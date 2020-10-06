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Руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований безвиза, - Точицкий

Руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований безвиза, - Точицкий

В Европейском союзе констатируют, что Украина надлежащим образом выполняет условия, необходимые для функционирования безвизового режима.

Такая позиция озвучена во вторник в Брюсселе в ходе встреч министра юстиции Украины Дениса Малюськи с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юрова и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, которые состоялись перед саммитом Украина-ЕС. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий, присутствовавший на встречах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важно, что перед началом пленарного заседания саммита руководство Еврокомиссии отметило, что Украина делает все для выполнения требований визовой либерализации, которые были определены Вторым докладом мониторинга. Киев четко выполняет показатели либерализации визового режима. Кроме того, сотрудничество Украины и Евросоюза в сфере реадмиссии лиц находится на должном уровне. Сказанное дает основания утверждать, что Украина должным образом выполняет условия, необходимые для дальнейшего функционирования безвизового режима", - сказал Точицкий.

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Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопрос внедрения в Украине реформ в сфере правосудия, обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционных органов. Они также отметили принятую правительством Украины в конце сентября Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 гг., которой не было в Украине в течение последних трех лет.

Во время встречи также отмечалась важность дальнейшего взаимодействия Украины с Венецианской комиссией в вопросах, связанных с судебной реформой.

Напомним, трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Автор: 

Еврокомиссия (1472) безвизовый режим (1557) Евросоюз (17295) Точицкий Николай (74)


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Топ комментарии
+12
Укроборонпром - банкрот
Укрзалізниця - банкрот
Укрнафтогаз - банкрот
Энергоатом - банкрот
Укрексімбанк - банкрот
Пенсійний фонд- ну тут понятно, а пачему я налогі платіть должен?
армія - скорочення
менти - збільшення
сепари - амністія
- ну шо, поігралісь в демократію с бидлом ?
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06.10.2020 14:19 Ответить
+8
Зелена пліснява робить все щоб похєріть минулі здобутки !!)))
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06.10.2020 14:17 Ответить
+7
Євродепутати протилежної точки зору. Навіть не знаю кому вірити.
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06.10.2020 14:21 Ответить
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Зелена пліснява робить все щоб похєріть минулі здобутки !!)))
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06.10.2020 14:17 Ответить
Укроборонпром - банкрот
Укрзалізниця - банкрот
Укрнафтогаз - банкрот
Энергоатом - банкрот
Укрексімбанк - банкрот
Пенсійний фонд- ну тут понятно, а пачему я налогі платіть должен?
армія - скорочення
менти - збільшення
сепари - амністія
- ну шо, поігралісь в демократію с бидлом ?
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06.10.2020 14:19 Ответить
ахахаха)))пусть евродепутаты сами это скажут
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06.10.2020 14:20 Ответить
Євродепутати протилежної точки зору. Навіть не знаю кому вірити.
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06.10.2020 14:21 Ответить
Так скоро все зʼясується. Вже недовго залишилося. До того ж на так звану іншу точку зору євродепутатів вказує поки що одне джерело інформації. І це джерело третій за розмірами медійний холдінг кацапії. Не дуже надійне джерело як на мене.
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06.10.2020 14:54 Ответить
Це також кацапське джерело? https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3241215612643873&id=195616963870435
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06.10.2020 15:05 Ответить
шабунин... белобрысая шалава. Если ему кацапы заплатят побольше, то будет их источником.
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06.10.2020 15:17 Ответить
Якщо Вам дати посилання на мій фейсбук це буде надійним джерелом? Якби Ви не дали мені це посилання, то я б навіть не уявляв, що в нашій країні діє якась недержавна організація з гучною назвою http://anticoragenda2019.org.ua/ Центр Протидії Корупції , яка навіть має сайт (створений судячи з назви домену в 2019 році) на якому про саму цю організацію навіть немає інформації. А мене цікавить хто засновники, які засади цієї організації, яким коштом фінансується та інше. Поцікавився у вікі.
«Центр» создан в 2012 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юристом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарьей Каленюк и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C общественным деятелем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталием Шабуниным . Головной офис расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Финансируется на пожертвования, в том числе международные.

А потім знайшов цікаву інфу відносно цього центру та його засновника Віталія Шабуніна
https://vz.ua/news/65179-antikorruptsioner-vitaliy-shabunin-sam-uvyaz-vo-vzyatkakh «Антикоррупционер» Виталий Шабунин сам увяз во взятках
І це так - тільки трошки поцікавився. Тому в мене зустрічне питання - можна такому джерелу довіряти? Власне як на мене питання риторичне і відповіді не потребує. Відповідь на поверхні.
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06.10.2020 15:25 Ответить
Напевно і це також кацапське джерело? https://violavoncramon.eu/2020/10/05/open-letter-to-arakhamia-head-of-sluha-narodu/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1qml1xSzrR3xxh7kPi3_J-kHDaMps238Mpfh9medDPOMnF0XhnzrkivZc
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06.10.2020 15:07 Ответить
Я вже написав вище. Офіційну точку зору ЄС ми взнаємо вже незабаром. Тому не дуже переймайтеся. Власне я повірю офіційній заяві ЄС якою б вона не була.
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06.10.2020 15:29 Ответить
А хіба мова йде про офіційну позицію ЄС? Мова йде про відкритий лист депутатів які попереджають зелену плісняву що вона дограється.

Шановний пане Арахаміє, Ми чули що ви відповідаєте лише на листиhttps://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nazval-sluhom-novost-o-vozmojnom-lishenii-ukrainy-bezviza-i-transha-ot-mvf , тому ми вам його написали. Ми також чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги лише "чутками". Дозвольте пояснити, чому це не так
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06.10.2020 17:13 Ответить
Ну тоді взагалі немає про що говорити. Є особисте бачення ситуації окремим депутатом/депутатами і далеко не факт що це бачення вірне. Офіційна позиція ЄС по цьому питанню єдине що може цікавити керівництво країни. Я вже не кажу про те, що за певних умов думка окремого депутата може бути заангажованою. Навіть не зважаючи на те, що це депутат європарламенту. Як наприклад в ЄС немає єдиної думки щодо доцільності північного потоку 2.
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06.10.2020 17:23 Ответить
Якщо ти ще не зрозумів, то цей лист був написаний у відповідь на коментар той арахамії щодо заяви євродепутатки Віоли фон Крамон про загрозу для безвізового режиму з ЄС.
https://censor.net/ua/news/3219902/budu_reaguvaty_tilky_na_lysty_arahamiya_pro_vtratu_bezvizu_cherez_konkursnu_komisiyu_sap

Офіційна позиція ЄС нікого ні про що попереджати не стане. Просто поставить перед фактом.
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06.10.2020 17:37 Ответить
І що це змінює щодо відношення до цього питання взагалі? І офіційна заява ЄС за підсумками саміту так чи інакше але повинно бути. Ось що важливе щодо України. Все інше не варте уваги як на мою думку.
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06.10.2020 17:40 Ответить
Якщо б це не було б варто уваги то дебільна депутатка від СН не вилізла з не менш дебільною заявою... https://censor.net/ua/news/3223150/sluga_narodu_kravchuk_pro_lyst_yevrodeputativ_bezviz_nihto_ne_zbyrayetsya_skasovuvaty_tse_duje_skladna
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06.10.2020 17:46 Ответить
"Ми (на фракції. - Ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз в цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.

Це знову ж таки окреме бачення окремого депутата. І, доречі, я з нею згоден. З боку євродепутатів був такий собі шантаж. З яких причин та чому - тут треба зʼясовувати. Особисто мені це зараз лінь робити. Але я дуже далекий від думки, що депутат євродепутатка Віола фон Крамон дуже сильно та безкорисливо переймається долею України.
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06.10.2020 17:57 Ответить
Все, я втомився тобі щось доводити. Якщо ти вважаєш що попередження євродепутатів то пусті балачки, то це твоя особиста справа. Ходи здоровий, хай щастить.
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06.10.2020 18:11 Ответить
Навзаєм.
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06.10.2020 19:24 Ответить
Верь своим глазам и тому что ты видишь, что происходит в Украине
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06.10.2020 15:33 Ответить
Ладно. Вернёмся к этому вопросу после отмены безвиза....
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06.10.2020 14:42 Ответить
Или не отмены. Или в этом случае возвращаться не будем бо невдобно?
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06.10.2020 15:35 Ответить
Об этом сообщил представитель Украины при ЕС

Странно, но представители ЕС говорят и пишут совсем обратное.

Это сродни тому, как ЗЕленые шуты за МВФ все время анонсы сотрудничесива делают.
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06.10.2020 14:54 Ответить
Говорит это не ЕС, а украинский бюрократ. Так что сами понимаете...
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06.10.2020 14:55 Ответить
Вот потому и стоит дождаться официального заявления ЕС.
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06.10.2020 15:36 Ответить
только будет уже поздно
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06.10.2020 15:53 Ответить
А сейчас в самый раз? Каким образом и кто может повлиять на вердикт ЕС сейчас? Все что можно было сделать или не сделать уже сделано или не сделано. А разгонять зрадную волну раньше времени какой смысл? Или таки смысл есть?
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06.10.2020 15:59 Ответить
Что значить разгонять зрадную волну раньше времени? То есть письма про угрозу отмены безвиза от евродепутатов это еще рано?
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06.10.2020 16:09 Ответить
зрада отменена.
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07.10.2020 02:58 Ответить
 
 