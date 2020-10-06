Отношение Минска к Киеву планово ухудшается. Укрепление позиций России в Беларуси - это риск для нацбезопасности Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска, если отношение Беларуси и Украины будут ухудшаться.
Об этом Кулеба рассказал в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.
"От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли. Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемыми становиться Минск как место для физических встреч... Мне очень жаль наблюдать то укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи - укрепление позиций России в Беларуси - это риск для национальной безопасности Украины", - рассказал Кулеба.
По его словам, разговаривать по Донбассу нужно напрямую с президентом России Владимиром Путиным, а с ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате. Поэтому украинская сторона сейчас работает над выполнением решений предыдущего саммита.
Также Кулеба рассказал, что Украина планирует ввести санкции против Беларуси, но не экономические.
По словам министа, сейчас вопроса о том, чтобы ехать в Минск и проводить там заседания ТКГ вообще нет в повестке дня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас они примеряли немного нашу шкуру и хоть немного, но что то поняли.
За диктатора впрягаться никто не будет, а вот за движняком кацапов нужно следить всегда.
Наша відповідь кремлівським провокаторам, і їх шісткам:
ЖІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !