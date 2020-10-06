К раздаче проднаборов в Кременной, которую пресекла полиция, готовился кандидат в мэры, экс-регионал и сепаратист Струк, - Казанский

Раздачу продуктовых наборов в Кременной на Луганщине, которую на днях разоблачила полиция, планировал осуществить экс-регионал Владимир Струк.

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Кременной Луганской области полиция поймала на подкупе избирателей сепаратиста Владимира Струка, который в 2014 поддерживал боевиков "ЛНР", а теперь баллотируется в мэры Кременной", - написал он.

По словам Казанского, Струк делает все это "совершенно открыто и в промышленных масштабах. На фото - только одна точка".

Смотрите также: Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"А теперь главный вопрос - понесет ли Струк ответственность? После того, как полиция официально задокументировала подкуп, сделать вид, что ничего этого не было, уже не получится. Если Струк все же купит должность мэра, это будет означать, что государственные структуры с ним заодно и покрывают его преступления", - резюмирует Казанский.

Читайте также: Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ