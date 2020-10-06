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Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение

Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает решение своей жены Евгении баллотироваться в Киевсовет по списку партии "Слуга народа".

Об этом глава МИД рассказал в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с женой самостоятельные творческие единицы. Мы семья, у нас все хорошо, но в профессиональном плане Женя всегда строила свою карьеру, я строил свою, и мы поддерживали друг друга. Поэтому когда она сказала, что хочет пойти в местную политику, где ее знают, я перекрестил ее и сказал: "Я поддерживаю любое твое решение". Во-вторых, если постоянно думать о том, а что о тебе подумают, тогда не надо вообще ничего делать", - отметил Кулеба.

Глава МИД отметил, что когда стал вице-премьер-министром в предыдущем правительстве то много о себе наслушался.

"Что я перекрасился на лету, что я предатель, я ничтожество, я продажный. Потом, когда я стал министром, я этого во второй раз наслушался. Но люди имеют право говорить то, что они хотят, а я делаю, что соответствует интересам Украины. Поэтому я занимаюсь этой работой", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, жена министра иностранных дел Евгения Кулеба возглавила список партии "Слуга народа" на местных выборах в Киевсовет.

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Автор: 

Киевсовет (1378) Кулеба Дмитрий (2880) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+16
конец эпохи кумовства
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06.10.2020 16:54 Ответить
+12
на святое дело отправил- грабить, воровать , заниматься корупцией, даже перекрестил и трусы одела, стиранные в святой воде
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06.10.2020 16:56 Ответить
+7
Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение - Цензор.НЕТ 3928хвойди є хвойди
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06.10.2020 16:57 Ответить
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конец эпохи кумовства
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06.10.2020 16:54 Ответить
Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение - Цензор.НЕТ 3928хвойди є хвойди
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06.10.2020 16:57 Ответить
ПРроститутка чёткая ..
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06.10.2020 18:40 Ответить
на святое дело отправил- грабить, воровать , заниматься корупцией, даже перекрестил и трусы одела, стиранные в святой воде
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06.10.2020 16:56 Ответить
Саме так виглядає звичайний цинізм -- ЖРИ-ТЕ.
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06.10.2020 17:02 Ответить
та нехай би йшла в політику - але ж не з зеленою же шоблою! Та ще й попереду...
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06.10.2020 17:03 Ответить
А шоєнтобуло??
Психіатри мовчать..
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06.10.2020 17:05 Ответить
будут кулебить на пару, так быстрее заработают на курятник где-то в европе
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06.10.2020 17:09 Ответить
СН - это клеймо на всю оставшуюся жизнь.
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06.10.2020 17:10 Ответить
зеле-подряд !
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06.10.2020 17:24 Ответить
Даже комментировать сложно.Уроды.
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06.10.2020 17:36 Ответить
Одним словом ...благословив на закат кар'єри, бо СН це вже просто клоунада. Теж непогано.
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06.10.2020 17:43 Ответить
Судя по его риторике- Кулеба нормальный чувак. Не думаю,что жена иных взглядов. Как говорится,подобное притягивается к подобному. Непонятны нападки на него. У нас шо в правительстве много нормальных ??? - Вам фокин с сивохой милее ?
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06.10.2020 17:46 Ответить
Вы будете сидеть в разных заведениях.и жена найдет быстрее себе партнёра
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06.10.2020 17:55 Ответить
Чушь несёте ! Кулеба не слабоумный , понимая ,что «слуги « рашистов вытворяют, сознательно продаются с женой бандитам Каломойши А фокин ,кравчук ,сивуха это назначенцы *********** - прикрытие ,ширма , дымовая завеса планам 🤢🤮💩🎪 капитулировать
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06.10.2020 17:59 Ответить
Соціальний ліфт працює!!! А кума в яку міськраду відправив?
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06.10.2020 18:03 Ответить
Всё родство собралось в ВР, в СН, а зелёный обещал, что ничего подобного не должно быть, значит выходит, что он нас нагло обманул.
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06.10.2020 18:04 Ответить
Очень нагло..мерзкая тварь
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06.10.2020 18:17 Ответить
Таких наївних по-дитячому і довірливих лохів, ну як не обманути...
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06.10.2020 18:25 Ответить
Валенки..
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06.10.2020 18:12 Ответить
Вони й без димової завіси прийшли капітулювати, тільки називали це "прекратить войну", і план був у них приготований заздалегідь.
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06.10.2020 18:23 Ответить
 
 