоит Путин - как за оккупационными властями Крыма или ОРДЛО. Вот его и хотят вытянуть на переговоры - нет смысла разговаривать с марионеткой, утратившей всякую легитимность. Именно так поступает Украина в нормадских, минских и трехсторонних форматах.
Теперь о "гарантиях" - это шахматная партия, блеф, замануха. Рассчитана на раскол элит, дрогнувшие нервишки. Тихоновская не раз заявляла, что она технический президент до следующих внеочередных выборов. И следующая администрация "зацягне дрот" всем лукашенковским свиньям.
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06.10.2020 14:55 Ответить
Послушай-ка, беларуское ничтожество. Прекращай "воевать" на украинских форумах, пойди и сделай хотя бы что-нибудь полезное для народа, который ЯКОБЫ пытается добиться справедливости, а на самом деле называет лучшим своим другом - "старшего брата" из России. Если бы ты не был так глуп, ты бы понял, что не имеешь никакого права сравнивать диалоги украинских политиков с Путиным, который ввел СВОИ войска на нашу территорию, с диалогами, о которых мечтает Тихановская, называющая Путина "мудрым руководителем". Вас убивают ваши же собственные омоновцы. И нечего кивать на Путина, когда вы сами - в говне. Точнее - самих себе. По уши.
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06.10.2020 15:03 Ответить
Позволить разным ублюдкам писать про беларусов "говно народ" - нет, падаль, не дождешься!
Кто бы ты ни был - украинский выродок или пригожинская шавка!
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06.10.2020 15:08 Ответить
Так ведь о том, что беларусы - говно народ, сами беларусы ежедневно свидетельствуют ))) Своими действиями, словами, и в том числе - такими бездарными попытками выдать говно за конфетку, как это пытался сделать ты сам ) Трусливый народ. То есть - жиденькое говно.
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06.10.2020 15:13 Ответить
Да, кстати, я так и не понял - ты здесь такой храбрый только потому что на улицы выйти боишься? Здесь спокойнее и безопаснее "бороться за Беларусь", да? )))))))))
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06.10.2020 15:14 Ответить
Ты посмотри на Бишкек-за одну ночь все порешали.И здание правительства захватили, и экс-президента из тюрьмы вызволили,и новые выборы назначили. Там тоже были и резиновые пули,и газовые балончики ,и водометы,но народ взял коктейли Молотова,и и никто шутить не стал.
А вы месяц ходите.Сказали же вам украинцы,как надо, на своем опыте,так нет-"мы не майданутые"
Ну теперь опущенные будете. Где мужики,которых винтили,в задницы резиновые палки засовывали?сожгли ментовку,или выследили хоть одного негодяя,что издевался?айтишники фамилии и адреса обнародовали,площадки где авто стояти что? Тишина...баб да пенсионеров на митинги выпихнули. Так вас опустили,и физически и морально,а вы все с цветочками.Не открывайте рот на украинцев,они смогли,а вы нет.
И учитесь у Кыргызстана.Респект им!!!
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06.10.2020 17:14 Ответить
Тихановская называет себя национальным лидером. Странно однако. Лидер это тот кто возглавляет. А кого возглавляет эта потенциональная или уже реальная кукла Пуйла? В Беларуси происходит бой марионеток за главную веревочку кремлевского кукловода.
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06.10.2020 13:51 Ответить
Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская - Цензор.НЕТ 9525
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06.10.2020 13:51 Ответить
Если восстание народа не решило проблему за две недели, то не надо было и начинать. По хорошему решить проблемы, у белоруссов уже не выйдет.
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06.10.2020 13:52 Ответить
По хорошему такие проблеммы и не решаются.
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06.10.2020 13:55 Ответить
Да дайте этой курице, хоть кто-нибудь почитать о событиях всего одной ночи в Кыргызстане...
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06.10.2020 13:54 Ответить
А что изменилось там, идет борьба между кланами, между севером и югом.
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06.10.2020 13:59 Ответить
там хороший пример скидывания власти за 6 часов
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06.10.2020 14:05 Ответить
Там хороший пример, как за шесть часов третий раз за десять лет размородерить всю страну, захватить золотые рудники, спи*жить всю наличку в банкоматах и сжечь на различных предприятиях в разных отрослях все, что не успели размородерить. Прям, азиатский лугандон. Борьба за демократию и честные выборы по даунбаски кыргызского разлива.)))
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06.10.2020 20:21 Ответить
Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская - Цензор.НЕТ 7829
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06.10.2020 13:55 Ответить
У Зеленского появился конкурент
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06.10.2020 13:56 Ответить
Ой дура, ну какой она национальный лидер, да за нее голосовали не как за личность а просто в надежде что она проведет честные выборы.
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06.10.2020 13:57 Ответить
Шла бы вареники лепить.
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06.10.2020 13:57 Ответить
Нашему "лидеру" тоже не помешало бы куда нибудь пойти - можно помочь лепить вареники, можно на рояле играть пока та вареники лепит,....вариантов много
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06.10.2020 14:03 Ответить
Білоруський протест вже більше місяця тупцюється на місці. Без масового загальнонаціонального страйку білоруси лукашенка не відсторонять від влади. А страйку немає, та й білоруський протест з його красивими для телебачення картинками - лише в вихідні дні. Білоруси вже розуміють чого вони не хочуть, але ніяк не можуть віднайти шлях туди - куди вони хочуть .
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06.10.2020 13:57 Ответить
Многие хотят, чтобы Лукашенко осудили, но думаю, что ему дадут просто уйти, если он оставит нас в покое, - Тихановская - Цензор.НЕТ 9786
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06.10.2020 14:01 Ответить
У кыргызов учитесь, невменяемые долбодятлы с цветочками...
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06.10.2020 14:00 Ответить
Головне - зустрітися з ****** і побачити в його очах світ. І тоді немов за велінням якихось добрих парфумів усі борошна народу закінчаться і Біларусі посміхнеться частка!
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06.10.2020 14:02 Ответить
там плитка неудобная. такой сильно не пошвыряешься.
Багато хто хоче, щоб Лукашенка засудили, але гадаю, що йому дадуть просто піти, якщо він залишить нас у спокої, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9874
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06.10.2020 14:13 Ответить
Спасти мужа и спасение души-это абсолютом разные вещи
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06.10.2020 14:13 Ответить
Да некуда ему уходить. Или он, или вы. Что за детский сад.
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06.10.2020 14:20 Ответить
Он не оставит вас в покое и никуда не уйдет!
Сейчас лихорадочно готовит себе преемника. Может поставит даже Тихановскую, если наскребут чем взять её за "причинное место".
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06.10.2020 14:39 Ответить
Лахта з хохломанкуртами, прямо змагаються у кпинах, і ненависті до білорусів, які посмєлі піти проти Пацькі: «которий построіл ім дорогі, і защітіл от амірікосов.»

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
УКРАЇНА З ВАМИ, СЯБРИ !
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06.10.2020 14:40 Ответить
Не путай хрен с сосиской. Это не ненависть к белорусам, а попытка прояснить им ситуацию. Когда они пытаются вибирать одно говно среди других таких же.
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06.10.2020 14:44 Ответить
Критикуя предлагай.
Назви фамилию, кто по-твоему должен бьіть сейчас вместо нее?
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06.10.2020 15:23 Ответить
Vsio xoroso s nej.Prostaja ,skromnaja takyje nravistsia i zapadu ona nabirajet populiarnost s kazdim dniom
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06.10.2020 15:56 Ответить
Ну, недарма, лахтинські тут від неї казяться.
Вони ж чекали, що жменька тих білорусів, рипнеться на мєнтов Луки, а Лука: «Путєн памагі, ******** прєзідєнства лішают !!!», перекине в Білорусь зєльонєнькіх ССО, і ті зроблять кривавий фарш, з абсолютно дезорієнтованих, щодо «русскіх братьєв» взятих «на карандаш » білоруських активістів.
А оно «чтотопошлонєтак».
Білоруси бьють їх інтелектом, знахоячі, зовсім інші методи протидії.
Це як у джіу-джітсу, де розумом, силу ворога, спрямовуєш на нього самого.
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06.10.2020 16:57 Ответить
Коза безмозглая!
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06.10.2020 14:43 Ответить
Багато хто хоче, щоб Лукашенка засудили, але гадаю, що йому дадуть просто піти, якщо він залишить нас у спокої, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2726
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06.10.2020 14:56 Ответить
Чем, кроме половых различий и еще бОльшей ограниченности, Тихановская отличается от Луки?
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06.10.2020 14:57 Ответить
т.е. она уже сейчас игнорит требования народа
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06.10.2020 14:58 Ответить
Мені чомусь думається,що лука клав з прибором на те,що там собі думає ця дамочка.Бо царюватиме він стільки,скільки захоче.
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06.10.2020 15:15 Ответить
Ти краще милуйся гравцем на піаніно, якого ти вибрав 21.04.2019.
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06.10.2020 15:29 Ответить
По- перше. Мені абсолютно пох,що ти там звіздиш. Бо ти ніхто,і звати тебе ніяк.Безтолковий набір латинських літер. По- друге. Якби переміг той,за кого я голосував,то зараз наша країна не знаходилась би в такій сраці.
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06.10.2020 17:36 Ответить
Всім відомий латинський ivan ivanov xxxxxxxx, а там було ВСЬОГО ЛИШЕНЬ двоє, хто реально проходив у президенти: Зеленський і Порошенко.
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06.10.2020 18:30 Ответить
Белоруссия - не Армения, и её Путин НИКОГДА не отпустит.
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06.10.2020 15:44 Ответить
А вас? Отпустит?
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06.10.2020 20:04 Ответить
Багато хто хоче, щоб Лукашенка засудили, але гадаю, що йому дадуть просто піти, якщо він залишить нас у спокої, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 625
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07.10.2020 10:08 Ответить
Хай його ще на Нобеля висуне.
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06.10.2020 16:09 Ответить
Как кого и кого????
Личности не видать, лидерских качеств тоже не особо.
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06.10.2020 17:04 Ответить
Да.....эта дама точно вчерась из кухни. Она явно не понимает, что такое красная таблетка....
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06.10.2020 19:01 Ответить
 
 