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Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК

Уволенный прокурор Петришин, обещавший

Экс-прокурора Тернопольщины Николая Петришина, которого уволили после того, как он "отличился" на работе, назначили на должность заместителя главы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.

"Была инфа, что прокурор отметил хлебную должность банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать, как тупых свиней". После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированного прокуратуры в военной сфере. И действительно, подумала Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля? Ценный кадр!" - говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующая информация содержится и на сайте прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день назначения устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

Позже Петришина уволили.

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Автор: 

назначение (2182) прокурор (1132) Центр противодействия коррупции (250) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+61
...браво, шимпанЗЕ!
Уволенный за пьянку и угрозы подчиненным прокурор Петришин назначен на пост замглавы Специализированной прокуратуры, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6430
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06.10.2020 14:31 Ответить
+50
зебіли й Ко
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06.10.2020 14:30 Ответить
+40
Зеля продолжает гнуть линию олигархов и коррупционеров.
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06.10.2020 14:30 Ответить
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Кто тебя из свинарника выпустил, животное?
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06.10.2020 16:29 Ответить
А надо было его назначить главным хряком на свиноферму
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06.10.2020 16:05 Ответить
Ну, він пройшов майновий контроль.
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06.10.2020 16:26 Ответить
Відчуваю занепокоєння серед стратегічного мобілізаційного резерву загонів повільного реагування Диванних військ!
П'янки йому поки що заборонили організовувать, тому по воєнному просто: браги літра зо три на рило і вперед! Розбиратися з вашим братом - уклонистом - дезиком - знімай штани і не варнякай, свинюшка!!!
Таких треба на вас прокурорів, щоб ловили всіх і кожного, хто ухиляється, і на місці "ї@али, як тупих свиней"!
І коли б люди чули на вулицях: хрю-хрю! хрю-хрю-хрю! - то знали б, як військова прокуратура карає тих, хто ухиляється від призовів і мобілізацій!
Оце б була реформа!
По стандартам НАТО!!!
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06.10.2020 16:42 Ответить
Я конечно дико извиняюсь,но по моему в армию должны идти достойные ,а не те кого поймают.Если он музыкант или програмист,с бледным личиком,какой с него вояка?
Воин должен быть крепким ,мотивированным парнем или девушкой.То ,что в армию не хотят идти, это не вина призывника,а вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития.Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????
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06.10.2020 16:57 Ответить
Вот она - рука Москвы. Только агент Кремля может утверждать подобное: "...вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития."
Разве вы не знаете, что при гетьмане армия стала самой боеспособной в Европе, 9-ой на континенте, 29-й на планете!
"Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????" - а у нас по-вашему не было "интересно и захватывающе" в 2014-2015 годах? А сейчас ещё интересней (в плане спорта и интеллекта)!
Немедленно внедрить реформу с такими прокурорами!
Всех "с бледным личиком" - к таким прокурорам!
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06.10.2020 17:16 Ответить
Рука Моргунова а не москвы.Агент ху...ент.и при чём тут гетьман ?У нас воюющая армия и извините нахера ей солдат который не будет воевать? не потому что он не хочет а он не сможет.Его просто убьют на третий день.Солдата нужно учить и не просто солдата а подготовленного к службе.А в 2014 и в 2015 гг у нас не солдаты были виноваты а генералы.
НУЖНА НЕ СОВКОВАЯ АРМИЯ А АРМИЯ ЗАПАДНОГО ТИПА.Там призыва нет там есть мотивация.
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06.10.2020 21:13 Ответить
Это просто жесть.Кто то его двигает ,есть где то папка.У меня бы этот сучий потрох дальше ППС бы не работал.
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06.10.2020 16:52 Ответить
все правильно . так и должно быть
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06.10.2020 17:20 Ответить
Шобла, по коммуняцки - номенклатура, своих не бросает.
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06.10.2020 17:27 Ответить
наверняка Родственик зеленского или венидиктовой!! иначе бы он так не выпячивался!!
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06.10.2020 17:29 Ответить
Да какая разница где,кого, как, когда. Самцы щеленского.
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06.10.2020 17:55 Ответить
Так давно ясно что колода одна Просто постоянно перемешивают.. Как говорила моя бабушка - * Ворон ворону глаз не выклюет *
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06.10.2020 18:10 Ответить
Мабуть однієї квартири нестало
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06.10.2020 18:25 Ответить
Думаю Венедиктовой приглянулся его домик в 200 квадратов. Ей ведь негде жить, ютится на правительственной даче.
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06.10.2020 18:29 Ответить
а може й таке бути, кадр перспективнний
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06.10.2020 18:50 Ответить
Как такого не пристроить на хлебное место если он всей своей скотской жизнью доказал преданность баблу и начальству? И здесь очень важна последовательность: вначале баблу, а затем начальству. Ведь бабло вечно, а начальники время от времени меняются.
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06.10.2020 18:28 Ответить
ось де заніс генеральній курві, так заніс. Напевне на дофіга хватить.
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06.10.2020 20:33 Ответить
Нічого дивного - який піп, така й парафія. Залишається тільки констатувати, що правоохоронна система в Україні, після приходу до влади зеленого збіговиська, зруйнована остаточно. Єдиний порятунок - військова диктатура за чилійським сценарієм.
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06.10.2020 20:53 Ответить
Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв "#бати, як тупих свиней", підлеглих, призначено на високий пост у Спеціалізованій прокуратурі, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8684
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07.10.2020 01:12 Ответить
Зоофилов - на высокие должности в прокуратеру. Во, классно!
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07.10.2020 10:50 Ответить
Поясняю: которые по свинкам...
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07.10.2020 10:52 Ответить
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