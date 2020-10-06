Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что позиции Украины и Евросоюза в вопросе антикоррупционных органов полностью совпадают. Безвизовому режиму, по его словам, ничто не угрожает.

Об этом Кулеба сказал в интервью "ВВС Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - сказал он.

Кулеба добавил, что все время существования в Украине антикоррупционных органов "не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов было легкой и спокойной".

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При этом, по словам главы МИД, позиции Украины и Европейского Союза в вопросах борьбы с коррупцией "абсолютно тождественны".

5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

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По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.