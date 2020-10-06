В части Нацгвардии в Вышгороде умер солдат, родители говорят, что от побоев, - СМИ

Солдат скончался 3 октября в в/ч 3027 Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде. Родители покойного утверждают, что другой солдат заставлял его отжиматься, а после ударил ногой в грудь.

Информацию о смерти военнослужащего журналистам "ТСН" подтвердили в военной части, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, действительно, 3 октября умер военнослужащий. Сейчас Военная прокуратура и ГБР проводят следствие. Я не имею права больше комментариев по этому поводу давать. Следствие проводится. Взаимосвязь между причинами и последствиями установит следствие", - сказал Игорь Юрченко, в. о. командира воинской части 3027.

Родители покойного считают, что их сын стал жертвой дедовщины.

По их словам, парня заставили отжиматься, а затем другой военный "ударил его ногой в грудь, после чего у солдата оборвался тромб, и он умер".

Также на Цензор.НЕТ: Факт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура

Родители военнослужащего говорят, что умерший служил всего три месяца, а тот, кто над ним издевался, был на службе уже год. По их мнению, такие неуставные отношения в этой воинской части происходят регулярно.