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Новости Языковой вопрос
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Секретариат языкового омбудсмена будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона о госязыке чиновниками, - Креминь

Секретариат языкового омбудсмена будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона о госязыке чиновниками, - Креминь

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" чиновниками, в том числе и чиновниками высшего ранга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Что касается нарушений языкового закона представителями власти, нарушений права граждан на получение информации и услуг на государственном языке, зафиксированных или в обращениях, или в жалобах, то конечно мы будем реагировать на них независимо от должностей", - отметил Креминь.

Омбудсмен также напомнил, что штрафные санкции за нарушение языкового законодательства начнут применяться с 16 июля 2022 года.

Креминь также подчеркнул, что с 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая также создана в соответствии с законом, начнет серию государственных экзаменов для государственных чиновников от высшего ранга на уровень владения украинским языком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь

"Такие экзамены будут для всех чиновников без исключения. Июнь следующего года станет своеобразным Рубиконом для тех чиновников, кто хочет по-настоящему продемонстрировать законопослушность и уважение к украинскому языку", - добавил Креминь.

чиновник (1560) язык (3780) штраф (1288) Креминь Тарас (133)


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Російськомовність це фашизм, чи нацизм?
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06.10.2020 14:25 Ответить
Це рашизм!! Зросійщення , це ганебна спадщина богаторічної асиміляціі українців московитами !!)))
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06.10.2020 14:26 Ответить
Спочатку треба означити ,хто є держслужбовцями, а потім всіх без винятку екзаменувати !!)))
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06.10.2020 14:25 Ответить
А-аа, ну-ну...
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06.10.2020 14:33 Ответить
Идиотский закон! Пока он и все подобные не отменят, РФ победить невозможно. Увы, украинские националисты слишком тупые, чтобы это понять. Неужели нельзя было потерпеть, сперва победить в войне, а уж потом закручивать гайки? Или язык важнее целосности страны?
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06.10.2020 15:43 Ответить
Русский язык важнее целосности страны?
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06.10.2020 15:55 Ответить
Я же не предлагаю прописывать что-то про русский язык в законах. Блин, неужели не понятно, в чем проблема? Чем это плохо для Украины, как страны? Любая дискриминация разделяет людей. Становится меньше желающих защщать страну. Каждый такой закон делает Украину все больше похожей на Россию. Зачем?
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07.10.2020 12:45 Ответить
Аваков уже вивчив українську? Чи закінчиться новим-старим "...ідітє_всє_в_жопу!..."?
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06.10.2020 15:44 Ответить
Куда жаловаться, что аваков не знает украинсокго и мелкий этот чёрт криворожский тоже на суржике наваливает ?
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06.10.2020 15:52 Ответить
 
 