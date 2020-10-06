Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который "является частью гибридной войны"

Движение сопротивления капитуляции призвало Президента Украины Владимира Зеленского отменить подписанный меморандум о сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который, по мнению движения, в рамках гибридной войны намерен соорудить в Киеве путинский мемориал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме.

"Речь идет о противостоянии двух проектов памяти жертв Бабьего Яра: российского и украинского. Соответственно российский проект в основном финансируется подконтрольными путинскому режиму российскими миллиардерами, которые также финансируют проекты, способствующие укреплению военного потенциала России - страны-агрессора, ведет против Украины необъявленную войну.

У нас есть все основания утверждать, что этот проект, направленный якобы для чествования жертв Бабьего Яра, является продолжением российской гибридной агрессии против Украины. Во-первых, уже имели место ряд публичных скандалов и откровенных манипуляций с содержанием исторического нарратива упомянутого российского проекта. Нет никаких оснований верить "на слово" лояльным к путинскому режиму российским бизнесменам, которым этот режим беспрепятственно позволяет вкладывать средства в Украину.

Во-вторых, вполне в духе путинской политики реабилитации сталинизма и советского тоталитаризма, исторический нарратив этого проекта избегает исторических обстоятельств, в которых происходила вся трагедия Бабьего Яра. В частности, почти двадцатилетнее господство тоталитарного коммунистического режима, который не только поддержал милитаризацию вермахта и вступил во Вторую мировую войну союзником нацистской Германии, но также создал те образцы массовых репрессий, на которых учились лидеры Третьего Рейха. В частности, в практике развертывания концлагерей и в массовых расстрелах мирного населения", - сказано в обращении.

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По мнению подписантов, такой мемориал "не может строиться для туристов, как заявляют авторы российского проекта":

"Он не может требовать покаяния от тех, кто не участвовал в массовых убийствах. Мы рассматриваем этот Мемориал с точки зрения исторической памяти всего украинского народа и поэтому считаем, что он должен быть украинским, а не русским. Украинский проект, инициированный Институтом истории Украины НАНУ, будет выступать не только олицетворением памяти о Холокосте, но также и о всех прошлых геноцидах и предостережением перед угрозами таких катастроф в будущем.

Поэтому мы, представители гражданского общества, считаем недопустимым подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским правительством и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" (собственно с российским проектом), которое состоялось по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра".

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Авторы призывают всех неравнодушных граждан всеми силами поддержать украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра и "не допустить реализацию российского коварного проекта как несящего угрозу национальной безопасности Украины и ее международному имиджу".

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить упомянутый меморандум и поддержать именно украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. Ведь сотрудничество со страной-агрессором в области исторической памяти является ничем иным, как еще одним измерением капитуляции.

Призываем гражданское общество немедленно, всеми легитимными средствами, включая акцияи протеста и неповиновения, оказать сопротивление деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" как такого, который курируется страной-агрессором и оккупантом", - говорится в письме.

Обращение подписали 15 общественных организаций и десятки общественных деятелей. В частности обращение поддержали Вячеслав Брюховецкий, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Орест Стецькив, Роман Бесмертный, Владимир Василенко, Владимир Огрызко.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.