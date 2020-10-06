Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился в Окружной административный суд Киева с иском против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба суда 6 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице с Комитета по этике) по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в 4-х научных работах истца. Также ОАСК просят признать противоправным и отменить решение Комитета, датированное 11 сентября, о нарушении академической доброчестности в научных публикациях", - указывается в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному иску.

Напомним, 11 сентября Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

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