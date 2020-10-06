С журналисткой, которая сожгла себя у здания МВД, прощаются в России
Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли попрощаться с Ириной Славиной. В прошлую пятницу она после обыска сожгла себя у здания министерства внутренних дел.
Об этом Цензор.НЕТ. сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".
Гражданская панихида прошла в Доме ученых. Проститься с Ириной Славиной пришли сотни людей. Среди них – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки, и заявил, что будет добиваться расследования ее причин.
После гражданской панихиды ее участники устроили шествие по улицам города – к месту гибели Славиной. В шествии приняли участие несколько сот человек. Люди шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом журналистки.
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Коллеги Славиной расценивают ее гибель как акт самопожертвования, напоминая о многочисленных случаях давления на нее и преследования за журналистскую деятельность. Об этом сообщила журналистка Наталья Резонтова.
"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования... Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг так, как она это видела в её независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, – это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить и должен ткнуть мордой тех людей, которые ее третировали в течение двух лет", – сказала коллега Ирины Славиной.
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Напомним, Славина сожгла себя у здания МВД 2 октября. Перед тем, как совершить самосожжение, она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
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Если так припекло-эмигрируй.Любая страна примет как политического беженца,И живи прекрасно там,с семьей,борись оттуда,помогай людям,
Глупая смерть.
Давайте начнем жечь себя,у нас вон оккупация и Крыма и Донбасса
Ну узнали люди о его безумном поступке,ужаснулись.Героя то с какой стати делать с него?глупость совершил.Я,например,из за оккупации Донбаса не стала ни вешаться,ни жечь себя,ни голову об стену разбивать.А внесла небольшой свой вклад в борьбе страны.В первом случае я б ничего никому не помоглаёсемью несчастной сделала,во втором-польза хоть небольшая,но есть,и ребята на фронте благодарны за помощь,и в семье все в порядке,и государству пользу приношу,налоги плачу.
Глупость и дерзость хоть и шокирует,но толку от нее мало.
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