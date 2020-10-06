Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО

Больных коронавирусом в Одессе отказываются госпитализировать из-за отсутствия мест в больницах.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Катерина Ножевникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Город закрыл прием больных. Инфекционка не принимает-заполнена. Отправляет в Еврейскую. Еврейская закрыла прием. Двух пациентов отправили в Черноморск. Двое сидят сейчас под больницей. Отправлять уже некуда. Водники одного приняли и осталось еще одно место", - написала она.

По словам волонтера, речь идет о больных с низкой сатурацией и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

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Ножевникова опубликовала записи разговоров с несколькими абонентами, которые рассказывают, как их родных и близких отказываются госпитализировать.