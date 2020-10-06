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Новости Местные выборы-2020
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К раздаче проднаборов в Кременной, которую пресекла полиция, готовился кандидат в мэры, экс-регионал и сепаратист Струк, - Казанский

К раздаче проднаборов в Кременной, которую пресекла полиция, готовился кандидат в мэры, экс-регионал и сепаратист Струк, - Казанский

Раздачу продуктовых наборов в Кременной на Луганщине, которую на днях разоблачила полиция, планировал осуществить экс-регионал Владимир Струк.

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Кременной Луганской области полиция поймала на подкупе избирателей сепаратиста Владимира Струка, который в 2014 поддерживал боевиков "ЛНР", а теперь баллотируется в мэры Кременной", - написал он.

По словам Казанского, Струк делает все это "совершенно открыто и в промышленных масштабах. На фото - только одна точка".

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"А теперь главный вопрос - понесет ли Струк ответственность? После того, как полиция официально задокументировала подкуп, сделать вид, что ничего этого не было, уже не получится. Если Струк все же купит должность мэра, это будет означать, что государственные структуры с ним заодно и покрывают его преступления", - резюмирует Казанский.

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К раздаче проднаборов в Кременной, которую пресекла полиция, готовился кандидат в мэры, экс-регионал и сепаратист Струк, - Казанский 01

местные выборы (2752) подкуп (600) Струк Владимир (23) Казанский Денис (311) Луганская область (6512)


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Люди ЖРАТЬ хотят и ничего с этим не поделаешь ....
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06.10.2020 14:37 Ответить
це не про таких "людей" Тарас Григорович писав: "...за шмат гнилої ковбаси..." ?
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06.10.2020 14:50 Ответить
Тю! Соєва ботоферма тільки от недавно "в єдіном поривє" доказувала, що https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/desc/page/4#comments
І павьолся ций Струк на їх завіряння.
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06.10.2020 14:44 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/46103, "гречкосійство" - це термін, що означає підкуп виборців кандидатами під час виборчої кампанії. Але ви, боти ферми подоляка (до речі, доведеться тебе туди перемістити в моєму кондуїті) благодійну допомогу нужденним поза виборчим періодом навмисне плутаєте з гречкосійством.
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06.10.2020 14:53 Ответить
Я тобі зебілу охоче вірю! Пиши ще!
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06.10.2020 14:56 Ответить
эксрегионал и сепаратист - будущий коалициант с партией зеленского. у зебилов любят сепарюг всех мастей
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06.10.2020 14:55 Ответить
сучук довбаний - не пролізло депутатом по округу, тепер у мери лізе.
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06.10.2020 15:45 Ответить
То, зніміть його з виборів.
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06.10.2020 16:27 Ответить
А почему СБУ не пресекает самого Струка? Или нет доказательств?
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07.10.2020 13:15 Ответить
 
 