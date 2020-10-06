Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК
Экс-прокурора Тернопольщины Николая Петришина, которого уволили после того, как он "отличился" на работе, назначили на должность заместителя главы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.
"Была инфа, что прокурор отметил хлебную должность банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать, как тупых свиней". После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированного прокуратуры в военной сфере. И действительно, подумала Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля? Ценный кадр!" - говорится в сообщении.
Кроме того, соответствующая информация содержится и на сайте прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день назначения устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".
Позже Петришина уволили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П'янки йому поки що заборонили організовувать, тому по воєнному просто: браги літра зо три на рило і вперед! Розбиратися з вашим братом - уклонистом - дезиком - знімай штани і не варнякай, свинюшка!!!
Таких треба на вас прокурорів, щоб ловили всіх і кожного, хто ухиляється, і на місці "ї@али, як тупих свиней"!
І коли б люди чули на вулицях: хрю-хрю! хрю-хрю-хрю! - то знали б, як військова прокуратура карає тих, хто ухиляється від призовів і мобілізацій!
Оце б була реформа!
По стандартам НАТО!!!
Воин должен быть крепким ,мотивированным парнем или девушкой.То ,что в армию не хотят идти, это не вина призывника,а вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития.Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????
Разве вы не знаете, что при гетьмане армия стала самой боеспособной в Европе, 9-ой на континенте, 29-й на планете!
"Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????" - а у нас по-вашему не было "интересно и захватывающе" в 2014-2015 годах? А сейчас ещё интересней (в плане спорта и интеллекта)!
Немедленно внедрить реформу с такими прокурорами!
Всех "с бледным личиком" - к таким прокурорам!
НУЖНА НЕ СОВКОВАЯ АРМИЯ А АРМИЯ ЗАПАДНОГО ТИПА.Там призыва нет там есть мотивация.