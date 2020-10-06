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Новости ДТП
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Экс-полицейского, сбившего двух женщин на переходе в Броварах, взяли под стражу, - прокуратура

Экс-полицейского, сбившего двух женщин на переходе в Броварах, взяли под стражу, - прокуратура

Задержанному и уволенному после ДТП в Броварах Киевской области 4 октября сотруднику полиции суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Согласно сообщению, задержанному инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека или причинили тяжелое телесное повреждение.

Процессуальное руководство по факту ДТП в Броварах осуществляет Киевская областная прокуратура, говорится в сообщении.

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Напомним, 4 октября около 18:00 на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Бровары машина сбила двух женщин - 1977 и 1998 года рождения. От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, другая - с тяжелыми травмами в больнице. По данным Нацполиции, за рулем автомобиля находился полицейский.

Председатель НПУ Игорь Клименко сообщил, что этот полицейский (участковый офицер полиции Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве) уже уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель "после проведения служебного расследования будет снят с должности".

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а где перегар, ? уже ушел? была же пьянка
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06.10.2020 18:34 Ответить
 
 