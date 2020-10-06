Союз Турции и Украины может принести очень много пользы обеим странам: мы заинтересованы в этом, - Кулеба

Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Турцией, союз с этой страной может принести очень много пользы.

Об этом в интервью BBC News Україна рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас с Турцией есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере. Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом. У Украины и Турции есть перспектива построить нечто большее, чем стратегическое партнерство, по крайней мере мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами", - заявил Кулеба.

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