Секретариат языкового омбудсмена будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона о госязыке чиновниками, - Креминь

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" чиновниками, в том числе и чиновниками высшего ранга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Что касается нарушений языкового закона представителями власти, нарушений права граждан на получение информации и услуг на государственном языке, зафиксированных или в обращениях, или в жалобах, то конечно мы будем реагировать на них независимо от должностей", - отметил Креминь.

Омбудсмен также напомнил, что штрафные санкции за нарушение языкового законодательства начнут применяться с 16 июля 2022 года.

Креминь также подчеркнул, что с 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая также создана в соответствии с законом, начнет серию государственных экзаменов для государственных чиновников от высшего ранга на уровень владения украинским языком.

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"Такие экзамены будут для всех чиновников без исключения. Июнь следующего года станет своеобразным Рубиконом для тех чиновников, кто хочет по-настоящему продемонстрировать законопослушность и уважение к украинскому языку", - добавил Креминь.