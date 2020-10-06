Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК

Экс-прокурора Тернопольщины Николая Петришина, которого уволили после того, как он "отличился" на работе, назначили на должность заместителя главы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК.

"Была инфа, что прокурор отметил хлебную должность банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать, как тупых свиней". После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированного прокуратуры в военной сфере. И действительно, подумала Венедиктова, зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля? Ценный кадр!" - говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующая информация содержится и на сайте прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день назначения устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

Позже Петришина уволили.

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