Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций?

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев (СН), комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики".

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно выговора членам правления НБУ: я бы не переводил банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики. Равно как и не устраивал бы истерических танцев вокруг ностальгии отдельных членов Рады по 90-м. Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместней не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем обладающим элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор, за прямое нарушение инструкций, тобою же подписанных? Думаю нечего. Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет", - отметил Гетманцев.

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Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".