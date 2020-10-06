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Новости Коронавирус и карантин
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У игроков сборной Украины по футболу Лунина и Панькива выявили COVID-19

У игроков сборной Украины по футболу Лунина и Панькива выявили COVID-19

У двух игроков сборной Украины по футболу ПЦР-тест дал положительные результат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды - голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные", - говорится в сообщении.

Трое инфицированных изолированы в своих покоях в отеле парижском Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные игроки и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется во вторник на "Стад де Франс" в 20.00 по Киеву.

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Хех, з кіперів залишивя лише Бущан. Буде довикликати Шевченка з Зорі та Волинця з Колосу
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06.10.2020 15:15 Ответить
Хоть чихнули пару раз, не ?
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06.10.2020 15:33 Ответить
Не
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06.10.2020 16:30 Ответить
Єто ж надо. всех вратарей покосило. Шовковского, что ли, звать?
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06.10.2020 15:53 Ответить
Різник, твій вихід!
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06.10.2020 16:19 Ответить
Кто знает,куда Коваль подевался?
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06.10.2020 18:09 Ответить
По очереди, по голу, пусть пацаны стоят на воротах
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06.10.2020 18:41 Ответить
 
 