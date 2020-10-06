У игроков сборной Украины по футболу Лунина и Панькива выявили COVID-19

У двух игроков сборной Украины по футболу ПЦР-тест дал положительные результат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды - голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные", - говорится в сообщении.

Трое инфицированных изолированы в своих покоях в отеле парижском Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные игроки и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется во вторник на "Стад де Франс" в 20.00 по Киеву.

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