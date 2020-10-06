Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба
Украина не против размещения на своей территории британских десантников, которые в сентябре приняли участие в учениях на территории Николаевской области.
Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.
"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.
По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.
"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате", - добавил Кулеба.
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Вероятно, пишут западные СМИ, новейшие российские ПВО не являются значимой угрозой для современных средств РЭБ НАТО и могут был ослеплены и нейтрализованы в течении короткого времени.
Великобритания освоила «блокировку» работы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет https://www.gazeta.ru/tags/media/the_national_interest.shtml The National Interest .
В материале американского журнала указано, что военно-воздушные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства увеличили число патрулирований вблизи границ РФ, где находятся C-400 «Триумф». По информации издания, британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.
Как утверждается в публикации The National Interest, потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».
В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.
Так что, лапоть, сиди ровно и помалкивай !
Хіба трохи підшаманити.
Несколько самолетов королевских ВВС Великобритании проводят в данный момент разведывательные полеты над Черным морем, сканируя обстановку на оккупированном Крымском полуострове.
Несколько дней подряд вдоль Крыма и черноморского побережья Кавказа летал разведывательный Bombardier Challenger 650, сегодня утром он тоже отметился над Черным морем. Чуть позже к нему присоединился стратегический разведчик RC-135W Rivet Joint. В районе дельты Дуная над Черным морем кружит «корова» - британский самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager. Возможно, в небе находится еще несколько военных самолетов ВВС Великобритании, которые не видны на трэкерах слежения.
Интересно, что поздним вечером 4 октября в Черное море вошел британский ракетный эсминец дальней ПВО «Дрэгон» D35. Вероятно, моряки отрабатывают задачи ПВО, в которых в качестве мишеней выступают истребители агрессора, вылетающие на перехват британских разведчиков.
давай-ка мы тебя пендалями в спам,чтоб не вонял!
А то вытираться Конституцией в который раз как-то неприлично, что-ли
И порядка в армиии на таможне будет больше.