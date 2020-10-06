Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, "как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины". ФОТО
Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич в своей книге "Трагедия МН17: правда и ложь" рассказал, как наемниками РФ был сбит малазийский Боинг.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В прошлый вторник я закончил публикацию главы про "капитана Волошина" из первого тома моей книги "Трагедия МН17: правда и ложь". Теперь пришла очередь главы из второго тома. Для этого подойдет глава "Роковая ошибка", рассказывающая и показывающая, как повышались возможности сепаратистов противостоять украинской авиации, зачем им понадобился ЗРК "Бук", как осуществлялась пропагандистская подготовка появления "Бука" у сепаратистов, и как конкретно был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины", - говорится в сообщении.
В основу этой главы положен материал, опубликованный Лукашевичем еще в первой половине 2015 г., но кардинально переработанный и значительно дополненный.
"Авторский анализ ситуации в Донбассе лета 2014 г. с описанием причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук" не потерял своей актуальности и сегодня, и поэтому эта глава в существенно обновленном виде вошла во второй том", - подчеркнул автор.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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"....причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук"..." Это все что нужно знать об авторе! Если бы по его мнению сбили украинский АН, то это не была бы "драматическая ошибка"...
Это же ты, а не Лукашевич имеешь научную степень по боевой живучести))))
Это он - долбодятел, а не ты с тремя классами церковно- приходской школы
Это военное преступление.
В частности транспортники сбрасывали груза находящимся в окружении частям.
Видел как это делалось наяву.А ты меньше художественных фильмов про войну смотри.
человеческий фактор остается актуальным всегда.
Люди не совершенны и способны ошибаться. Вон - Навального недотравили. До этого - в Лондоне своего шпиёна недотравили.
никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
Это не максимальная высота,это высота коридора для военной авиации.
Вот карта
https://images.app.goo.gl/j8ATw5C2Hd6LDakP7
Бо один дурень може стільки напартачити, що сто мудреців зійдуть з глузду.
В тот день когда был сбит Боинг украинская военная авиация не летала вообще.
"в связи с расследованием обстоятельств крушения самолета до специального распоряжения остановлены все полеты авиации Вооруженных сил в зоне конфликта. В настоящее время продолжается операция по поиску шести членов экипажа Ан-26.
Напомним, 14 июля в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, перевозивший руз невоенного назначения, в частности воду и продукты для украинских силовиков."
В какой аэропорт летел сбитый АН 26 у "умных" есть вопросы еще или достаточно?
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=616s
Шото дуже смєлий цей «спєціаліст»...
Есть сигнал " свой".
Если сигнала свой нет значит он чужой.
Все гражданские самолеты чужие.
Просто у них есть регулярность рейсов,а так же у пво- шных наблюдателей есть связь с гражданским узлами упоавления воздушным движением.
Если бы БУКом российские военные не пользовались в режиме ихтамнет,то такой " ошибки" бы не произошло.
Так как это опасно для гражданской авиации.
БуК не может различать военные и граждаеские суда.
Цензор важную новость прлпустил.
В Україні всі знають як збили Боїнг у 2014 і "ошибкой" це ніхто не вважає збиття літаків на Донбасі.
Фігня це усе. Вони помилились, але не з нашим транспортником, а з власним пасажирським літаком. Уявіть собі, якби вони не помилились? Гине російській борт, явно від засобів ППО, ***** вводить війська, місце загибелі під їх контролем, усе вичищають і зараз, з усіх би трибун, вони би доводили, що то ми, наш літак і т.п. вчинив акт тероризму, а вони змушені були захистити себе від цього.
Это конспирологическая теория опровергается одним фактом.Они запустили в телеэфир сюжет про сбитый транспортник.
Вони могли спочатку думати, що помилково збили наш транспортник...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!