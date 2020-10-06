РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13500 посетителей онлайн
Новости
11 143 44

Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба

Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба

Украина не против размещения на своей территории британских десантников, которые в сентябре приняли участие в учениях на территории Николаевской области.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ. 

По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате", - добавил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко о новом соглашении Украины с Великобританией: Будете удивлены. Примерно такое же, как ассоциация с ЕС

Автор: 

Великобритания (5029) военнослужащие (6187) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4551
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
+31
Хорошо бы.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:13 Ответить
+27
лучше американских, но и так неплохо
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"вот спасибо,хорошо...
положите на комод"
показать весь комментарий
06.10.2020 16:13 Ответить
Хорошо бы.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:13 Ответить
медленно Рахе вводят....
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
Зато верно.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
" А вы Дермака спросили , а с "той стороной согласовали" ???? Всех оштрафовать за сопротивление окупанту !!!!
показать весь комментарий
06.10.2020 16:42 Ответить
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4551
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
лучше американских, но и так неплохо
показать весь комментарий
06.10.2020 16:14 Ответить
Тоже так думаю)))
показать весь комментарий
06.10.2020 16:17 Ответить
Десантируйтесь)))
показать весь комментарий
06.10.2020 16:16 Ответить
так сделайте Британскую военную базу на постоянной основе, с ними легче все согласовывать, ведь они вышли с бюрократического ЕС....
показать весь комментарий
06.10.2020 16:17 Ответить
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1745Британия превратила российские ЗРК С 400 в бесполезный металлолом.

Вероятно, пишут западные СМИ, новейшие российские ПВО не являются значимой угрозой для современных средств РЭБ НАТО и могут был ослеплены и нейтрализованы в течении короткого времени.
Великобритания освоила «блокировку» работы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет https://www.gazeta.ru/tags/media/the_national_interest.shtml The National Interest .
В материале американского журнала указано, что военно-воздушные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства увеличили число патрулирований вблизи границ РФ, где находятся C-400 «Триумф». По информации издания, британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.
Как утверждается в публикации The National Interest, потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».


В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:17 Ответить
Та ти шо.... А что то события в Сирии говорят - что С-400 ГОВНО ПОЛНЕЙШЕЕ !
Так что, лапоть, сиди ровно и помалкивай !
показать весь комментарий
06.10.2020 22:21 Ответить
Не забувайте вподобувати новину , звісно , якщо вона вам до вподоби .
показать весь комментарий
06.10.2020 16:17 Ответить
І відновити авіабазу США, у Миргороді.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:23 Ответить
А чи великі штрафи в британському війску за відкриття вогню у відповідь?
показать весь комментарий
06.10.2020 16:24 Ответить
Ласкаво просимо!👍
показать весь комментарий
06.10.2020 16:24 Ответить
королева виктория наградит кулебу
показать весь комментарий
06.10.2020 16:26 Ответить
Десантникам на замітку: Крим - це Україна!
показать весь комментарий
06.10.2020 16:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
06.10.2020 16:31 Ответить
Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5072Палала срака у Ватників і в Кремлі - палала.
показать весь комментарий
06.10.2020 16:31 Ответить
я теж не заперечую, хай хлопці погостюють
показать весь комментарий
06.10.2020 16:44 Ответить
Це було б просто супер!
показать весь комментарий
06.10.2020 16:45 Ответить
Надо с путлером перетереть....Может пахану это не нравится,в глаза посмотреть....
показать весь комментарий
06.10.2020 16:48 Ответить
чего только британских, давайте американских еще, да на постоянной основе
показать весь комментарий
06.10.2020 16:51 Ответить
дайте два !
показать весь комментарий
06.10.2020 17:04 Ответить
В Узині майже готова авіабаза для стратегічної авіації.
Хіба трохи підшаманити.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:09 Ответить
Как говорится,"Получи кацап (фашист) гранату!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:22 Ответить
Желательно и британских и американских десантников оставить у себя в Украине на дислокации, на постоянной основе и численностью побольше!!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:27 Ответить
Что значит не против ? - На коленях умолять их нужно остаться. А как вы думали.Это надежная страна и партнер.\ К тому же у англичан шлейф былых побед и славы по вставлению мозгов кацапам. Та же крымская война у последних до сих пор в заду сербит ))
показать весь комментарий
06.10.2020 17:34 Ответить
А вообще,Кулеба свой человек. Таких бы во власть.Да повыше.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:36 Ответить
ДумскаяНет 6 октября 16:34

Несколько самолетов королевских ВВС Великобритании проводят в данный момент разведывательные полеты над Черным морем, сканируя обстановку на оккупированном Крымском полуострове.
Несколько дней подряд вдоль Крыма и черноморского побережья Кавказа летал разведывательный Bombardier Challenger 650, сегодня утром он тоже отметился над Черным морем. Чуть позже к нему присоединился стратегический разведчик RC-135W Rivet Joint. В районе дельты Дуная над Черным морем кружит «корова» - британский самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager. Возможно, в небе находится еще несколько военных самолетов ВВС Великобритании, которые не видны на трэкерах слежения.
Интересно, что поздним вечером 4 октября в Черное море вошел британский ракетный эсминец дальней ПВО «Дрэгон» D35. Вероятно, моряки отрабатывают задачи ПВО, в которых в качестве мишеней выступают истребители агрессора, вылетающие на перехват британских разведчиков.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:59 Ответить
это всё говорит о том, что разведке западных стран известно о планах ***** откусить восточной Украины, чтобы дать воду в Крым!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:16 Ответить
Надія на наших стратегічних партнерів з Заходу, що вони не допустять повернення України до російської імперії. А народ може колись порозумнішає.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/305458,шо то от тебя засмердило кацапскими лаптями!

давай-ка мы тебя пендалями в спам,чтоб не вонял!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:50 Ответить
Та как бы да, только вот Конституция запрещает иностранные военные базы размещать. Как-то скорректируйте, что войска стран НАТО можно . . .
А то вытираться Конституцией в который раз как-то неприлично, что-ли
показать весь комментарий
06.10.2020 19:54 Ответить
welcome english friends!

Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5558
показать весь комментарий
06.10.2020 20:52 Ответить
Больше нам натовцев всяких и разных !!!.
И порядка в армиии на таможне будет больше.
показать весь комментарий
06.10.2020 23:49 Ответить
Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8921
показать весь комментарий
06.10.2020 23:54 Ответить
Ласкаво просимо!!!
показать весь комментарий
06.10.2020 23:59 Ответить
верно.
показать весь комментарий
07.10.2020 04:12 Ответить
 
 