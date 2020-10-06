Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций?
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев (СН), комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики".
Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно выговора членам правления НБУ: я бы не переводил банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики. Равно как и не устраивал бы истерических танцев вокруг ностальгии отдельных членов Рады по 90-м. Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместней не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем обладающим элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор, за прямое нарушение инструкций, тобою же подписанных? Думаю нечего. Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет", - отметил Гетманцев.
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".
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Кожен чмошник, від партії "слуг" забов'язаний щось гавкнуть з приводу, який його, зебіла, зовсім не стосужться.
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https://blogs.pravda.com.ua/authors/vyshlinskyj/ Гліб Вишлінський
Виконавчий директор Центру економічної стратегії
Вчора Рада Національного банку України https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/5/665919/ оголосила догану та висловила недовіру членам Правління НБУ Катерина Рожковій та Дмитру Сологубові.
Це останні два члени Правління НБУ з команди, яку в 2014-15 рр. сформувала Валерія Гонтарева, та яку зберіг її наступник Яків Смолій. Саме цій команді вдалося посилити банківську систему до рівня, коли в місяці глобальної коронакризи жоден український банк не захитався та не впав. І саме в останні місяці їхньої роботи облікову ставку Нацбанку вдалося знизити до найнижчих в українській історії 6%. Це відкрило шлях до іпотеки та кредитів для бізнесу за ставкою нижче 10% річних.
Пізніше член Ради НБУ Василь Горбаль https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665936/ пояснив , що це стало наслідком публічних виступів членів Правління. А інший член Ради Віталій Шапран https://www.facebook.com/shapranv/posts/3434385296622032 назвав таке рішення прогресом в корпоративному управлінні порівняно до замовного вбивства колишнього Голови НБУ Вадима Гетьмана.
Насправді, такі рішення підривають довіру до НБУ і його політичної незалежності, в першу чергу, у міжнародних інвесторів України, МВФ та Європейського Союзу.
По-друге, причина доган і висловлення недовіри ніяк не була пояснена офіційно. Якщо мова йде про досить акуратні інтерв'ю https://ua.interfax.com.ua/news/interview/690161.html Інтерфаксу і https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR0GHtXkS8OCpqiPezMVCAhgof0U4rIMuNc6Cv3HVGE1hMzaLHSHRge9r3Q&cn-reloaded=1 Kyiv Post , то це виглядає дріб'язково і неадекватно.
По-третє, особливе занепокоєння викликає позиція Голови НБУ. За інформацією Інтерфаксу, як член Ради НБУ за посадою він підтримав це рішення. Офіційно Голова Нацбанку не висловив жодної публічної позиції з даного питання.
Будучи досвідченим банкіром і керівником, Кирило Шевченко не міг не розуміти, що таке рішення є неправовим. При наявності претензій до заступників він як Голова має всі правові можливості, щоб висловити своє невдоволення адміністративними інструментами.
Однак, схоже, його цілком влаштував тиск на двох членів Правління руками Ради НБУ, адже звільнити своїм рішенням за Законом він їх не може.
Це буде ще однією ознакою підриву політичної незалежності Нацбанку, який прямо суперечить чинній кредитній програмі з Фондом. За відсутності будь-яких дій влади щодо вирішення проблемних в стосунках з МВФ питань по НАБУ і САП, ймовірність отримання планового траншу від Фонду в цьому році знижується маже до нуля.
Відсутність же позитивного рішення МВФ означатиме відсутність дешевих іноземних грошей для фінансування рекордного дефіциту бюджету поточного року. Наслідки - або скорочення бюджетних видатків, або дорогі внутрішні позики під двозначні відсотки, або фінансування дефіциту емісійними гривнями НБУ з неминучою девальвацією гривні і інфляцією.
Очевидно, що питати про те, що таке "догана", будуть і в президента України Зеленського, який сьогодні на самміті "Україна-ЄС" в Брюсселі, а завтра їде до Лондона зустрічатися, зокрема, і з міжнародними інвесторами.
Які, за відсутності адекватних пояснень, винесуть догану вже особисто йому і всій українській владі загалом.