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Новости Коронавирус и карантин
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Германия впервые с апреля зафиксировала 3,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Германия впервые с апреля зафиксировала 3,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Германии впервые с середины апреля за сутки зарегистрированы 3,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Агентство Bloomberg отмечает, что число новых заражений коронавирусом в Германии растет с августа, что соответствует общей тенденции в регионе. Власти предупредили, что ограничительные меры продолжат действовать и в следующем году.

Общее число зараженных в стране составляет более 300 тыс. человек, 9,5 тыс. человек с коронавирусом умерли.

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Германия (7082) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Після відпусток нарІд напривозив з собою « подарунки» до дому..
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06.10.2020 18:03 Ответить
+1
Как дети, ей Богу. На 80 миллионов населения Германии 3 тысячи больных в сутки...

А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
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06.10.2020 17:35 Ответить
+1
* Всё, как любят некоторые идиоты с цензора.
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06.10.2020 18:25 Ответить
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Это еще ерунда, во Франции 17 тыс в сутки при населении 60 млн. а население Германии 80 млн
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06.10.2020 17:34 Ответить
В Украине 40 миллионов с приписками и округлениями в бОльшую сторону.
И суточный прирост больных уже около 5 тысяч.
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06.10.2020 17:36 Ответить
Как дети, ей Богу. На 80 миллионов населения Германии 3 тысячи больных в сутки...

А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
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06.10.2020 17:35 Ответить
После выборов короновирус будет побежден.
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06.10.2020 17:43 Ответить
Після відпусток нарІд напривозив з собою « подарунки» до дому..
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06.10.2020 18:03 Ответить
Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 7351
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06.10.2020 18:21 Ответить
Лохи. Учитесь у Нидерландов! 4,5 тыс новых случаев за сутки на 18 лямов населения.
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06.10.2020 18:23 Ответить
И да, маски не надо, карантина нет. Всё, как любят идиоты с цензора. Только реанимации почти заполнены и закончились запасы какого-то очень важного лекарства, на котором все тяжёлые ковидники сидели.
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06.10.2020 18:24 Ответить
* Всё, как любят некоторые идиоты с цензора.
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06.10.2020 18:25 Ответить
Слабаки. В Чехии 3500 при 10.5 млн.
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06.10.2020 19:24 Ответить
В Нюрнберге, уже на улице -- в центре -- надлежит в маске находится.
Подскок пошёл сперва в Вюрцбурге -- 65 заболевших в день на 100 000 чел. Потом в Мюнхене -- 55 чел. При норме в 50. Сейчас все уже перестраховываются.
Отпускники и каникулярщики планочку подняли...
Носим масочки, моем ручки, абштанд хальтэн... ...а шо делать?

И вам всем советую.
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06.10.2020 20:13 Ответить
 
 