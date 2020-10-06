Секретариат языкового омбудсмена будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона о госязыке чиновниками, - Креминь
Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" чиновниками, в том числе и чиновниками высшего ранга.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Что касается нарушений языкового закона представителями власти, нарушений права граждан на получение информации и услуг на государственном языке, зафиксированных или в обращениях, или в жалобах, то конечно мы будем реагировать на них независимо от должностей", - отметил Креминь.
Омбудсмен также напомнил, что штрафные санкции за нарушение языкового законодательства начнут применяться с 16 июля 2022 года.
Креминь также подчеркнул, что с 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая также создана в соответствии с законом, начнет серию государственных экзаменов для государственных чиновников от высшего ранга на уровень владения украинским языком.
"Такие экзамены будут для всех чиновников без исключения. Июнь следующего года станет своеобразным Рубиконом для тех чиновников, кто хочет по-настоящему продемонстрировать законопослушность и уважение к украинскому языку", - добавил Креминь.
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