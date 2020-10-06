С журналисткой, которая сожгла себя у здания МВД, прощаются в России

Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли попрощаться с Ириной Славиной. В прошлую пятницу она после обыска сожгла себя у здания министерства внутренних дел.

Об этом Цензор.НЕТ. сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Гражданская панихида прошла в Доме ученых. Проститься с Ириной Славиной пришли сотни людей. Среди них – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки, и заявил, что будет добиваться расследования ее причин.

После гражданской панихиды ее участники устроили шествие по улицам города – к месту гибели Славиной. В шествии приняли участие несколько сот человек. Люди шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом журналистки.

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Коллеги Славиной расценивают ее гибель как акт самопожертвования, напоминая о многочисленных случаях давления на нее и преследования за журналистскую деятельность. Об этом сообщила журналистка Наталья Резонтова.

"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования... Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг так, как она это видела в её независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, – это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить и должен ткнуть мордой тех людей, которые ее третировали в течение двух лет", – сказала коллега Ирины Славиной.

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Напомним, Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".