РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14163 посетителя онлайн
Новости
1 120 10

Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах

Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился в Окружной административный суд Киева с иском против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба суда 6 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице с Комитета по этике) по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в 4-х научных работах истца. Также ОАСК просят признать противоправным и отменить решение Комитета, датированное 11 сентября, о нарушении академической доброчестности в научных публикациях", - указывается в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному иску.

Напомним, 11 сентября Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

Автор: 

плагиат (133) Минобразования (1739) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Давай,давай-позориться,так до конца.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:01 Ответить
+4
А, тобто він не оспорює сам факт плагіату, а всього-навсього ставить під сумнів компетенцію Нацагенства!
показать весь комментарий
06.10.2020 16:03 Ответить
+2
Шкарлет О`харя?
показать весь комментарий
06.10.2020 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкарлет О`харя?
показать весь комментарий
06.10.2020 15:54 Ответить
Давай,давай-позориться,так до конца.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:01 Ответить
А, тобто він не оспорює сам факт плагіату, а всього-навсього ставить під сумнів компетенцію Нацагенства!
показать весь комментарий
06.10.2020 16:03 Ответить
Що там оспорювати? 87% - це тупо копіпастінг.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:17 Ответить
Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:15 Ответить
Ой дурак...
показать весь комментарий
06.10.2020 16:34 Ответить
Вімагаю рішення суду що, я не я і робота не моя. Раніше він міг просто вимагати визнати себе "іншим лицем" і все.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:39 Ответить
Вообще-то странный долбостен. Думаю, что он занес денег и стал хорохорится. Однако текст-то его ЕСТЬ. Другие сравнят плагиат. Дурко? У меня сомнений нет.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:03 Ответить
Тре від суда вимагати визнання, що ця інформація є таємною й прирівняти до розголошення медичних записів. Бо ідиотизм тут присутній.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:22 Ответить
Хм. Та з таким плагіатом (визначається автоматично) магістерську не приймають до захисту, а тут міністр, доктор. більше 7% і вільний
показать весь комментарий
06.10.2020 20:58 Ответить
 
 