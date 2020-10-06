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Союз Турции и Украины может принести очень много пользы обеим странам: мы заинтересованы в этом, - Кулеба

Союз Турции и Украины может принести очень много пользы обеим странам: мы заинтересованы в этом, - Кулеба

Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Турцией, союз с этой страной может принести очень много пользы.

Об этом в интервью BBC News Україна рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас с Турцией есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере. Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом. У Украины и Турции есть перспектива построить нечто большее, чем стратегическое партнерство, по крайней мере мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами", - заявил Кулеба.

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Автор: 

сотрудничество (756) Турция (3503) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Ещё батке Хмелю большая половина старшины доказывала, что союз с Турцией принесёт больше пользы чем союз с Московией.
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06.10.2020 16:44 Ответить
+9
Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3513
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06.10.2020 17:32 Ответить
+5
Хорошее дело.
ЗА!
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06.10.2020 16:46 Ответить
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Ещё батке Хмелю большая половина старшины доказывала, что союз с Турцией принесёт больше пользы чем союз с Московией.
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06.10.2020 16:44 Ответить
П'ять тисяч козаків перейшли до Турції, коли Хмельницький приєднався до московського війська.
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06.10.2020 18:46 Ответить
турецкий безпилотник акиджи совместный проэкт украина-турция
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06.10.2020 16:45 Ответить
Хорошее дело.
ЗА!
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06.10.2020 16:46 Ответить
Слова очень важно подкреплять делами. А реальные дела мы все сегодня видим в Карабахе и это очень интересный для нас опыт
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06.10.2020 16:48 Ответить
За!
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06.10.2020 16:50 Ответить
три брата байрактар снесут российский рейх
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06.10.2020 16:50 Ответить
Байрактар надо поместить в качестве герба на флаги уже трех стран : Сирии, Ливии и Азербайджана. С Турцией у нас просто громадные резервы для сотрудничесва : торговое, морское, вся линейка экономики и военное конечно же.
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06.10.2020 17:01 Ответить
Тут Кулеба прав на 100%
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06.10.2020 17:04 Ответить
халук байрактар сказал что сотрудничество с украинцами самое плодотворное за 5 лет
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06.10.2020 17:06 Ответить
Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3513
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06.10.2020 17:32 Ответить
Эрдоган-Турция со всем миром разругались, кроме Азербайджана. Тот еще "союзник".. вот возьмет и нападет на Грецию, в спорных территориях, а от Украины будут требовать поддержки Турции. И Греции (со стороны США-Европы).
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06.10.2020 19:06 Ответить
Украина на протяжении всей своей истории металась между двумя ЫМПРЕРИЯМИ (османской и москальской), которые ДО СИХ ПОР "выясняют отношения" и делят территории.
НЕТ! Украине нужно быть самостоятельной и порвать ымпериями раз и навсегда
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06.10.2020 19:35 Ответить
 
 