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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО

Больных коронавирусом в Одессе отказываются госпитализировать из-за отсутствия мест в больницах.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Катерина Ножевникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Город закрыл прием больных. Инфекционка не принимает-заполнена. Отправляет в Еврейскую. Еврейская закрыла прием. Двух пациентов отправили в Черноморск. Двое сидят сейчас под больницей. Отправлять уже некуда. Водники одного приняли и осталось еще одно место", - написала она.

По словам волонтера, речь идет о больных с низкой сатурацией и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров

Ножевникова опубликовала записи разговоров с несколькими абонентами, которые рассказывают, как их родных и близких отказываются госпитализировать.

Автор: 

больница (1443) карантин (16729) Одесса (7931) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова Екатерина (12)


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Топ комментарии
+33
И мест нет и фонд разворован. Селите на дорогах, ну, на тех которые сделали ЗЕлёные в ходе большой стройки. Точнее в ходе большого воровства.
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06.10.2020 16:33 Ответить
+32
Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 9743
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06.10.2020 16:34 Ответить
+16
...где это зеленое "чемпион мира по борьбе с ковидом"?
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06.10.2020 16:35 Ответить
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потому что они "практически все политики, артисты"
Еще вопросы?
Для остальных - мест нет!!!
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06.10.2020 19:26 Ответить
Будут помирать на улице? Как во время чумы в средневековье? Как же так, ведь эвропейская страна.
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06.10.2020 18:48 Ответить
Везите в ночные клубы всех больных пусть уж натанцуються идиоты!!! А чем думали когда в Одессе устраивали гуляния на всю Украину?!!!! Рассказывали что бизнес надо поддерживать?!!! Вся Украина видела как рестораны и клубы были забиты !! Чеки показывали))))) хвастались как они тратят бабки)))
На поддерживались бизнес ??? Теперь все больницы и не только Одессы завалены туристами с Одессы и их родственниками . Все!!!!! Приехали
Но зато теперь хотят бесплатно чтоб их полечили )
Не полечат ! Нечем и некому
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06.10.2020 18:51 Ответить
ні, вони тепер будуть скиглити та прокльони розкидувать "будьті ви прокляти", а як маска коштує скільки морозиво - вони куплять тільки морозиво
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06.10.2020 19:07 Ответить
тай ще будуть облизувать його вдвох чи втрьох
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06.10.2020 19:09 Ответить
Следующий - Хряков, после концерта безголосой и дешевой дурынды поляковой.
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06.10.2020 19:26 Ответить
Міський голова Кам'янця-Подільського заявив про відсутність підтримки держави в боротьбі з коронавірусом.Про це https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1671663322993815&id=100004504900436 заявив у соцмережах міський голова Михайло Сімашкевич.
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06.10.2020 19:27 Ответить
Везите всех в Феофанию.
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06.10.2020 19:46 Ответить
А чому не написано, скільки всього місць зайнято ?
120 ? 230 ? 3000 ?
Скільки ?
Без цифр подібні істерики - ніщо.
У нас на всю провінцію (8,5 млн населення) госпіталізовано 397 людей, з них 67 - в реанімації.
Вереск до неба. Родину бачити не можна, друзів теж, Ботанічний Сад (75 гектарів площі) закрили, кінотеатри і т.д.
Але школи працюють, на роботу люди ходять, транспорт їздить.
Зате штрафи збільшили і звіріють далі. Послання одне =сидіть вдома=. І обмеження соціальних контактів.
Остання смерть хворого, молодшого за 40 років, датується 29.05. - зі статті місцевої.
Але - ґвалт не припиняється.
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06.10.2020 21:24 Ответить
Колись Віл - інфекція теж диковинкою була (((( а зараз Ви особисто ризикнете собі дозволити неперевірені стосунки або в разі потреби еритроцитарну масу нетестовану на СНІД перелити ? Людство намагається не наступати знову на одні і ті ж граблі , але це ж так цікаво ))) а може мені по лобові не попаде ))))))) гарне слово " ґвалт " і написано правильно ))) одне але ..... поруч щось про істерику .......проблема не в кількості , а втому що решта хворих уже нікуди не попаде ((( і далі - рулетка ( правда російська і патрони в барабані через один ). Зате класно день міста в Одесі відгуляли ......
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06.10.2020 22:19 Ответить
Де інфа про к-ть наявних місць ?
Щоб не кричати про те, що хворі туди не потраплять ?
Вже півроку товчуть і верещать з усіх екранів, що розгортають додаткові лікарні + відділення + готують ліжка.
Так от і питання: скільки ?
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06.10.2020 23:09 Ответить
ви така наівна ...
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06.10.2020 23:50 Ответить
Тут поцікавився густотою населення провінції Квебек - 6.12 осіб на 1 квадратний кілометр )))) якби така густота населення в Одесі була )))) Можна одне питання - а якщо Ви у Канаді - чого Вас так питання карантину в Україні ковбасить ?
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07.10.2020 10:50 Ответить
Троль вигадує претензії і чіпляється до людини.
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07.10.2020 15:53 Ответить
Тролиха під канадійським прапорцем сховалася саме тому і відповісти на запитання немає чого Ось так , панянко троль
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07.10.2020 21:29 Ответить
І ще: як би і до ВІЛ чи без ВІЛ - неперевірені стосунки не рекомендуються.
Та й за наявності засобів (100% нема) - теж.
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06.10.2020 23:11 Ответить
Ви так і не зрозуміли для чого цей приклад наводився, повторюся , колись суспільство так само безпечно відносилося до ВІЛ як тепер до COVID , довідносилося (((((
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07.10.2020 10:53 Ответить
Давайте, Ви не будете за мене розписуватися, що я зрозуміла, а що - ні, ок ?
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07.10.2020 15:51 Ответить
Я не розписуюсь а констатую , що якби "героїчні борці з карантином" в Україні , що живуть якщо їм вірити у Канаді , менше радили українцям плювати на безпеку , то може б у нас до нестачі місць у лікарнях і не дійшло ....
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07.10.2020 21:26 Ответить
Прошу навести підтвердження, що я:
1. =героїчний борець з карантином в Україні=
2. не живу в Канаді
3. мої =поради= з даного питання
4. мою вину у =нестачі місць в лікарнях в Україні=

Інакше - гуляйте лісом і більше на мої очі не потрапляйте.
Бо пошлю далеко.
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08.10.2020 00:56 Ответить
"Усіма посилаємий посол" пошліть себе краще туди звідки не повертаються і не мутіть воду - "горе борець з масковим режимом" . Після вашого останнього комента маю тепер право вам побажати - не так на своїй шкурі- вона у вас дивлюся нічого так , а на шкурі рідних відчути те , що відчувають тяжкохворі з ускладненням після ковід (((( може тоді до твердолобої "героїні" інтернет-фронту дійде ((((( бувайТЕ - піду переполох після такої "геройської" писаки викачувати ))))
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08.10.2020 18:54 Ответить
А де знаходиться інформація про останню смерть аж 29,05? Я Особисто знав 19 річну дівчину без супутньої патології, що померла від COVID 24.08 (на День Незалежності). Не маю точної інформації по кількості, проте у Львові з місцями також тугенько.
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06.10.2020 22:37 Ответить
зі статті місцевої.

https://plus.lapresse.ca/screens/ed536f68-5131-4ec6-abfb-cf35d01006bd__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR3optDYbt4dGg9sDmFxbr73gUfkx6iuiPaSrQidHk8GByUPZo4Jaac9vUc

Я про Квебек писала.
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06.10.2020 23:07 Ответить
Реанімація на 2 ліжка !!!ЗАБИТА НА 100%!!!
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06.10.2020 22:55 Ответить
.. и не только в Одессе такая ситуация , а по всей области... Плюсуйте сюда сегодняшний приказ МОЗ про то , что бесплатные ПЦР тесты у прямых контактирующих с больным больше брать не будут- только если есть симптомы ковид...
ну шо ж зебіли бабосікі у фондє закончілісь тепер точно заживйоте красіво ..
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06.10.2020 23:46 Ответить
лечітєсь дома аспіріном , зебіли тупорилиє...
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06.10.2020 23:48 Ответить
Додому відправляють лікуватися за власний рахунок,а в лікарні обіцянки про безкоштовне лікування ковіду хоч частково, але потрібно виконувати. Просто розпиляли гроші так,що і кінців тирси не знайдеш. Ось тому і закриваються від хворих.
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07.10.2020 00:19 Ответить
Спасение ковидующих - дело рук самих ковидующих.
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07.10.2020 01:13 Ответить
кореш потужного рулит. залипуха какая-то.
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07.10.2020 04:14 Ответить
Масочный режим в Одессе практически не соблюдается.Вся вина за городской транспорт на Труханове.
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07.10.2020 09:51 Ответить
Горе тільки в тому , що він не дотримується по всій Україні , таке відчуття що всім пороблено , вже цілі трактати викладають про те що маски не допомагають " все усталі от карантіна , всем надо семьї кормить " от тільки одиниці знають про те , що за лікування одного хворого на covid який попаде в реанімацію , доведеться викласти кошти за які його сім"я років два - три могла б прожити при українських зарплатах і викласти їх прийдеться з власної кишені Це ті хто без ШВЛ проскочив відбуваються 30000 гривень а кому "дісталося щастя " узнати що таке трахеостомія - готуйте раз у 10 більше Цей коментар пишу не для того щоб налякати , а для того щоб задумалися - А ВОНО ВАМ ТРЕБА ??????

При цьому як все просто - у більшості випадків можна уникнути цієї зарази дотримуючись рекомендацій лікарів дотримуватися санітарних норм ....
Ага і якщо , не дай Боже , у когось рідний попаде в реанімацію -не жалійте грошей , придбайте матрац для лежачих хворих , він на фоні решти копійки вартуватиме , але врятуєте близьку людину від пролежнів , їх дуже важко заліковувати , а у цих умовах такою " дріб-ницею" в реанімації ніхто не займатиметься , а вас туди не пустять
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07.10.2020 21:51 Ответить
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