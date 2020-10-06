Оснований для признания закона о ВАКС неконституционным нет, - представитель президента в КС Вениславский

Представление о конституционности закона "О Высшем антикоррупционном суде" является еще одним элементов борьбы с антикоррупционными органами Украины.

Это отмечает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во вторник в ходе выступления в КС на слушании дела по представлению относительно конституционности закона о ВАКС Вениславский назвал рассматриваемое представление "еще одной ступенькой борьбы с антикоррупционными органами".

По его словам, представление народных депутатов в КС "основывается на допущениях".

"Коррупционные правонарушения действительно являются угрозой национальной безопасности, поэтому существование ВАКС обоснованно", - отметил Вениславский. Он уточнил, что работа апелляционной палаты ВАКС, о неконституционности которой заявляют авторы конституционного представления, полностью соответствует требованиям Основного закона, поскольку в Конституции закреплено право на апелляционный пересмотр, а не форма.

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"Позиция президента четкая и неизменная: система антикоррупционных органов в Украине будет существовать и будет независимой, какие бы потуги со стороны политических сил не осуществлялись для ее исчезновения", - заявил представитель президента в КС.

Он призвал судей КС тщательно оценить этот закон и добавил: "По мнению президента Украины, основания для признания закона о ВАКС полностью или частично не соответствующим Конституции в настоящее время отсутствуют".

Постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгыря, аргументируя позицию парламента о конституционности закона о ВАКС, отметила разницу между особыми судами, которые противоречат Конституции, и специализированными. Она подчеркнула, что кассационной инстанцией решений ВАКС является Верховный суд, что готовит о том, что антикоррупционный суд не имеет особого статуса. "Парламент считает, что оснований для пересмотра конституционности положений закона о ВАКС нет", подытожила она.

Представитель субъекта права на конституционное представление, народный депутат Украины ОПЗЖ Василий Нимченко заявил об особом, по мнению авторов представления, статусе ВАКС, что свидетельствует о неконституционности его существования.