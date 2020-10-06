Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ

Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции "Европейская солидарность" о якобы давлении со стороны СБУ и требованием предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали "ЕС" никаких писем следующего содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В частности, такие исходные номера у "документа", на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что четко соблюдают действующее законодательство и действуют исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьи 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

"Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы. Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан. Просим СМИ не распространять непроверенную информацию, а в случае необходимости обращаться в Службу за официальными комментариями", - подытожили в СБ Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что "Европейская Солидарность" требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить информацию о кандидатах от партии на местных выборах.

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