Руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований безвиза, - Точицкий
В Европейском союзе констатируют, что Украина надлежащим образом выполняет условия, необходимые для функционирования безвизового режима.
Такая позиция озвучена во вторник в Брюсселе в ходе встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юрова и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий, присутствовавший на встречах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важно, что перед началом пленарного заседания саммита руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований визовой либерализации, которые были определены Вторым докладом мониторинга. Киев четко выполняет показатели либерализации визового режима. Кроме того, сотрудничество Украины и Евросоюза в сфере реадмиссии лиц находится на должном уровне. Сказанное дает основания утверждать, что Украина должным образом выполняет условия, необходимые для дальнейшего функционирования безвизового режима", - сказал Точицкий.
Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопрос внедрения в Украине реформ в сфере правосудия, обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционных органов. Они также отметили принятую правительством Украины в конце сентября Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 гг., которой не было в Украине в течение последних трех лет.
Во время встречи также отмечалась важность дальнейшего взаимодействия Украины с Венецианской комиссией в вопросах, связанных с судебной реформой.
Напомним, трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.
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«Центр» создан в 2012 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юристом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарьей Каленюк и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C общественным деятелем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталием Шабуниным . Головной офис расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Финансируется на пожертвования, в том числе международные.
А потім знайшов цікаву інфу відносно цього центру та його засновника Віталія Шабуніна
https://vz.ua/news/65179-antikorruptsioner-vitaliy-shabunin-sam-uvyaz-vo-vzyatkakh «Антикоррупционер» Виталий Шабунин сам увяз во взятках
І це так - тільки трошки поцікавився. Тому в мене зустрічне питання - можна такому джерелу довіряти? Власне як на мене питання риторичне і відповіді не потребує. Відповідь на поверхні.
Шановний пане Арахаміє, Ми чули що ви відповідаєте лише на листиhttps://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nazval-sluhom-novost-o-vozmojnom-lishenii-ukrainy-bezviza-i-transha-ot-mvf , тому ми вам його написали. Ми також чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги лише "чутками". Дозвольте пояснити, чому це не так
https://censor.net/ua/news/3219902/budu_reaguvaty_tilky_na_lysty_arahamiya_pro_vtratu_bezvizu_cherez_konkursnu_komisiyu_sap
Офіційна позиція ЄС нікого ні про що попереджати не стане. Просто поставить перед фактом.
Це знову ж таки окреме бачення окремого депутата. І, доречі, я з нею згоден. З боку євродепутатів був такий собі шантаж. З яких причин та чому - тут треба зʼясовувати. Особисто мені це зараз лінь робити. Але я дуже далекий від думки, що депутат євродепутатка Віола фон Крамон дуже сильно та безкорисливо переймається долею України.
Странно, но представители ЕС говорят и пишут совсем обратное.
Это сродни тому, как ЗЕленые шуты за МВФ все время анонсы сотрудничесива делают.