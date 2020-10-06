Экс-полицейского, сбившего двух женщин на переходе в Броварах, взяли под стражу, - прокуратура
Задержанному и уволенному после ДТП в Броварах Киевской области 4 октября сотруднику полиции суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Согласно сообщению, задержанному инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека или причинили тяжелое телесное повреждение.
Процессуальное руководство по факту ДТП в Броварах осуществляет Киевская областная прокуратура, говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября около 18:00 на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Бровары машина сбила двух женщин - 1977 и 1998 года рождения. От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, другая - с тяжелыми травмами в больнице. По данным Нацполиции, за рулем автомобиля находился полицейский.
Председатель НПУ Игорь Клименко сообщил, что этот полицейский (участковый офицер полиции Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве) уже уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель "после проведения служебного расследования будет снят с должности".
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