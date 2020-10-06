Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение своей жены Евгении баллотироваться в Киевсовет по списку партии "Слуга народа".

Об этом глава МИД рассказал в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с женой самостоятельные творческие единицы. Мы семья, у нас все хорошо, но в профессиональном плане Женя всегда строила свою карьеру, я строил свою, и мы поддерживали друг друга. Поэтому когда она сказала, что хочет пойти в местную политику, где ее знают, я перекрестил ее и сказал: "Я поддерживаю любое твое решение". Во-вторых, если постоянно думать о том, а что о тебе подумают, тогда не надо вообще ничего делать", - отметил Кулеба.

Глава МИД отметил, что когда стал вице-премьер-министром в предыдущем правительстве то много о себе наслушался.

"Что я перекрасился на лету, что я предатель, я ничтожество, я продажный. Потом, когда я стал министром, я этого во второй раз наслушался. Но люди имеют право говорить то, что они хотят, а я делаю, что соответствует интересам Украины. Поэтому я занимаюсь этой работой", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, жена министра иностранных дел Евгения Кулеба возглавила список партии "Слуга народа" на местных выборах в Киевсовет.

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