Минсоцполитики отказывается от создания системы E-social по программе Всемирного банка, - "Разумная сила"

Действия Министерства социальной политики могут привести к разрыву сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития в вопросе создания информационно-аналитической системы управления поддержкой населения Украины (E-social).

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из ряда распоряжений Минсоцполитики.

21 сентября министр Марина Лазебная со своим заместителем Валерием Бушковым, а также вице-премьер Михаил Федоров презентовали Стратегию цифровой трансформации Минсоцполитики.

По словам заместителя министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерия Бушкова, планируется, что единая информационная система социальной сферы будет полностью внедрена до конца 2022 года. Планируется создать единый социальный веб-ресурс на портале "Дія", единый реестр получателей социальной помощи, единое социальное казначейство и архив социальной сферы.



Замминистра добавил, что создавать единую информационную систему в социальной сфере будут на базе уже существующих информационных систем, в частности, на базе Интегрированной комплексной информационной системы Пенсионного фонда.

Таким образом, чиновники Минсоцполитики декларируют, что предыдущие наработки являются неудовлетворительными, а отныне вся трансформация будет происходить на основе Пенсионного фонда.

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Ранее создание системы e-Social осуществлялось по программе Всемирного банка. Тендер на ее реализацию выиграл "Консорциум" в составе: компании Belintech Ltd, ПрАТ "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс", ООО "Лайм Системс" та ООО "Лайм Системс карт сервіс". На реализацию программы было потрачено около 900 тысяч долларов США.

По мнению представителя общественной организации "Разумная сила", последние заявления Минсоцплитики свидетельствуют о желании повернуть процесс в коррупционное русло.

Пенсионный фонд в информационном плане полностью обслуживается компанией ООО "НПО "Медирент". На запрос общественной организации "Разумная сила", Счетная палата предоставила вывод, что они не могут проверить расходы на поддержку информационной системы Пенсионного фонда, поскольку фонд отнес все эти расходы на свою административную часть, а ее можно проверить исключительно по заявлению самого Пенсионного фонда. Начиная с 2009 года, на поддержку и модернизацию системы, Пенсионным фондом потрачено порядка 1 млрд. гривен.

"Это подтверждение, что разработку системы e-Social целенаправленно хотят прекратить. А дальнейшую разработку продолжить на базе Пенсионного фонда Украины исключительно из коррупционных соображений. При этом они гробят работу с Мировым банком. На сегодняшний день, это единственный кредитор, предоставляющий деньги Украине. Мировой банк дал кредит с одним условием – модернизировать социальную сферу. То есть, ввести электронный учет. На сегодняшний день человек, имеющий право на льготу, может получить льготу в одном районе Киева, выписаться, прописаться в другом районе, и повторно получить эту же льготу. Неизвестно, сколько мертвых душ получают пенсии, субсидии. Почему? Потому что нет единой информационной системы", - отметил руководитель организации Геннадий Абрамчук.

Была создана межведомственная рабочая группа, в которую входят чиновники всех профильных органов. Она обвинила "Консорциум" в том, что он не справляется с поставленной задачей, хотя выводы Счетной палаты говорят о другом, и прямо обвиняют сотрудников Минсоца в нанесении экономического ущерба Украине при реализации e-Social.

Как следует из имеющихся документов, "Консорциум" обращался в парламентский Комитет по вопросам социальной политики к Третьяковой Г.Н. и комитет по вопросам бюджета Аристову Ю.Ю. Ответа не последовало. Общественная организация "Разумная сила" обращалась к Президенту, премьер-министру, спикеру парламента, вице-премьеру Федорову, но везде молчание. Единственный ответ получен из Минфина – о том, что они ничего не знают о попытке разрыва договора.

"На сегодня проходят переговоры со Всемирным банком об увеличении суммы кредита: "29 сентября состоялось совещание, на котором представители Международного банка заявили, что вопрос об увеличении суммы кредита рассматривается, но они подняли вопрос о выполнении Украиной своих обязательств. Впервые Мировой банк потребовал, чтобы вопрос по Е-social был внесен в протокол. Прямо не было сказано, что денег не дадут, но люди, понимающие культуру переговоров, поймут, что это значит: "Мы дали вам деньги, а вы нас обманули", - отметил Геннадий Абрамчук.

Юристы Минсоцполитики в своих выводах от 22 сентября указывали на то, что оснований для разрыва договора с "Консорциумом" нет, а также предостерегали о необходимости возврата Всемирному банку уже потраченных денег (около 900 тысяч долларов США) и уплаты штрафа.

Однако, как свидетельствуют недавние заявления, они не были учтены.

Цензор.НЕТ направил запросы в Министерство социальной политики и профильный парламентский комитет с просьбой разъяснить причину анонсированных изменений.