1 572 13
Германия впервые с апреля зафиксировала 3,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
В Германии впервые с середины апреля за сутки зарегистрированы 3,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Агентство Bloomberg отмечает, что число новых заражений коронавирусом в Германии растет с августа, что соответствует общей тенденции в регионе. Власти предупредили, что ограничительные меры продолжат действовать и в следующем году.
Общее число зараженных в стране составляет более 300 тыс. человек, 9,5 тыс. человек с коронавирусом умерли.
Топ комментарии
+2 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий06.10.2020 18:03 Ответить Ссылка
+1 Герхард
показать весь комментарий06.10.2020 17:35 Ответить Ссылка
+1 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий06.10.2020 18:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И суточный прирост больных уже около 5 тысяч.
А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
Подскок пошёл сперва в Вюрцбурге -- 65 заболевших в день на 100 000 чел. Потом в Мюнхене -- 55 чел. При норме в 50. Сейчас все уже перестраховываются.
Отпускники и каникулярщики планочку подняли...
Носим масочки, моем ручки, абштанд хальтэн... ...а шо делать?
И вам всем советую.