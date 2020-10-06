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С журналисткой, которая сожгла себя у здания МВД, прощаются в России

С журналисткой, которая сожгла себя у здания МВД, прощаются в России

Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли попрощаться с Ириной Славиной. В прошлую пятницу она после обыска сожгла себя у здания министерства внутренних дел.

Об этом Цензор.НЕТ. сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Гражданская панихида прошла в Доме ученых. Проститься с Ириной Славиной пришли сотни людей. Среди них – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки, и заявил, что будет добиваться расследования ее причин.

После гражданской панихиды ее участники устроили шествие по улицам города – к месту гибели Славиной. В шествии приняли участие несколько сот человек. Люди шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом журналистки.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение, вышла на пикет в центре Нижнего Новгорода. ФОТО ДНЯ

Коллеги Славиной расценивают ее гибель как акт самопожертвования, напоминая о многочисленных случаях давления на нее и преследования за журналистскую деятельность. Об этом сообщила журналистка Наталья Резонтова.

"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования... Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг так, как она это видела в её независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, – это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить и должен ткнуть мордой тех людей, которые ее третировали в течение двух лет", – сказала коллега Ирины Славиной.

Также на Цензор.НЕТ: Стихийный мемориал сжегшей себя у здания МВД российской журналистке Славиной убрали, рядом поставили патруль и автозак. ФОТО

Напомним, Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Автор: 

похороны (1535) россия (96267) самосожжение (70)


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Топ комментарии
+4
Не понимаю ,зачем себя сжигать? Сожгла бы того, который ее довел до такого.
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06.10.2020 16:54 Ответить
+3
При чем тут Рембо, если речь идет о самоубийстве? Себя убить это глупо, забудут через неделю, что такая была. А убить своего врага - это уже хоть что-то.
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06.10.2020 17:04 Ответить
+3
У неё не было личного врага. Её давила система. Та самая «Российская Федерация». И если бы она убила не себя, а какого-нибудь мента, то только дала бы повод Путину объявить оппозиционеров террористами, ещё туже затянув гайки репрессий. В том числе против её собственной семьи. Это точно не то, что ей было нужно.
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06.10.2020 18:30 Ответить
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06.10.2020 16:46 Ответить
Не понимаю ,зачем себя сжигать? Сожгла бы того, который ее довел до такого.
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06.10.2020 16:54 Ответить
Лариса, вы Рембо?
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06.10.2020 16:56 Ответить
При чем тут Рембо, если речь идет о самоубийстве? Себя убить это глупо, забудут через неделю, что такая была. А убить своего врага - это уже хоть что-то.
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06.10.2020 17:04 Ответить
так всех забудут через неделю, убил ты себя или убил кого то,поговорят и забудут увы такова жизнь
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06.10.2020 17:14 Ответить
У неё не было личного врага. Её давила система. Та самая «Российская Федерация». И если бы она убила не себя, а какого-нибудь мента, то только дала бы повод Путину объявить оппозиционеров террористами, ещё туже затянув гайки репрессий. В том числе против её собственной семьи. Это точно не то, что ей было нужно.
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06.10.2020 18:30 Ответить
Публичное самоубийство, как утверждают социальные психологи, имеет далеко идущие последствия. Его в кратчайшие сроки повторяют от 20 до 30 людей из тех кто уже на грани. И дальше может разразиться даже социальная эпидемия. "Эффект домино". Поэтому всячески приветствую публичные самоубийства в **********, что вызывает чувство безнадежности, фатализм,обреченность, социальную безисходность и депрессию у "скрепоносцев". Пусть дохнут твари массово. Изоляция ********** приведет к желаемым последствиям - истребят себя сами. Может те кто выживут станут наконец то логически даже не мыслить, а хотя бы соображать.
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06.10.2020 19:32 Ответить
Ей уже не поможешь,поздно, но это предостережение другим,чтоб не были настолько глупы.У кого совести нет,ничего ее смерть не докажет, плевать всем.Да и остальные забудут скоро,новые события ,жизнь идет...Не подумала,как жить матери,мужу,как дочери .Каково ей без матери теперь?сколько страданий близким и ради чего?
Если так припекло-эмигрируй.Любая страна примет как политического беженца,И живи прекрасно там,с семьей,борись оттуда,помогай людям,
Глупая смерть.
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06.10.2020 17:00 Ответить
Скажи это Яну Палаху. Или Тхить Куанг Дыку. Такая смерть никогда не бывает глупой.

З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії - Цензор.НЕТ 9069
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06.10.2020 18:22 Ответить
о чем ты , и кому? она и имен таких не знает.
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06.10.2020 18:56 Ответить
Чем их смерть помогла кому то?ну сжег себя студент,протестуя против оккупации Чехословакии,и что?лучше б боролся с оккупантами.
Давайте начнем жечь себя,у нас вон оккупация и Крыма и Донбасса
Ну узнали люди о его безумном поступке,ужаснулись.Героя то с какой стати делать с него?глупость совершил.Я,например,из за оккупации Донбаса не стала ни вешаться,ни жечь себя,ни голову об стену разбивать.А внесла небольшой свой вклад в борьбе страны.В первом случае я б ничего никому не помоглаёсемью несчастной сделала,во втором-польза хоть небольшая,но есть,и ребята на фронте благодарны за помощь,и в семье все в порядке,и государству пользу приношу,налоги плачу.
Глупость и дерзость хоть и шокирует,но толку от нее мало.
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06.10.2020 19:22 Ответить
Чем их смерть помогла кому то?

Вечером в день смерти Тхить Куанг Дыка президент обратился к народу по радио, заявив о своей глубокой обеспокоенности произошедшим, призвал слушателей к «спокойствию и патриотизму» и объявил о возобновлении переговоров с буддистами. Фото трагедии были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Проблема буддизма во Вьетнаме оказалась в центре мирового общественного мнения, а в самом Вьетнаме акция Тхить Куанг Дыка стала поворотным пунктом для вьетнамского режима, который через несколько месяцев был свергнут, а президент Вьетнама Нго Динь Зьем убит.

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06.10.2020 22:03 Ответить
Глупость и дерзость - это рассуждения о «глупости и дерзости» от человека, органически неспособного на самоубийственный героизм. Да, от тебя никто не требует самосжигаться. Живи, как считаешь нужным. Но не мерь других своей обывательской меркой, пытаясь запихнуть недоступное своему разумению в примитивный шаблон «глупой смерти». Каждому своё.
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06.10.2020 22:04 Ответить
А мали б іти тисячі. Героїчна жінка.
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06.10.2020 19:17 Ответить
 
 