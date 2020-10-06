Германия впервые с апреля зафиксировала 3,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Германии впервые с середины апреля за сутки зарегистрированы 3,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Агентство Bloomberg отмечает, что число новых заражений коронавирусом в Германии растет с августа, что соответствует общей тенденции в регионе. Власти предупредили, что ограничительные меры продолжат действовать и в следующем году.

Общее число зараженных в стране составляет более 300 тыс. человек, 9,5 тыс. человек с коронавирусом умерли.

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