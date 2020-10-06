Стоматологу, в результате действий которого в Киеве погибла женщина, сообщено о подозрении, - Нацполиция
Врач сделал пациентке инъекции анестезии, после чего ей стало плохо. Однако мужчина не оказал ей необходимой экстренной помощи, в результате чего женщина умерла. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В августе 2018 году в Подольское управление полиции поступила информация о смерти женщины в помещении стоматологического центра на улице Воздвиженской. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.
На месте правоохранители обнаружили тело 48-летней женщины и опросили медработников и врача. Стоматолог объяснил, что сделал пациентке три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Также установлено, что вместо введения необходимых медицинских препаратов, врач начал проведение сердечно-легочной реанимации и искусственное дыхание, проведенных с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что во время действия анестезии у женщины возникла анафилактоидная реакция, которая свидетельствовала о возникновении угрожающего состояния для ее жизни, а затем она нуждалась специализированной медицинской помощи. Работники скорой помощи, которые впоследствии приехали на вызов, начали оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь, но только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния, в результате чего женщина умерла.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также об отстранении мужчины от выполнения им врачебной деятельности.
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Ну и сама женщина должна была предупредить.
Короче, так себе история.
Просто в каждом кабинете должен быть антидот на случай анафилактического шока.
Врач по неопытности пропустил симптомы анафилаксии.
бывает, к сожалению...
Недостаток опыта...
печально, но анестезия - это лотерея...
Второе. Раз он там был сам, а он был один, иначе коллеги бы помогли, то это был частный кабинет, а не клиника. А раз частный кабинет, значит стоматолог получил допуск к самостоятельной работе. Тем кто вчера институт закончил, такой допуск не дают.
И там и там непреднамеренное убийство,срок наказания должен быть одинаков!
Недарма наші технічні дипломи ще чогось варті за кордоном, а медичні чи юридичні - ні
скорая долго ехала.
Это барыга!