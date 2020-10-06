Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба
Понижать дипломатическое присутствие и разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет.
Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", - подчеркнул глава МИД.
Что касается экономического взаимодействия, министр отметил, что Украина не планирует атаковать и делать Беларуси еще хуже. В то же время Украина настроена присоединиться к санкциям ЕС, потому что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.
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Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
национализировать всякие кацапские активы (недвижимость, банки, бизнес и т.д.)
Як з ними?