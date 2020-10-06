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Новости Агрессия России против Украины
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В части Нацгвардии в Вышгороде умер солдат, родители говорят, что от побоев, - СМИ

В части Нацгвардии в Вышгороде умер солдат, родители говорят, что от побоев, - СМИ

Солдат скончался 3 октября в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде. Родители покойного утверждают, что другой солдат заставлял его отжиматься, а после ударил ногой в грудь.

Информацию о смерти военнослужащего журналистам "ТСН" подтвердили в военной части, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, 3 октября умер военнослужащий. Сейчас Военная прокуратура и ГБР проводят следствие. Я не имею права больше комментариев по этому поводу давать. Следствие проводится. Взаимосвязь между причинами и последствиями установит следствие", - сказал Игорь Юрченко, в. о. командира воинской части 3027.

Родители покойного считают, что их сын стал жертвой дедовщины.

По их словам, парня заставили отжиматься, а затем другой военный "ударил его ногой в грудь, после чего у солдата оборвался тромб, и он умер".

Также на Цензор.НЕТ: Факт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура

Родители военнослужащего говорят, что умерший служил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, был на службе уже год. По их мнению, такие неуставные отношения в этой воинской части происходят регулярно.

Автор: 

дедовщина (29) смерть (9254) Вышгород (79) Национальная гвардия (2169)


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Топ комментарии
+13
Потому что гнилой совок снова поднял голову
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06.10.2020 17:10 Ответить
+12
Когда армия мотивирована воевать и занята делом, не может быть никакой дедовщины. А когда расходы на армию сокращают и "нада проста прекратить стрилять!", то и эффект от этого будет соответствующий.
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06.10.2020 17:10 Ответить
+10
хм.. Дідівщина знову повернулася при теперішньому гідрантові?
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06.10.2020 17:09 Ответить
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В Украине дедовщина перестала быть системным явлением где-то в начале 2000-х. Где-то может и осталась, люди везде остаются людьми, и прийдя в армию, по прежнему остаются подонками.
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06.10.2020 17:14 Ответить
Пока есть старослужащий и молодой, всегда первый будет хотеть что-то поиметь со второго. Это закон жанра. Тем более если старослужащий сам в своё время прошёл через это. Качество отбора солдат, особенно через наши военкоматы, тоже хорошо известно. Криминализация общества тоже не нуждается в особой рекламе. Распространения деструктивной инфы в соцсетях и телефоны с видеокамерами у каждого, опять таки способствует тяге к подвигам и дальнейшему их выставлению на показ. Чудес не бывает и дальнейший путь только к профессионализации армии. Ну а компетентные органы, которых у нас море, пускай разбираются и докладывают о результатах. Особо упоротым комментаторам будет интересно послушать, если конечно им не просто покукарекать
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06.10.2020 17:27 Ответить
Кацап, иди нафиг отсюда, тут водки нет.
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06.10.2020 17:50 Ответить
Ди-ван на па-рашу 11!!
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06.10.2020 17:23 Ответить
Потому что гнилой совок снова поднял голову
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06.10.2020 17:10 Ответить
а він її опускав? Отак викорінили, а він на тобі- не звідки вискочив.
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06.10.2020 17:25 Ответить
Когда армия мотивирована воевать и занята делом, не может быть никакой дедовщины. А когда расходы на армию сокращают и "нада проста прекратить стрилять!", то и эффект от этого будет соответствующий.
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06.10.2020 17:10 Ответить
Дед сказал летает, значит крилья есть !!)))
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06.10.2020 17:10 Ответить
хм.. Дідівщина знову повернулася при теперішньому гідрантові?
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06.10.2020 17:09 Ответить
а хіба вона куди зникала?
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06.10.2020 17:24 Ответить
Какой говнокомандующий, такая и армия у него!
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06.10.2020 17:09 Ответить
Або
У частині Нацгвардії у Вишгороді помер солдат, батьки кажуть, що від побоїв, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5284
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06.10.2020 17:44 Ответить
Призовна українська армія,це дно і рабство.Ну не буде тут Швеції.Замість тих грошей,що витрачаються на призовну,можна додатково їх кинути на професійно-контрактну.
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06.10.2020 17:16 Ответить
Країна в стані війни і наймана армія? Це, маразм. Просто за такі речі мають відповідати атці-камандіри по вертикалі.
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06.10.2020 17:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 В нас новий тип війни.А не друга світова.Потрібна професійна.Бо військовий це професія.
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06.10.2020 17:25 Ответить
ага, значить з дивану дронами і ботами тепер воювати будете. Ну-ну. США і Ізраїль будуть вчитися у вас.
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06.10.2020 17:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 Дронами воюють не з диванів.Та й ніяких дронів в нас не буде.Бо вони грошей коштують.А життя солдата з села чи райцентра,не коштує нічого.І не кажіть,що це не так.
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06.10.2020 17:29 Ответить
Запам'ятайте, життя будь-якої людини, котра досягла повноліття, без балачок про гуманізм, коштує мільйони гривень. починаючи від коштів та засобів витрачених на вагітність і роди, харчування медицина, садочок і школа теж не безкоштовні. Потім врахуйте скільки витрачено на різні види освіти і підготовку солдата. Тож, про те що солдата не варте говорять ті хто, за це не платить. Як тільки кожен офіцер стане матеріально відповідальним відповідно рангу, от тоді щось може і зміниться.
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06.10.2020 17:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 Призовний солдат практично нічого не коштує.Там навіть харчі баланда.Ви також мало оплачуєте.Ви скоріше за все совєтська людина,з совєтським думками.Наша армія з призовом не стане сильною і ********.Я це казав раніше,я це кажу сьогодні.І через 5 років це саме скажу.
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06.10.2020 17:47 Ответить
Якщо вже я по вашому совок то, ви недолуга жертва реклами. Підіть розкажіть про недоліки призовного війська Ізраїлю чи Швейцарії. Це, далеко не бідні країни в порівнянні з Україною але величне українське контрактне військо і в пуп не дихає призовним Цахалу та швейцарській армії. Контрактне військо може собі дозволити дуже богата країна, яка не ским не воює або знаходиться в потужному військовому союзі заради збереження військового кадрового потенціалу. І то, на випадок повномасштабної війни вони оголосять призов.
В нашому випадку потрібно розуміти свої можливості і об'єми загроз. Мобілізаційний потенціал ерефії рази в три вищий ніж у України. Технічне оснащення вище на голову. Економічний потенціал вище на дві голови, як і науковий.
Єдине на що, Україна може покластися це, на милість божу, патриотизм громадян та допомогу союзників. Контрактне військо може тільки стримувати лінію розмежування під час перемирря. У випадку загострення і повномаштабних бойових дій навіть в ОРДЛО призов неминучий. А не дай боже почнеться вторгнення військ московії то, єдиний вихід буде в роздачі зброї населенню для забезпечення народного спротиву. І тут виникає питання масової військової підготовки. Наскільки підготовленими до бойових дій виявляться широкі маси народу. То ж, не потрібно мені тут розповідати про переваги контрактного війська над призовним, а краще намалюйте картину, яким чином ви збираєтеся забезпечити оборону.
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07.10.2020 10:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 От скажіть.що ви всі до того Ізраїля вчепилися? Без допомоги єврейського лобі в США вони би не були ким вони є.А Швейцарія ні з ким не воювала.І не сильніші вони він Франції і Британії.Я вже не кажу про США.Є відео.де воюють євреї.то не краще ніж наші.Маю на увазі не техніку.а індивідуально солдат.Та й ментальність в нас в більшості совєтська в людей.Не буде ніколи тут відносин на призові,як в ізраїльтян.Тут буде болото подібне до москалів.А ще ніяких широкомаштабних наступів не буде і не буде подібного до другої світової.Ми повинні технологічно москаля перемогти,бо кількісно ми цього не зробимо.Навіть якщо припустімо вони нападуть як в другій світовій,то мобілізаційний ресурс нічого не дасть,а тільки кількість трупів збільшить.От чим по вашому забезпечити мільйон-чи два людей? Чи ви думаєте,люди побіжать з криками ура під удари смерчів? Не можливо людей підготовити до таких обстрілів.а вони би точно день і ніч би були.А ще біженців в Європу буде мільйони.Але це все гіпотетично.Москалі на це не підуть,бо колапсують самі.Все що вони мали зробити,зробили в 2014 році.Зараз вони агентами своїми повертають Україну в їхнє русло.Я вже не раз казав,що в Україні грошей дофіга було і є.але в тіні вони.За ці гроші технологічно потрібно забезпечити армію,а не розповідати казочки,за дороговізну техніки.Звісно вона дорога.якщо всі хочуть завжди нажитися.А ще на нашому призові нічого доброго не навчать.Там багато хто виходить на дембель,з проблемами психіки.
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07.10.2020 13:24 Ответить
Ні Порошенку, ні Зеленському і на ум не спало провести реальні зміни, які б дозволили Україні почати розвивати малий та середній бізнес, який у всіх розвинених країнах становить основу самозайнятості та формує значний приток податків до бюджету. Наче в старі совкові часи памперсується вугледобувна, металургійна та хімічні промисловості. Враховуючи корупційну складову у ВПК нема шансу налагодити масове виробництво чогось ********* аби хоч якось покрити власні потреби. Тому, грошей на чисельну, професійну і ******* озброєну армію Україна не мала, не має і ще довгий час не матиме, якщо матиме взагалі.
Байки про те що, ерефія не здатна вести звичайну повномаштабну війну в Україні залиште своїм діточкам. Просто, виявивши весною 2014 року що, її план "А" був побудований на хибній інформації від здавалося б довірених джерел, вони перейшли до плану "Б"- вимотування і знищення економіки України. Недооцінюйте противника і уважно читайте "Мистецтво війни". Все що робить ***** він робить згідно цьому класичному твору. І тільки сліпі цього не бачать.
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07.10.2020 15:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 За Зеленського взагалі не згадуйте.Він не президент.Москалі будуть вимотувати.але і вони втратили вже сотні мільярдів доларів.В них валюта в тричі просіла.Це значить,що і їм не солодко.Москалі не зможуть вже ніяку повномасштабну війну вести.без катастрофічних наслідків.Крім того,вони США бояться,як вогню.А от те що зараз вони роблять,так.Але ж ми всі не хочемо нічого робити і змінюватися.Не в ***** причина,він не всесильний і не розумний.Він навіть не повний диктатор,як корейський.Там є так званні башти кремля.Після ***** прийде подібне *****.
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07.10.2020 17:58 Ответить
Таке було завжди тут.І за попередників також було.Шведського варіанту тут не буде.він просто неможливий у нас.
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06.10.2020 17:18 Ответить
Дідовщина?! Та не може такого бути, після стількох рехворм і обіцянок?
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06.10.2020 17:21 Ответить
Ну, в новых петровцах, а не Вышгороде.
Это элитное подразделение, которое раньше базировалось на Печерске и никогда там дедовщины не было.
Наоборот, родители давали взятки военкомам, что бы туда устроить своих детей.
И этот случай на дедовщину не совсем смахивает.
Скорее всего из-за разгильдяйства одного солдата постоянно наказывали все подразделение.
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06.10.2020 17:37 Ответить
нє, це не дідовщина, я вже писав. Не може такого бути! Особливо, якщо за вину одного наказують усіх. То це, не привід говорити про дідовщину і совок.
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06.10.2020 17:42 Ответить
Одно дело, если человек не может, другое, если он забил на всех.
На территорию части можно попасть свободно и все с тобой доброжелательно и вежливо потрындят на любые темы, вплоть до командира
Это учебная часть, куда возят на стрельбы весь Киев
Бывал там много раз.
А доступ родителей там, вообще, почти свободный.
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06.10.2020 17:51 Ответить
"Скорее всего из-за разгильдяйства одного солдата постоянно наказывали все подразделение"
А значит его можно было просто крякнуть? Это дедовщина, а вы просто психопат и ее защищаете
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06.10.2020 18:22 Ответить
Ты сначала выясни значение этого слова, дебил!
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06.10.2020 18:43 Ответить
Какого? Вы вполне подпадаете под определение человека лишенного эмпатии и совести - т.е. психопата.
А срочника убили и это дедовщина, т.е. неуставные отношения
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06.10.2020 21:10 Ответить
Когда я там служил в середине 90-х, с дедовщиной там был полный порядок. Я служил в тогдашней НГУ в/ч 2215, неофициальное название БСп Белая Пантера, а эта часть, где пацана прибили, я так понимаю, то что было тогда спецназ ВВ МВД Барс - наши соседи. У них порядки от наших ничем не отличались. Первые пол года - ад. Мрак. Я, правда, духанку в "бригаде" провёл - на Подоле в Киеве, напротив женского монастыря часть была - но тем тяжелей потом вливаться в "дружный" коллектив спецназа было. Там издевались над духами на порядок жёстче. Меня по отдельной программе потом прописывали. Взятки военкомам, говоришь чтоб попасть? Хе-хе..
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06.10.2020 22:09 Ответить
Пока не возвратится президент назад, будет дедовщина и убийства своих, теперь при ЗЕ много прокацапников развелось, гоните Зе и будет опять порядок, не только в армии, но и во всей Украине.
И будет опять: Слава Украине!!!
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06.10.2020 17:46 Ответить
Не буде , не тре малювати з Пороха білого та пухнастого хлопчика
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06.10.2020 18:18 Ответить
Проблема в тому, що дідівщина була і при Порошенку. Армія була реформована чисто поверхнево - спитайте будь якого строковика який совок відбувається в частинах
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06.10.2020 18:24 Ответить
Я вже казав колись - Совок в Украіні ще не вмер , в нього навіть ще не агонія . Я не тільки за дідовшщину кажу , тут багато чого тре міняти, але кому це потрібно ?? Ті хто проліз до корита влади то в них інші цілі , інші пріоритети а точніше побільше вкрасти , ім всі реформи до дупи , так було завжди, за будь-якої влади, починаючи від Кравчука, нічого курва не змінюється ..
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06.10.2020 18:17 Ответить
нацгвардия - это внутрение войска, мусарские подразделения.там всегда был бардак.и кто из родителей будет отдавать своего сына на убой в ментовской говноструктуре?
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06.10.2020 20:48 Ответить
Тут уже какой купец взял в рапсределителе туда и поехал. Не думаю что родитеи что-то решали
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06.10.2020 21:11 Ответить
Если неуставные отношения в этой воинской части происходят регулярно, нужно инициировать создание закона о запрете на такие отношения. Я скорее всего назову такие отношения садизмом, а иначе как еще можно назвать издевательства, причинение боли физической или моральной другому человеку. Такие действия нужно пресекать на корню.
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06.10.2020 21:15 Ответить
с 17года такой дичи не слышал там где повесился...разве есть дедовщина тем более в нгу там же ппц все по порядку
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06.10.2020 21:56 Ответить
 
 