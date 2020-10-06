Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба

Понижать дипломатическое присутствие и разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет.

Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", - подчеркнул глава МИД.

Что касается экономического взаимодействия, министр отметил, что Украина не планирует атаковать и делать Беларуси еще хуже. В то же время Украина настроена присоединиться к санкциям ЕС, потому что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

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