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Новости Революция в Беларуси
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Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба

Понижать дипломатическое присутствие и разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет.

Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", - подчеркнул глава МИД.

Что касается экономического взаимодействия, министр отметил, что Украина не планирует атаковать и делать Беларуси еще хуже. В то же время Украина настроена присоединиться к санкциям ЕС, потому что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

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Автор: 

Беларусь (7923) дипломатия (1464) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3534
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06.10.2020 16:05 Ответить
+5
Защітнікі рюськава міра

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4812
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06.10.2020 16:13 Ответить
+4
Ну ще ж Турчинов, Ярош, Парубій, Муженко, Полторак, Яценюк, ...
Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
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06.10.2020 16:13 Ответить
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Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3534
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06.10.2020 16:05 Ответить
Ну ще ж Турчинов, Ярош, Парубій, Муженко, Полторак, Яценюк, ...
Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
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06.10.2020 16:13 Ответить
Ой, да ладно. Ни к каким санкциям вы не присоединитесь, бо ссыкотно
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06.10.2020 16:05 Ответить
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9703
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06.10.2020 16:10 Ответить
Защітнікі рюськава міра

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4812
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06.10.2020 16:13 Ответить
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью пока нет необходимости, а вот со страной агрессором и оккупантом собственной страны уже давно пора разорвать дипломатические отношения, необходимо ввести визовый режим,
национализировать всякие кацапские активы (недвижимость, банки, бизнес и т.д.)
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06.10.2020 16:13 Ответить
Там 3 мільйони українських громадян.
Як з ними?
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06.10.2020 16:16 Ответить
Лижуть одне місце ЕС а своєї голови не має
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06.10.2020 16:14 Ответить
А як твоя голова вчинила б?
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06.10.2020 16:17 Ответить
З окупантом дипвыдносини, з Путіним дипвідносини, хоч він ще гірший тоталітатор і злочинець, який пдриває будинки, який труїть найновішими бойовими речовинами опозицію, який дає команди на збивання цивільних літакив і обана, МЗС з ними має дипломатичні відносини, а з авторитарним Лукашенком ні. У вас пани мізки взагалі є, чи там лише зелена мокрота з піднісся?
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06.10.2020 17:35 Ответить
Украина не присоединится, а Беларусь присоединится. Все что Кулеба делает вредит Украине и правительству Зеленского. Вредит целенаправлено
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06.10.2020 19:00 Ответить
як в справжній демократичній державі ви маєте право написать тут будь-яку дурню, а я маю право відмітити її як спам
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06.10.2020 19:16 Ответить
Как бы напоминает,,, и рыбку сьесть и на *** сесть ))) смешно )))
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06.10.2020 19:40 Ответить
Верно.
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07.10.2020 04:10 Ответить
 
 