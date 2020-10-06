Полиция назвала источники возгорания на Луганщине: замыкание проводов и разожженный костер
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Правоохранители называют следующие источники возгорания:
- с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;
- с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
- пгт Белокуракино ул. Роскошная результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся возле огорода.
Напомним, во время ликвидации лесных пожаров на Луганщине были обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).
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Яка там витримка часу на відключення? Вистачить для того, щоб щось загорілось? Чи може після АПВ загорялось?)))
Чого тебе так бомбить? І чим мережі у зоні АТО відрізняються від нормальної України? Там які дроти горючі? ))
Тому ще раз запитую- чим мережі в зоні АТО відрізняються від мереж нормальної України?
Смьісл анплогии понятен?
Ето как раз и говорит о том что тьі "знаешь что кенгеру в Австралии есть, а способьі и напрваления их передвижения нет"
І де тут про 0,4?))) Ще раз повторюю для обдарованих- минулого місяця у кожній з областей були сотні і сотні аварійних відключень по 10кВ, і жодне не викликало пежежі. Чим особливий лугандон, що там аж кілька загорянь від пожкоджень?
І куди дінемо відео, де колаборанти розкидують палаючи головешки у суху траву?
Так, буде короткочасний спалах, проте пожежі і загоряння не буде. Потрібен збіг дууууже багатьох факторів, щоб загоряння відбулось.
Ще раз у тебе, проФФесіонала з п'ятою групою, запитую- чому немає таких пожеж на території нормальної України?
Ти на це питання так і не відповіси, бо воно повністю руйнує твою теорію "добрих руських" )))
Чому немає таких пожеж на території нормальної України?
А заземлення на підстанціях в комірках відключають)) знімають лише ПЗЗ.
І припиняй матюкатись- це тупо)
Якщо ти такий спеціаліст, що вкочуєш автомати в комірки, то зрозуміло, чому так пригораєш)
А обірваний провід під напругою дає крокову напругу, але це не КЗ)))
Ще раз запитую- чому на території нормальної України немає таких пожеж?)))
Отже у пожежах винні окупанти.
Так що вкочують у комірки? Автомати?)))
А по темі- у новині жодної згадки про обрив. "Пожежа внаслідок пориву вітру і замикання проводів".
Ти хоч якесь відношення до енергетики маєш? Чи майстром у лінійній бригаді працював? Бо твої знання тягнуть лише на цю посаду і не вище.))
Нам втирають якусь дичину..
Факт що тут практично не ведуть роботи по догляду за лініями...
Дичина в тебе в голові
Ти хоч віддалено розумієш, про що пишеш?)))