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Новости Силовики
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Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ

Заявление

Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции "Европейская солидарность" о якобы давлении со стороны СБУ и требованием предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали "ЕС" никаких писем следующего содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В частности, такие исходные номера у "документа", на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что четко соблюдают действующее законодательство и действуют исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьи 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

"Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы. Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан. Просим СМИ не распространять непроверенную информацию, а в случае необходимости обращаться в Службу за официальными комментариями", - подытожили в СБ Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что "Европейская Солидарность" требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить информацию о кандидатах от партии на местных выборах.

Также читайте: На Днепропетровщине разоблачена сеть администраторов интернет-ресурсов, входящих в "троллефермы" пророссийских провокаторов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

местные выборы (2752) правоохранительные органы (2970) СБУ (20067) силовики (2799) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+20
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Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1907
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06.10.2020 15:33 Ответить
+15
И письмо от сбу к "ЕС" тоже не соответствует действительности?
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06.10.2020 15:31 Ответить
+14
СБУ-95 не в состоянии найти того, кто отправил это письмо?
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06.10.2020 15:33 Ответить
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И письмо от сбу к "ЕС" тоже не соответствует действительности?
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06.10.2020 15:31 Ответить
ЗЕБІЛАМ СЦЮТЬ В ОЧІ З ОБРІЗАНОГО ПІСЮНА :

Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1907
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06.10.2020 15:33 Ответить
А до ОПЗЖ у СБУ нуль питань.
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06.10.2020 15:47 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 874
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06.10.2020 15:57 Ответить
а де штрих-код?
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06.10.2020 16:13 Ответить
Виходящий номер перевірити і кому воно надсилалося. Підпис елементарно намалювати
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06.10.2020 17:21 Ответить
ну так поменяйте действительность...а то она у вас вся зеленая,а в некоторых местах триколором отблёскивает
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06.10.2020 15:32 Ответить
"Контекст" СКА у них вирваний ...
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06.10.2020 15:34 Ответить
как они вообще живут без мозгов и с вырванным контекстом?
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06.10.2020 15:43 Ответить
будьте бдительним, а то они и вас через призму то таво... етава!
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06.10.2020 15:41 Ответить
ну ответ так себе, для овец пойдет, схавают.
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06.10.2020 15:33 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 6380
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06.10.2020 15:35 Ответить
Ну поки що все йде так як вони хотєлі.
От би ще ЄС Порошенка не заважала.
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06.10.2020 15:48 Ответить
шо,спецоперация кгб ордло?
или може все таки у себя гнид поищите?
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06.10.2020 15:33 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 2346
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06.10.2020 15:36 Ответить
так отож...
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06.10.2020 15:37 Ответить
СБУ-95 не в состоянии найти того, кто отправил это письмо?
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06.10.2020 15:33 Ответить
тануна! придётся нужного человека в другое ведомство переводить. чего его искать-то?
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06.10.2020 15:44 Ответить
В доке термінологія дошкільного закладу)))
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06.10.2020 15:37 Ответить
почитайте етот бред: ".... по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму ...."

осталось еще написать "семимильними шагами ... гидра контрреволюции..."

они там что, совсем с катушек с'ехали?
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06.10.2020 15:37 Ответить
Когда-то так же действовали янучары.
История повторяется. Преследовать будут всех, кто не с плесенью.
Разве уже это не видно и не понятно?
Везде 100% свои прокуроры и пр.
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06.10.2020 15:38 Ответить
Палитические преследования?
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06.10.2020 15:39 Ответить


Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия преЗЕденту
Как передает https://interfax.com.ua/news/press-conference/693199.html «Интерфакс-Украина» ,
полностью доверяют Зеленскому 13,8% участников опроса,
скорее доверяют - 23,9% респондентов.
скорее не доверяет президенту, составило 29% опрошенных.
совсем не доверяют главе государства 27,5% респондентов.
остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.

Также отмечается, что баланс доверия-недоверия Зеленскому
в сентябре 2020 года составил минус 18,8%.
годом ранее - в декабре 2019 года - он составлял плюс 31,5%,
в июне 2020 года - минус 8,9%,
в июле - минус 11,5%,
в августе - минус 15,6%.
Исследования проводили 20−29 сентября, участие в опросе методом личного интервью по месту проживания респондента приняли участие 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.
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06.10.2020 15:40 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 519
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06.10.2020 15:42 Ответить
ну, якщо це підробка - давайте, розслідуйте, хто цим займається!
Бо журики вже взялися копати... І, якщо накопають, щось скандальне - гірше ж буде вашій конторі!
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06.10.2020 15:41 Ответить
минуты две сидел соображал-причем тут жмурики...и,главное,-кто?
а это оказывается журналисты
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06.10.2020 15:44 Ответить
Старая и такая узнаваемая история - черное будут называть белым.
Зеленые, вы стремительно, в турборежиме становитесь похожими на янучар.
А вас-то, сволочей, выбирали демократично.
Схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде.Чем
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06.10.2020 15:43 Ответить
Чем больше вы будете всех , кто не с вами, гнобить, тем больше вас будут ненавидеть.
Астанавитесь!
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06.10.2020 15:47 Ответить
Европейска солидарность пролетает на выборах поэтому начинают выдумывать всякую ерунду.
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06.10.2020 15:48 Ответить
Важко вам без мізків жить?
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06.10.2020 15:51 Ответить
а ты посмотри, сколько вас тут идейных зебилов осталось. бостууга да ты. остальные тролли все под иностранными флажками из Лахты пишут, чтобы вас в тонусе держать.
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06.10.2020 15:53 Ответить
На выборах увидишь😀
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06.10.2020 16:03 Ответить
надо было добавить "запомни этот пост". тут один тебе подобный уже ванговал:
Заява "ЄС" про нібито тиск на їхніх кандидатів на Донбасі не відповідає дійсності, - СБУ - Цензор.НЕТ 2137
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06.10.2020 16:12 Ответить
Украду , в мене на цього підора зуб є ...
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06.10.2020 16:39 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 9526
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06.10.2020 16:00 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 8815
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06.10.2020 16:01 Ответить
ну понятно. как жаренным запахло, так я не я и хата не моя. номера не наши, подписант болел в отпуске ковидлой, а Гончаренко сам бланк выкрал и подписи подделал ради пиара. ДБ
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06.10.2020 15:51 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 3734
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06.10.2020 16:00 Ответить
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1920
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06.10.2020 16:02 Ответить
...какое красивое семейное фото, замечательная пара
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06.10.2020 16:08 Ответить
У нас в Одессе к агитационным палаткам от "ЕС" граждане и гражданки вообще не подходят.
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06.10.2020 21:22 Ответить
И чего радуешься?

По югу ок.20%--за прислугу, ок.20% ЗАЖОПы, ок. 20% --за "наш край" (ПР), ок 20% "за майбах бени"----тебя радует 80% ваты????
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07.10.2020 01:10 Ответить
вот и славненько.
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07.10.2020 04:18 Ответить
 
 