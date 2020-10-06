Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ
Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции "Европейская солидарность" о якобы давлении со стороны СБУ и требованием предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали "ЕС" никаких писем следующего содержания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В частности, такие исходные номера у "документа", на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что четко соблюдают действующее законодательство и действуют исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьи 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины".
"Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы. Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан. Просим СМИ не распространять непроверенную информацию, а в случае необходимости обращаться в Службу за официальными комментариями", - подытожили в СБ Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что "Европейская Солидарность" требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить информацию о кандидатах от партии на местных выборах.
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От би ще ЄС Порошенка не заважала.
или може все таки у себя гнид поищите?
осталось еще написать "семимильними шагами ... гидра контрреволюции..."
они там что, совсем с катушек с'ехали?
История повторяется. Преследовать будут всех, кто не с плесенью.
Разве уже это не видно и не понятно?
Везде 100% свои прокуроры и пр.
Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия преЗЕденту
Как передает https://interfax.com.ua/news/press-conference/693199.html «Интерфакс-Украина» ,
полностью доверяют Зеленскому 13,8% участников опроса,
скорее доверяют - 23,9% респондентов.
скорее не доверяет президенту, составило 29% опрошенных.
совсем не доверяют главе государства 27,5% респондентов.
остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.
Также отмечается, что баланс доверия-недоверия Зеленскому
в сентябре 2020 года составил минус 18,8%.
годом ранее - в декабре 2019 года - он составлял плюс 31,5%,
в июне 2020 года - минус 8,9%,
в июле - минус 11,5%,
в августе - минус 15,6%.
Исследования проводили 20−29 сентября, участие в опросе методом личного интервью по месту проживания респондента приняли участие 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.
Бо журики вже взялися копати... І, якщо накопають, щось скандальне - гірше ж буде вашій конторі!
а это оказывается журналисты
Зеленые, вы стремительно, в турборежиме становитесь похожими на янучар.
А вас-то, сволочей, выбирали демократично.
Схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде.Чем
Астанавитесь!
По югу ок.20%--за прислугу, ок.20% ЗАЖОПы, ок. 20% --за "наш край" (ПР), ок 20% "за майбах бени"----тебя радует 80% ваты????