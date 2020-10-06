Стоматологу, в результате действий которого в Киеве погибла женщина, сообщено о подозрении, - Нацполиция

Врач сделал пациентке инъекции анестезии, после чего ей стало плохо. Однако мужчина не оказал ей необходимой экстренной помощи, в результате чего женщина умерла. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В августе 2018 году в Подольское управление полиции поступила информация о смерти женщины в помещении стоматологического центра на улице Воздвиженской. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте правоохранители обнаружили тело 48-летней женщины и опросили медработников и врача. Стоматолог объяснил, что сделал пациентке три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Также установлено, что вместо введения необходимых медицинских препаратов, врач начал проведение сердечно-легочной реанимации и искусственное дыхание, проведенных с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что во время действия анестезии у женщины возникла анафилактоидная реакция, которая свидетельствовала о возникновении угрожающего состояния для ее жизни, а затем она нуждалась специализированной медицинской помощи. Работники скорой помощи, которые впоследствии приехали на вызов, начали оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь, но только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния, в результате чего женщина умерла.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также об отстранении мужчины от выполнения им врачебной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковчанин 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами,- киберполиция. ФОТО