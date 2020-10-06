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Новости Агрессия России против Украины Революция в Беларуси
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Отношение Минска к Киеву планово ухудшается. Укрепление позиций России в Беларуси - это риск для нацбезопасности Украины, - Кулеба

Отношение Минска к Киеву планово ухудшается. Укрепление позиций России в Беларуси - это риск для нацбезопасности Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска, если отношение Беларуси и Украины будут ухудшаться.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.

"От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли. Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемыми становиться Минск как место для физических встреч... Мне очень жаль наблюдать то укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи - укрепление позиций России в Беларуси - это риск для национальной безопасности Украины", - рассказал Кулеба.

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По его словам, разговаривать по Донбассу нужно напрямую с президентом России Владимиром Путиным, а с ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате. Поэтому украинская сторона сейчас работает над выполнением решений предыдущего саммита.

Также Кулеба рассказал, что Украина планирует ввести санкции против Беларуси, но не экономические.

По словам министа, сейчас вопроса о том, чтобы ехать в Минск и проводить там заседания ТКГ вообще нет в повестке дня.

Автор: 

Беларусь (7923) россия (96267) Кулеба Дмитрий (2880)


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Угроза нацбезопасности Украины ЗЕшобла во власти, что с вагнеровцами, где ВСК ВР? А Беларусь как небудь переживем.
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06.10.2020 15:53 Ответить
Отношение беларуского народа к украинскому планово улучшается.
Сейчас они примеряли немного нашу шкуру и хоть немного, но что то поняли.
За диктатора впрягаться никто не будет, а вот за движняком кацапов нужно следить всегда.
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06.10.2020 15:54 Ответить
На Цензорі цілі бригади лахтинців і **********, під кожною новиною про подіїв Білорусії, намагаються вилити, якомога більше бруду, на білорусів, і опозицію, викликати до них ненависть.
Наша відповідь кремлівським провокаторам, і їх шісткам:
ЖІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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06.10.2020 15:55 Ответить
а каких вы отношений ждали от маленького диктатора, марионетки большого диктатора? Все идет естественным путем, если не называть вещи своими именами лучше не станет. Лука- диктатор и не легитимный президент, точка.
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06.10.2020 15:55 Ответить
А що нам тут розкажуть білоруси, як вони це бачать?
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06.10.2020 16:53 Ответить
тільки вас благаю, дописуйте білоруською, тільки так буде зрозуміло, що ви не кремлєботи кацапські, що білоруської не знають, а гугль їм не подобається, бо важко для тупих мізків і нема такой окремой клавіші на клавіатурі...
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06.10.2020 16:57 Ответить
 
 