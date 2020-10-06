Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание заложенного имущества по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который Верховная Рада приняла 16 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документом продолжается до 21 апреля 2021 действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.
Мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможность платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.
Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.
Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.
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