Призывы к перемирию в Карабахе не имеют смысла, 30 лет переговоров ни к чему не привели, - глава МИД Турции Чавушоглу

В Азербайджан 6 октября на переговоры с президентом страны прилетел глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на азербайджанское агентство, передает Цензор.НЕТ.

По словам Чавушоглу, Турция всячески поддерживает Азербайджан в войне за Нагорный Карабах - и на поле боя, и на дипломатическом фронте.

"За Азербайджаном - моральная правда и международное право, мы повсюду в мире поддерживаем эту борьбу за правое дело, мы - с Азербайджаном в его борьбе на поле боя и за столом переговоров", - заявил Чавушоглу.

Глава МИД вновь отверг призывы других государств к прекращению огня и переговорам. Он заявил, что переговоры об урегулировании в Карабахе продолжались 30 лет без каких-либо результатов. При этом, Чавушоглу призвал другие страны поддержать Азербайджан.

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Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

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Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.