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Новости Пожары в Украине
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Полиция назвала источники возгорания на Луганщине: замыкание проводов и разожженный костер

Полиция назвала источники возгорания на Луганщине: замыкание проводов и разожженный костер

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Правоохранители называют следующие источники возгорания:

- с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;
- с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
- пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся возле огорода.

Напомним,  во время ликвидации лесных пожаров на Луганщине были обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Сумах задержала мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей. ФОТО

Автор: 

пожар (5979) Нацполиция (16573) Погукай Татьяна (33)


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Топ комментарии
+75
Видео с поджигателями из ЛуГОНДОНии не рассматривалась как версия поджога.
Совпадение?
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06.10.2020 15:26 Ответить
+59
Держите меня семеро, и только не смешите.
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06.10.2020 15:25 Ответить
+56
И все по линии разграничения. Тьфу, БЛД, трусы.
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06.10.2020 15:26 Ответить
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Страница 2 из 2
Так від чого там лінії відключались? МСЗ, СЗНП чи ДЗ?
Яка там витримка часу на відключення? Вистачить для того, щоб щось загорілось? Чи може після АПВ загорялось?)))

Чого тебе так бомбить? І чим мережі у зоні АТО відрізняються від нормальної України? Там які дроти горючі? ))
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07.10.2020 09:13 Ответить
Бомбить тебе. Мова йде про РЕС, а нє регіональні, або магістральні лінії. Там все гаразд.
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07.10.2020 13:54 Ответить
Коли це від пошкоджень по 10 чи 0,4 загорялась трава та ще й у такій кількості? Чому таких пожеж немає у інших областях?
Тому ще раз запитую- чим мережі в зоні АТО відрізняються від мереж нормальної України?
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07.10.2020 14:02 Ответить
Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття - Цензор.НЕТ 4936
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06.10.2020 22:01 Ответить
Абьірвалг, к чему твой вьікак? Тьі русский полисман?
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07.10.2020 00:02 Ответить
У лісі сталося коротке замикання...
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07.10.2020 00:12 Ответить
В уме у тебя замьікання, а последствия на Цензоре.
Смьісл анплогии понятен?
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07.10.2020 00:25 Ответить
...ясно...дерева були не заземлені...чи не занулені? знаєш, що таке нуль?
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07.10.2020 00:46 Ответить
Нуль - це ти ©
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07.10.2020 01:17 Ответить
За Зєлєнскава галасавал, чи проти Порошенка?
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07.10.2020 07:53 Ответить
русскій?
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07.10.2020 08:20 Ответить
Давай про ефективно заземлений розкажи.
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07.10.2020 09:15 Ответить
???
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07.10.2020 13:23 Ответить
Радимьій, здесь речь идет о сетях 0,4КВ или максимум 10
Ето как раз и говорит о том что тьі "знаешь что кенгеру в Австралии есть, а способьі и напрваления их передвижения нет"
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07.10.2020 13:38 Ответить
безпосередньо під лінією високовольтної електромережіДжерело: https://censor.net/ua/n3223201

І де тут про 0,4?))) Ще раз повторюю для обдарованих- минулого місяця у кожній з областей були сотні і сотні аварійних відключень по 10кВ, і жодне не викликало пежежі. Чим особливий лугандон, що там аж кілька загорянь від пожкоджень?
І куди дінемо відео, де колаборанти розкидують палаючи головешки у суху траву?
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07.10.2020 14:07 Ответить
У випадку падіння дерева на провода лінія відключиться)))
Так, буде короткочасний спалах, проте пожежі і загоряння не буде. Потрібен збіг дууууже багатьох факторів, щоб загоряння відбулось.
Ще раз у тебе, проФФесіонала з п'ятою групою, запитую- чому немає таких пожеж на території нормальної України?
Ти на це питання так і не відповіси, бо воно повністю руйнує твою теорію "добрих руських" )))

Чому немає таких пожеж на території нормальної України?
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07.10.2020 15:04 Ответить
Що-що у комірки вкочують?))) Автомат?)))
А заземлення на підстанціях в комірках відключають)) знімають лише ПЗЗ.
І припиняй матюкатись- це тупо)
Якщо ти такий спеціаліст, що вкочуєш автомати в комірки, то зрозуміло, чому так пригораєш)
А обірваний провід під напругою дає крокову напругу, але це не КЗ)))

Ще раз запитую- чому на території нормальної України немає таких пожеж?)))
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07.10.2020 17:55 Ответить
Оце у тебе пригоріло)))
Отже у пожежах винні окупанти.

Так що вкочують у комірки? Автомати?)))

А по темі- у новині жодної згадки про обрив. "Пожежа внаслідок пориву вітру і замикання проводів".

Ти хоч якесь відношення до енергетики маєш? Чи майстром у лінійній бригаді працював? Бо твої знання тягнуть лише на цю посаду і не вище.))
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07.10.2020 19:58 Ответить
За той же період з вітром у Київській області також були сотні відключень і жодної пожежі від "замикання електромережі". Сухостій у зоні відчудження падає регулярно- і також жодної пожежі.
Нам втирають якусь дичину..
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07.10.2020 08:34 Ответить
Дичина це твоя писаніна. А факт що на лінію падає повалено вітром дерево, а під лінією суха трава, дуже багато сухий трави як порох.
Факт що тут практично не ведуть роботи по догляду за лініями...
Дичина в тебе в голові
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07.10.2020 08:55 Ответить
Так розкажи, які лінія повинна відключитись, якщо "вкотити АВТОМАТ у комірку з НЕ ЗНЯТИМ заземленням"?)))
Ти хоч віддалено розумієш, про що пишеш?)))
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07.10.2020 18:47 Ответить
Тьі научись, чмошник, для начала свои бредни формулировать
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07.10.2020 20:06 Ответить
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