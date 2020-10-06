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Новости
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Стоматологу, в результате действий которого в Киеве погибла женщина, сообщено о подозрении, - Нацполиция

Стоматологу, в результате действий которого в Киеве погибла женщина, сообщено о подозрении, - Нацполиция

Врач сделал пациентке инъекции анестезии, после чего ей стало плохо. Однако мужчина не оказал ей необходимой экстренной помощи, в результате чего женщина умерла. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В августе 2018 году в Подольское управление полиции поступила информация о смерти женщины в помещении стоматологического центра на улице Воздвиженской. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте правоохранители обнаружили тело 48-летней женщины и опросили медработников и врача. Стоматолог объяснил, что сделал пациентке три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Также установлено, что вместо введения необходимых медицинских препаратов, врач начал проведение сердечно-легочной реанимации и искусственное дыхание, проведенных с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что во время действия анестезии у женщины возникла анафилактоидная реакция, которая свидетельствовала о возникновении угрожающего состояния для ее жизни, а затем она нуждалась специализированной медицинской помощи. Работники скорой помощи, которые впоследствии приехали на вызов, начали оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь, но только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния, в результате чего женщина умерла.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также об отстранении мужчины от выполнения им врачебной деятельности.

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Автор: 

Киев (25710) Нацполиция (16576) смерть (9254) врачи (1518)


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Топ комментарии
+2
И эта падаль в белом халате даже два года не отсидит же, откупиться и продлжит рубить лаве на зубах. На месте мужа этой женщины я бы замочил эту тварь, именно потому что когда то работал медиком и знаю что это не халатность, а убийство.
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06.10.2020 17:56 Ответить
+1
Узкопрофильная специальность... реанимировать не учили...
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06.10.2020 17:41 Ответить
+1
видать первый раз столкнулся с анафилаксией.
Недостаток опыта...
печально, но анестезия - это лотерея...
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06.10.2020 17:44 Ответить
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Цеж треба! Так подозрительно убить человека!
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06.10.2020 17:18 Ответить
Все стоматологи спрашивают, есть ли реакция на ледокаин у пациентов.
Ну и сама женщина должна была предупредить.
Короче, так себе история.
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06.10.2020 17:41 Ответить
Не думаю, что женщина впервые попала к стоматологу. Т.е. , если бы знала, что есть реакция на ледокаин, то точно сказала бы..
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06.10.2020 17:43 Ответить
не факт что он колол ей лидокаин. Да она и не обязана знать.
Просто в каждом кабинете должен быть антидот на случай анафилактического шока.
Врач по неопытности пропустил симптомы анафилаксии.
бывает, к сожалению...
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06.10.2020 17:45 Ответить
Детям расскажите этой женщины что бывает....Нет "бывает" не катит мы в РФ живем. Это азы, которые не только врач а даже санитарка знает, ладно санитарка не каждая но с медучилища реально раньше выгоняли за две вещи, если говорили что кальций колят внутривенно и если не спрашивали при антибиотиках и анастезии про переносимость. ЭТо не халатность - это настоящее полноценное преступление и два года за чью то жизнь нещадно мало.
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06.10.2020 17:51 Ответить
"Мы НЕ в РФ живем"
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06.10.2020 17:52 Ответить
Кальций колят внутривенно
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07.10.2020 08:29 Ответить
У моего друга никогда не было реакций на любые препараты, а года 2 назад чуть не умер от обычного анальгина. С возрастом в организме могут происходить изменения, о которых мы не догадываемся. А доктор обязан был знать как выглядит анафилактический шок и иметь под рукой антиаллергический препарат или адреналин.
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06.10.2020 18:44 Ответить
Узкопрофильная специальность... реанимировать не учили...
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06.10.2020 17:41 Ответить
Все врачи проходят подготовку для оказания экстренной помощи в типовых ситуациях. Стоматолог обязан знать что делать с пациентами у которых возникает аллергическая реакция на анестезию.
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06.10.2020 17:48 Ответить
видать первый раз столкнулся с анафилаксией.
Недостаток опыта...
печально, но анестезия - это лотерея...
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06.10.2020 17:44 Ответить
Нифига не впервые он столкнулся. Их этому учат. И если этот «доктор» диплом свой не за сало купил, он ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ.
Второе. Раз он там был сам, а он был один, иначе коллеги бы помогли, то это был частный кабинет, а не клиника. А раз частный кабинет, значит стоматолог получил допуск к самостоятельной работе. Тем кто вчера институт закончил, такой допуск не дают.
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06.10.2020 19:27 Ответить
За диплом врача заплатил, а на знания денег не осталось.
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06.10.2020 17:47 Ответить
ви хотіли сказати на пересадку мізків не вистачило ...
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07.10.2020 08:23 Ответить
И эта падаль в белом халате даже два года не отсидит же, откупиться и продлжит рубить лаве на зубах. На месте мужа этой женщины я бы замочил эту тварь, именно потому что когда то работал медиком и знаю что это не халатность, а убийство.
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06.10.2020 17:56 Ответить
Главное быстро разобрались, всего-то два года прошло.
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06.10.2020 18:37 Ответить
Как то не правильно,водитель который по неосторожности сбивает пешехода,запросто может 5 лет получить,а стоматолог ,который за взятки купил диплом, 2 года и то наверняка условно.
И там и там непреднамеренное убийство,срок наказания должен быть одинаков!
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06.10.2020 18:49 Ответить
наша "юриспруденція" взагалі викликає багато запитань.
Недарма наші технічні дипломи ще чогось варті за кордоном, а медичні чи юридичні - ні
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07.10.2020 08:22 Ответить
Или зажлобился тест провести
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06.10.2020 19:55 Ответить
Які повинні бути лікарі в державі, де чверть населення вимушена кожний місяць дзвонити передавати показники лічильників, бо все обвалиться, зупиниться комунальна сфера. Мабуть так у всьому світі й ми - Європа?! Отакі лікарі й відправляють самостійно здавати аналізи людей, у яких яскраво виражені симптоми Ковід-19. А потім всі дивуються, що росте захворюваність і вітають медиків зі святом, як героїв. А ці герої продовжують вимагати гроші у пацієнтів. Тьфу, суцільне лайно!
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07.10.2020 00:19 Ответить
ну тут лікарів ставлять в такі умови, хоча дехто з них і сам не проти такого
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07.10.2020 08:20 Ответить
надо срочно вводить эпинефрин, преднизолон.

скорая долго ехала.
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07.10.2020 04:01 Ответить
а служба "екстрєнной" допомоги, що приїхала через 30 хвилин якось буде відповідати?
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07.10.2020 08:19 Ответить
А кто вам сказал, что стоматолог это ВРАЧ!!!🤣🤣🤣
Это барыга!
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24.11.2020 22:40 Ответить
Хорошая статья как https://podbor-poisk.ru/zdorove-meditsina-kosmetika/kak-najti-khoroshego-stomatologa правильно выбрать стоматолога
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30.11.2020 11:45 Ответить
 
 