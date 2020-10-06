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Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций?

Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций?

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев (СН), комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики".

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно выговора членам правления НБУ: я бы не переводил банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики. Равно как и не устраивал бы истерических танцев вокруг ностальгии отдельных членов Рады по 90-м. Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместней не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем обладающим элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор, за прямое нарушение инструкций, тобою же подписанных? Думаю нечего. Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет", - отметил Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".

Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций? 01

Автор: 

НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Совет НБУ (15) Сологуб Дмитрий (34) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+8
Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций? - Цензор.НЕТ 9632
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06.10.2020 15:46 Ответить
+7
Гетманцев ещё не в тюрьме? Ждём новых афер?
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06.10.2020 15:30 Ответить
+7
Про яке порушення інструкції йдеться заступниками голови НБУ, які у відповідності до законів України (стосовно комунікації влади зі ЗМІ) "https://censor.net/ua/news/3223106 про Національний банк. https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Лінк на матеріал " ????
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06.10.2020 15:46 Ответить
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зебіли зебіламиГетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций - Цензор.НЕТ 3073
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06.10.2020 15:27 Ответить
Тобто попри спротив Рожкової і Сологуба курсу все рівно звізда?
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06.10.2020 15:27 Ответить
Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций? - Цензор.НЕТ 9632
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06.10.2020 15:46 Ответить
Гетманцев ещё не в тюрьме? Ждём новых афер?
показать весь комментарий
06.10.2020 15:30 Ответить
Про яке порушення інструкції йдеться заступниками голови НБУ, які у відповідності до законів України (стосовно комунікації влади зі ЗМІ) "https://censor.net/ua/news/3223106 про Національний банк. https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Лінк на матеріал " ????
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06.10.2020 15:46 Ответить
Програма зебільної партії.
Кожен чмошник, від партії "слуг" забов'язаний щось гавкнуть з приводу, який його, зебіла, зовсім не стосужться.
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06.10.2020 15:56 Ответить
і да, до речі, подивимось, як мовний ********* відреагує на цей допис відповідно до своєї обіцянки "https://censor.net/ua/news/3223184/sekretariat_movnogo_ombudsmena_reaguvatyme_na_vsi_skargy_gromadyan_stosovno_porushennya_zakonu_pro_derjmovu". Бо геиманцев - не просто нардеп, а голова комітету.
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06.10.2020 16:05 Ответить
Да ясен пень!
Как учит нас Презедент Зеленский?
"Доллар по 30 гривен спасёт экономику Украины!"
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06.10.2020 16:13 Ответить
Догана Зеленському.



https://blogs.pravda.com.ua/authors/vyshlinskyj/ Гліб Вишлінський
Виконавчий директор Центру економічної стратегії



Вчора Рада Національного банку України https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/5/665919/ оголосила догану та висловила недовіру членам Правління НБУ Катерина Рожковій та Дмитру Сологубові.

Це останні два члени Правління НБУ з команди, яку в 2014-15 рр. сформувала Валерія Гонтарева, та яку зберіг її наступник Яків Смолій. Саме цій команді вдалося посилити банківську систему до рівня, коли в місяці глобальної коронакризи жоден український банк не захитався та не впав. І саме в останні місяці їхньої роботи облікову ставку Нацбанку вдалося знизити до найнижчих в українській історії 6%. Це відкрило шлях до іпотеки та кредитів для бізнесу за ставкою нижче 10% річних.

Пізніше член Ради НБУ Василь Горбаль https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665936/ пояснив , що це стало наслідком публічних виступів членів Правління. А інший член Ради Віталій Шапран https://www.facebook.com/shapranv/posts/3434385296622032 назвав таке рішення прогресом в корпоративному управлінні порівняно до замовного вбивства колишнього Голови НБУ Вадима Гетьмана.

Насправді, такі рішення підривають довіру до НБУ і його політичної незалежності, в першу чергу, у міжнародних інвесторів України, МВФ та Європейського Союзу.
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06.10.2020 16:46 Ответить
По-перше, у Ради НБУ немає повноважень виносити догани, висловлювати недовіру і взагалі будь-яким чином оцінювати роботу окремих членів Правління НБУ. Ухвалення неправових рішень в, за словами члена Ради Шапрана, "виховних цілях" суперечить принципам верховенства права, і є проявом саме того, що міжнародні партнери намагаються допомогти Україні подолати.

По-друге, причина доган і висловлення недовіри ніяк не була пояснена офіційно. Якщо мова йде про досить акуратні інтерв'ю https://ua.interfax.com.ua/news/interview/690161.html Інтерфаксу і https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR0GHtXkS8OCpqiPezMVCAhgof0U4rIMuNc6Cv3HVGE1hMzaLHSHRge9r3Q&cn-reloaded=1 Kyiv Post , то це виглядає дріб'язково і неадекватно.

По-третє, особливе занепокоєння викликає позиція Голови НБУ. За інформацією Інтерфаксу, як член Ради НБУ за посадою він підтримав це рішення. Офіційно Голова Нацбанку не висловив жодної публічної позиції з даного питання.
Будучи досвідченим банкіром і керівником, Кирило Шевченко не міг не розуміти, що таке рішення є неправовим. При наявності претензій до заступників він як Голова має всі правові можливості, щоб висловити своє невдоволення адміністративними інструментами.
Однак, схоже, його цілком влаштував тиск на двох членів Правління руками Ради НБУ, адже звільнити своїм рішенням за Законом він їх не може.
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06.10.2020 16:47 Ответить
Очевидно, що такі дії посилять занепокоєння МВФ щодо ситуації в НБУ, яке, здавалося б, відійшло на другий план після перших зважених кроків нового Голови Нацбанку.
Це буде ще однією ознакою підриву політичної незалежності Нацбанку, який прямо суперечить чинній кредитній програмі з Фондом. За відсутності будь-яких дій влади щодо вирішення проблемних в стосунках з МВФ питань по НАБУ і САП, ймовірність отримання планового траншу від Фонду в цьому році знижується маже до нуля.

Відсутність же позитивного рішення МВФ означатиме відсутність дешевих іноземних грошей для фінансування рекордного дефіциту бюджету поточного року. Наслідки - або скорочення бюджетних видатків, або дорогі внутрішні позики під двозначні відсотки, або фінансування дефіциту емісійними гривнями НБУ з неминучою девальвацією гривні і інфляцією.

Очевидно, що питати про те, що таке "догана", будуть і в президента України Зеленського, який сьогодні на самміті "Україна-ЄС" в Брюсселі, а завтра їде до Лондона зустрічатися, зокрема, і з міжнародними інвесторами.
Які, за відсутності адекватних пояснень, винесуть догану вже особисто йому і всій українській владі загалом.
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06.10.2020 16:48 Ответить
************ йх написати заяви про звільнення.
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06.10.2020 17:16 Ответить
Всё правильно сделано... Именно ЭТА "команда" - развалила НБУ...
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06.10.2020 19:48 Ответить
 
 