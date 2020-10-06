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Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба

Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что позиции Украины и Евросоюза в вопросе антикоррупционных органов полностью совпадают. Безвизовому режиму, по его словам, ничто не угрожает.

Об этом Кулеба сказал в интервью "ВВС Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", - сказал он.

Кулеба добавил, что все время существования в Украине антикоррупционных органов "не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов было легкой и спокойной".

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

При этом, по словам главы МИД, позиции Украины и Европейского Союза в вопросах борьбы с коррупцией "абсолютно тождественны".

5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура

По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.

Автор: 

безвизовый режим (1557) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Угрозы безвизу нет. И письма евродепутатов нет. И коррупции нет. И дерьмака, фокина и бенедиктовой нет. И главное зеублюдка нет. Я сплю. Это просто сон.
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06.10.2020 16:01 Ответить
+15
Хтось бреше. Швидше за все депутати Європарламенту.
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06.10.2020 15:59 Ответить
+12
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9774
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06.10.2020 16:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хтось бреше. Швидше за все депутати Європарламенту.
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06.10.2020 15:59 Ответить
Е2 ли.
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06.10.2020 16:06 Ответить
Если какой-то под.уйловник что-то там вякнул от имени европарламента, это еще ничего не значит
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06.10.2020 16:09 Ответить
😂
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06.10.2020 16:20 Ответить
Ти по сценарію читаєш, чи просто сам по собі смішний? 😊
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06.10.2020 16:40 Ответить
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06.10.2020 16:12 Ответить
Депутаты Европарламента могут высказывать свое мнение,как например наш Медведчук или Бойко,или как выдал Фокин,но это не значит,что это позиция большинства.
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06.10.2020 17:03 Ответить
Там три члена парламента высказались о возможной отмене безвиза. И все.
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06.10.2020 17:06 Ответить
и кого эта шайка некомпетентных зебилов выберет в САП? сам бы хоть не подставлялся с такими заявлениями.
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06.10.2020 16:00 Ответить
Угрозы безвизу нет. И письма евродепутатов нет. И коррупции нет. И дерьмака, фокина и бенедиктовой нет. И главное зеублюдка нет. Я сплю. Это просто сон.
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06.10.2020 16:01 Ответить
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8057Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9150
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06.10.2020 16:16 Ответить
К сожалению, все не так. И только Зюзя как был клоуном, так клоуном и остался
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06.10.2020 16:27 Ответить
І відео, на яких знято, як терористи підпалюють Луганщину, немає. Для слідчих МВС.
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06.10.2020 16:16 Ответить
И письма от представителей ЕС к Архномие никакого то и не било вовсе!
"И знать ничего не знаю. И ведать ничего не ведаю." (с)
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06.10.2020 16:01 Ответить
пля. чешем одно - делаем противоположное. какое к вам будет доверие со стороны Европы?
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06.10.2020 16:02 Ответить
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9774
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06.10.2020 16:02 Ответить
Значить капець....
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06.10.2020 16:06 Ответить
Соєві ідіоти, зрадозрадну зраду я вам приніс від Європарламенту: https://korrespondent.net/ukraine/4281500-bruissel-zaiavyl-o-nadlezhaschem-vypolnenyy-ukraynoi-uslovyi-bezvyza Брюссель заявив про належне виконання Украною умов безвізу.
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06.10.2020 16:14 Ответить
Зелупень альтернативно інтелектуально обдарована, нате вам ;пабєду;:
05.10.20 16:00 Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну
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06.10.2020 16:19 Ответить
Я вже давно знаю, що ти тупий. Не нагадуй.
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06.10.2020 16:20 Ответить
Веди себе культурно, жертва синдрому Туретта.
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06.10.2020 16:21 Ответить
Ти - "жертва синдрому Туретта"? Ну тоді це кардинально все змінює!
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06.10.2020 16:22 Ответить
Не соромся своєї хвороби.
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06.10.2020 16:34 Ответить
Тепер ти можеш писати з букаф що тобі заманеться - я буду до тебе відноситись "со снісхождєнієм".
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06.10.2020 16:38 Ответить
Я думаю, что спорить не стоит. Есть личное мнение отдельных депутатов ЕС, есть официальная позиция ЕС. Для Украины важно второе. Посему вот официального заявления ЕС по итогам саммита и стоит дождаться. Вот тогда все станет на свои места.
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06.10.2020 16:26 Ответить
яке є недолуге...
читати й думати -- то ж важко
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06.10.2020 16:20 Ответить
Спілкування зевлади з ЄС виглядає так...

Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2974
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06.10.2020 16:21 Ответить
нова мантра
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06.10.2020 16:24 Ответить
Жопа є, а слова немає. Лист є, але погрози немає. Лист посадових осіб ЄС посадовій особі України. Абрахамії.
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06.10.2020 16:27 Ответить
Перестав поважати Кулебу. Ручна, дресована обізянка...
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06.10.2020 16:36 Ответить
Ще один оглух. мабуть листа треба кожному депутату від СН і кожному міністру.
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06.10.2020 16:41 Ответить
Зебинятко ты шо 100 рублей нацарював и збераешся втикати. Знайдуть и вытрясуть твою жалкую душонку.
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06.10.2020 16:50 Ответить
Ці "зашквари"коли-небудь припиняться? Натякнули ж за банкомат.
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06.10.2020 17:04 Ответить
Т.е. Европарламент врет, а ЗЕленые клоуны вещают правду-матушку.

Ну конечно. Так все и есть.
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06.10.2020 17:12 Ответить
Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5816
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06.10.2020 17:41 Ответить
Если нет результата,значит ничего не работает. Ахметов,коломойский - это же классика коррупции. Да еще с тяжелейшими преступлениями.Кулеба хорош патриотические темы толкать. В остальном позорится.
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06.10.2020 18:08 Ответить
Чорту плюнь в очі, а він каже що дощ падає
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06.10.2020 18:12 Ответить
 
 