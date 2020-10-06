Призывы к перемирию в Карабахе не имеют смысла, 30 лет переговоров ни к чему не привели, - глава МИД Турции Чавушоглу
В Азербайджан 6 октября на переговоры с президентом страны прилетел глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на азербайджанское агентство, передает Цензор.НЕТ.
По словам Чавушоглу, Турция всячески поддерживает Азербайджан в войне за Нагорный Карабах - и на поле боя, и на дипломатическом фронте.
"За Азербайджаном - моральная правда и международное право, мы повсюду в мире поддерживаем эту борьбу за правое дело, мы - с Азербайджаном в его борьбе на поле боя и за столом переговоров", - заявил Чавушоглу.
Глава МИД вновь отверг призывы других государств к прекращению огня и переговорам. Он заявил, что переговоры об урегулировании в Карабахе продолжались 30 лет без каких-либо результатов. При этом, Чавушоглу призвал другие страны поддержать Азербайджан.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.
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А прицедент.
Много таких захваченых территорий, которые десятилетиями забалтывались!
и никаких виборов, пусть разлагаются.
Комплекс мер по выполнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Минских соглашений , Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B вооружённого конфликта на востоке Украины . Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России в формате «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0 нормандской четвёрки » и подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины , состоящей из представителей Украины, России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 ОБСЕ и непризнанных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Луганской народных республик . Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН .
Только почему-то Кипр оккупировали турецкие войска, даже не прикидываясь ихтамнетами. И греков под дулом автоматов выкидывали из домов.
И куча покинутых домов есть, целые села.
Неплохое подспорье для ОПЗЖ?
Начнём с того что в лоб закрыть помойки это будет нарушение свободы слова и не восприниматься Западом....
ДО РЕЧІ, [06.10.20 14:10]
Голова СЗР Наришкін: «У Карабах перекидаються бойовики" Джебхат Ан-Нусра "***».
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Такими темпами расєя скоро отримає другу Сирію в Закавказзі.
Мабуть, переговорні опції в цьому конфлікті з боку РФ закінчуються.
В такому випадку виглядає логічним призначення «генерала» в Дагестані Сергія Мєлікова.
***«Фронт ан-Нусра», «Джабгат Ан-Ну́сра» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة النصرة, Фронт допомоги)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-22 [22] також Джабгат Фатаг аш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة فتح الشام, Фронт завоювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82 Леванту ), лі-А́глі-ш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. لأهل الشام, Заради народу Леванту), «Аль-Каїда у Сирії»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-23 [23] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC ісламістська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористична організація, котра діяла на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії . 28 січня 2017 року, після сильних зіткнень з угрупуванням Аграром аль-Шамом та іншими повстанськими формуваннями, «Фронт ан-Нусра» об'єднався з чотирма іншими угрупуваннями (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ansar_al-Din_Front&action=edit&redlink=1 Фронт Ансар аль-Дін https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_al-Din_Front [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaysh_al-Sunna&action=edit&redlink=1 Джейш аль-Сунна https://en.wikipedia.org/wiki/Jaysh_al-Sunna [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Liwa_al-Haqq_(Idlib)&action=edit&redlink=1 Ліва аль-Гакк https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_al-Haqq_(Idlib) [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nour_al-Din_al-Zenki_Movement&action=edit&redlink=1 Гаракат Нур ад-Дін аль-Зінкі https://en.wikipedia.org/wiki/Nour_al-Din_al-Zenki_Movement [en] ) та створив коаліцію під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC Гайят Тагрір аш-Шам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-new_entity-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-25 [25] .
договариваться с тем, кто ничего не решает?