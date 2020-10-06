В части Нацгвардии в Вышгороде умер солдат, родители говорят, что от побоев, - СМИ
Солдат скончался 3 октября в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде. Родители покойного утверждают, что другой солдат заставлял его отжиматься, а после ударил ногой в грудь.
Информацию о смерти военнослужащего журналистам "ТСН" подтвердили в военной части, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, действительно, 3 октября умер военнослужащий. Сейчас Военная прокуратура и ГБР проводят следствие. Я не имею права больше комментариев по этому поводу давать. Следствие проводится. Взаимосвязь между причинами и последствиями установит следствие", - сказал Игорь Юрченко, в. о. командира воинской части 3027.
Родители покойного считают, что их сын стал жертвой дедовщины.
По их словам, парня заставили отжиматься, а затем другой военный "ударил его ногой в грудь, после чего у солдата оборвался тромб, и он умер".
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Родители военнослужащего говорят, что умерший служил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, был на службе уже год. По их мнению, такие неуставные отношения в этой воинской части происходят регулярно.
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В нашому випадку потрібно розуміти свої можливості і об'єми загроз. Мобілізаційний потенціал ерефії рази в три вищий ніж у України. Технічне оснащення вище на голову. Економічний потенціал вище на дві голови, як і науковий.
Єдине на що, Україна може покластися це, на милість божу, патриотизм громадян та допомогу союзників. Контрактне військо може тільки стримувати лінію розмежування під час перемирря. У випадку загострення і повномаштабних бойових дій навіть в ОРДЛО призов неминучий. А не дай боже почнеться вторгнення військ московії то, єдиний вихід буде в роздачі зброї населенню для забезпечення народного спротиву. І тут виникає питання масової військової підготовки. Наскільки підготовленими до бойових дій виявляться широкі маси народу. То ж, не потрібно мені тут розповідати про переваги контрактного війська над призовним, а краще намалюйте картину, яким чином ви збираєтеся забезпечити оборону.
Байки про те що, ерефія не здатна вести звичайну повномаштабну війну в Україні залиште своїм діточкам. Просто, виявивши весною 2014 року що, її план "А" був побудований на хибній інформації від здавалося б довірених джерел, вони перейшли до плану "Б"- вимотування і знищення економіки України. Недооцінюйте противника і уважно читайте "Мистецтво війни". Все що робить ***** він робить згідно цьому класичному твору. І тільки сліпі цього не бачать.
Это элитное подразделение, которое раньше базировалось на Печерске и никогда там дедовщины не было.
Наоборот, родители давали взятки военкомам, что бы туда устроить своих детей.
И этот случай на дедовщину не совсем смахивает.
Скорее всего из-за разгильдяйства одного солдата постоянно наказывали все подразделение.
На территорию части можно попасть свободно и все с тобой доброжелательно и вежливо потрындят на любые темы, вплоть до командира
Это учебная часть, куда возят на стрельбы весь Киев
Бывал там много раз.
А доступ родителей там, вообще, почти свободный.
А значит его можно было просто крякнуть? Это дедовщина, а вы просто психопат и ее защищаете
А срочника убили и это дедовщина, т.е. неуставные отношения
И будет опять: Слава Украине!!!