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Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который "является частью гибридной войны"

Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста

Движение сопротивления капитуляции призвало Президента Украины Владимира Зеленского отменить подписанный меморандум о сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который, по мнению движения, в рамках гибридной войны намерен соорудить в Киеве путинский мемориал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме.

"Речь идет о противостоянии двух проектов памяти жертв Бабьего Яра: российского и украинского. Соответственно российский проект в основном финансируется подконтрольными путинскому режиму российскими миллиардерами, которые также финансируют проекты, способствующие укреплению военного потенциала России - страны-агрессора, ведет против Украины необъявленную войну.

У нас есть все основания утверждать, что этот проект, направленный якобы для чествования жертв Бабьего Яра, является продолжением российской гибридной агрессии против Украины. Во-первых, уже имели место ряд публичных скандалов и откровенных манипуляций с содержанием исторического нарратива упомянутого российского проекта. Нет никаких оснований верить "на слово" лояльным к путинскому режиму российским бизнесменам, которым этот режим беспрепятственно позволяет вкладывать средства в Украину.

Во-вторых, вполне в духе путинской политики реабилитации сталинизма и советского тоталитаризма, исторический нарратив этого проекта избегает исторических обстоятельств, в которых происходила вся трагедия Бабьего Яра. В частности, почти двадцатилетнее господство тоталитарного коммунистического режима, который не только поддержал милитаризацию вермахта и вступил во Вторую мировую войну союзником нацистской Германии, но также создал те образцы массовых репрессий, на которых учились лидеры Третьего Рейха. В частности, в практике развертывания концлагерей и в массовых расстрелах мирного населения", - сказано в обращении.

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По мнению подписантов, такой мемориал "не может строиться для туристов, как заявляют авторы российского проекта":

"Он не может требовать покаяния от тех, кто не участвовал в массовых убийствах. Мы рассматриваем этот Мемориал с точки зрения исторической памяти всего украинского народа и поэтому считаем, что он должен быть украинским, а не русским. Украинский проект, инициированный Институтом истории Украины НАНУ, будет выступать не только олицетворением памяти о Холокосте, но также и о всех прошлых геноцидах и предостережением перед угрозами таких катастроф в будущем.

Поэтому мы, представители гражданского общества, считаем недопустимым подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским правительством и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" (собственно с российским проектом), которое состоялось по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра".

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Авторы призывают всех неравнодушных граждан всеми силами поддержать украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра и "не допустить реализацию российского коварного проекта как несящего угрозу национальной безопасности Украины и ее международному имиджу".

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить упомянутый меморандум и поддержать именно украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. Ведь сотрудничество со страной-агрессором в области исторической памяти является ничем иным, как еще одним измерением капитуляции.

Призываем гражданское общество немедленно, всеми легитимными средствами, включая акцияи протеста и неповиновения, оказать сопротивление деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" как такого, который курируется страной-агрессором и оккупантом", - говорится в письме.

Обращение подписали 15 общественных организаций и десятки общественных деятелей. В частности обращение поддержали Вячеслав Брюховецкий, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Орест Стецькив, Роман Бесмертный, Владимир Василенко, Владимир Огрызко.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20922) история (2017) память (1498)


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Топ комментарии
+11
Видели дементеров шо там смонтировали? ИдиЁты.
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06.10.2020 16:15 Ответить
+10
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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06.10.2020 16:28 Ответить
+6
Для начала Израиль должен признать Голодомор, а потом уже решать нужен ли вообще какой нибудь мемориал.
А не признает он его потому, что 70% энкеведистов в Украине в тот период были евреями и они это прекрасно знают.
Предлагаю построить мемориал Голодомора со списком всех палачей)
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06.10.2020 16:23 Ответить
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Видели дементеров шо там смонтировали? ИдиЁты.
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06.10.2020 16:15 Ответить
а то кацапы что тесаку полоджили венко на могилка работали Нету на свете картиночки смешней чем зигующий еврей
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06.10.2020 16:17 Ответить
У Гітлера, рідний батько, був єврей.
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06.10.2020 16:22 Ответить
Абсолютно правильно: нет жертв фашизма без жертв коммунизма в той же строке. Фашизм -- младший брат коммунизма. В Бабьем Яру и мельниковцев (интеллектуальная часть ОУН) расстреливали.
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06.10.2020 16:27 Ответить
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12



Проект ДАУ,кто не помнит, это ублюдский кинопроект,в котором для съемок мучили младенцев.Его режиссер,Хржановский,ща директор проекта Бабий яр.
Т.е. те, кто делают мемориал Бабий Яр, кладут венок руснявому нацику рядом с венком, на котором нацистская символика.
Прекрасно? Прекрасно!

Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни" - Цензор.НЕТ 3906
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06.10.2020 18:00 Ответить
Да какая разніца?!
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06.10.2020 16:19 Ответить
У них є відмазка другого рівня: «Ето ми так показьіваєм Путіну, реакцію украинцев, которое к нашему сожалению против.»
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06.10.2020 16:20 Ответить
Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который "является частью гибридной войны" - Цензор.НЕТ 1809
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06.10.2020 16:21 Ответить
Призывает...
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06.10.2020 16:22 Ответить
Для начала Израиль должен признать Голодомор, а потом уже решать нужен ли вообще какой нибудь мемориал.
А не признает он его потому, что 70% энкеведистов в Украине в тот период были евреями и они это прекрасно знают.
Предлагаю построить мемориал Голодомора со списком всех палачей)
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06.10.2020 16:23 Ответить
А чо ? Зеленский нам синагог и еврейских памятников настроит по всей стране за наши деньги.
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06.10.2020 16:24 Ответить
Зараз піде хвиля у ЗМІ різного штибу про клятих українців-антисемітів...
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06.10.2020 16:26 Ответить
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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06.10.2020 16:28 Ответить
Опять дурят тупых гоев.
Украинский проект это - суркис, Бродский, рабинович, шуфрич.
Целуйте этих патриотов в одно место!
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06.10.2020 16:34 Ответить
Сразу так и подумал. Два сапога
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06.10.2020 16:45 Ответить
Сколько уже можно заигрывать с евреями? Они думают, что те к ним лучше будут относиться? Так нет. Они все очень хорошо помнят - и погромы, и тех, кто в них участвовал. Пытаться их задобрить памятниками не получится...
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06.10.2020 16:46 Ответить
Допоки не буде масових протестів під офісом - бубочка "не почує".
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06.10.2020 16:49 Ответить
"3 июля 1942 года, после 250 дневной героической обороны, Севастополь по приказу Верховного главнокомандования был эвакуирован." (История КПСС Госполитиздат, 1959г. стр.539). Это дословно, что сказано о трагедии красноармейцев и краснофлотцев, которые были оставлены на смерть после эвакуации высших офицеров. Пусть Кремль позаботиться о памяти погибших по их вине, тем более, что Севастополь сейчас находиться в их оккупации.
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06.10.2020 16:59 Ответить
Типо Кремль даст хоть копейку?
С точностью до наоборот, деньги готовы дать пинчуки и фуксы, а Рабинович с бродским хотят получить из бюджета Украины
При этом они подымают хай, что Пинчук и Фукс - кацапы, а они двое - хохлы.
Для нашего мудрого нариду - аргумент железный.
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06.10.2020 17:16 Ответить
Євреїна. Українці це зробили самі і демократично. Нема в світі крани, де президентом обрали єврея (окрім, звичайно, Ізраїля). Українці зрадили свою націю. Повчились би в євреїв, як цього ніколи не робити.
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06.10.2020 17:12 Ответить
Когда уже завершится этот украинофобский шабаш? Везде давят нас, пытаются припереть к стенке. Сейчас пустят ударное оружие - антисемитизм.
Они признали уже Голодомор? Ау, кацапы энд юды? Как там у вас обстоят дела с украинофобством?
Пока они не решат свои расистские проблемы с внутренним украинофобством, не давать им возможности реализовывать свои хотелки!
Поверьте, что рашисты Путлера, большие мастера на пропагандистские выходки.
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06.10.2020 18:37 Ответить
Меня удивляет этот гембель . Все трое еврейских бизнесмена родом с Украины . Фукс - родился в Харькове , Хан - Киевлянин, на лесном похоронены его близкие, Фридман - Львовянин. Может сначала хорошо нужно разобраться в истинных намерениях.
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06.10.2020 18:38 Ответить
А может эти трое, в частности Фукс, объяснят для начала, почему всплыло столько фактов их связи с Кремлем? Почему Фукс был готов продать Харьков в 2014? Почему он же взял в кабалу киевское метро? Почему завод Фридмана работает на российскую оборонку (только не пишите, что у него не было выбора)? Ну и наконец, если они такие патриоты, то почему не финансируют государственный проект - так, как это принято во всем мире? Почему дискредитируют государственную концепцию?
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08.10.2020 18:14 Ответить
Та пішли ви зі своїми закликами....................
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06.10.2020 18:54 Ответить
Кличко слишком высокий чтоб это понять. Мысли до его головы не могут допрыгнуть.
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06.10.2020 20:22 Ответить
Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни" - Цензор.НЕТ 1187
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07.10.2020 02:18 Ответить
 
 