РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11591 посетитель онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
30 153 71

Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, "как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины". ФОТО

Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал,

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич в своей книге "Трагедия МН17: правда и ложь" рассказал, как наемниками РФ был сбит малазийский Боинг.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлый вторник я закончил публикацию главы про "капитана Волошина" из первого тома моей книги "Трагедия МН17: правда и ложь". Теперь пришла очередь главы из второго тома. Для этого подойдет глава "Роковая ошибка", рассказывающая и показывающая, как повышались возможности сепаратистов противостоять украинской авиации, зачем им понадобился ЗРК "Бук", как осуществлялась пропагандистская подготовка появления "Бука" у сепаратистов, и как конкретно был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины", - говорится в сообщении.

В основу этой главы положен материал, опубликованный Лукашевичем еще в первой половине 2015 г., но кардинально переработанный и значительно дополненный. 

"Авторский анализ ситуации в Донбассе лета 2014 г. с описанием причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук" не потерял своей актуальности и сегодня, и поэтому эта глава в существенно обновленном виде вошла во второй том", - подчеркнул автор.

Читайте: Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: Украина рассматривает вопрос присоединения к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17, - замгенпрокурора Мамедов

Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 01
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 02
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 03
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 04
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 05
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 06
Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины 07

Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Лукашевич Вадим (39)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Лукашевіч мудак! Ватніки хотіли збити свій літак, щоб звинуватити Україну і розв'язати собі руки!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:43 Ответить
+39
Рукожопые свинорылы хотели сбить свой борт, чтобы начать вторжение в Украину. Бук для этого секретно притащили в Снежное, но бухие запоребрики перепутали район и бахнули по малазийскому самолету вместо кацапского борта. Пукин так обосрался, что ночью начал обзванивать всех и оправдываться. БУК сразу вывезли обратно в парашу. Гитлер и Сралин также начинали вторжения.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:49 Ответить
+30
не за АН-26-м його переплутали, а з бортом "Москва-Ларнака", і ще переплутали Первомайськ та Первомайське у стартовому орієнтуванні... https://tverezo.info/post/99909
показать весь комментарий
06.10.2020 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Легкая степень малоумия с очевидными дефектами в абстрактном мышлении не дают человеку понять ИСТИНУ!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:42 Ответить
мои соболезнования. Но ты старайся.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:17 Ответить
Лукашевіч мудак! Ватніки хотіли збити свій літак, щоб звинуватити Україну і розв'язати собі руки!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:43 Ответить
Не даром ***** звонило Обамі серед ночі І виглядало обісраним!
показать весь комментарий
06.10.2020 17:51 Ответить
даунбасцы хотели контроля в "собственном небе"! поэтому ***** и выдало им бук
показать весь комментарий
06.10.2020 18:06 Ответить
Он не мудак. Он достаточно грамотно пытается отмазать }{уйло от более серьёзного преступления в пользу "роковой ошибки". Если бы это было не так, он бы уже давно поел бы "Новичка" и запил бы его чайком с полонием.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:50 Ответить
Ясное дело что мудак!
"....причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук"..." Это все что нужно знать об авторе! Если бы по его мнению сбили украинский АН, то это не была бы "драматическая ошибка"...
показать весь комментарий
06.10.2020 18:51 Ответить
Ну да)))
Это же ты, а не Лукашевич имеешь научную степень по боевой живучести))))
Это он - долбодятел, а не ты с тремя классами церковно- приходской школы
показать весь комментарий
06.10.2020 21:32 Ответить
Да он не мудак, готовит мнение, что сбили случайно, уроды, но все же, это намного лучше ведь по сравнению, что стреляли именно в пассажирский самолет, просто перепутали в какой стрелять, там дебилы и убийцы, тут - психопаты, маньяки, из двух зол выбирают меньшее да и все!
показать весь комментарий
07.10.2020 00:20 Ответить
Рукожопые свинорылы хотели сбить свой борт, чтобы начать вторжение в Украину. Бук для этого секретно притащили в Снежное, но бухие запоребрики перепутали район и бахнули по малазийскому самолету вместо кацапского борта. Пукин так обосрался, что ночью начал обзванивать всех и оправдываться. БУК сразу вывезли обратно в парашу. Гитлер и Сралин также начинали вторжения.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:49 Ответить
В то время там не было никаких своих самолетов в том квадрате, хотели сбить именно украинский транспортник АН-26
показать весь комментарий
07.10.2020 00:49 Ответить
Никакая это не трагическая ошибка.
Это военное преступление.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:49 Ответить
14.06.14г в аэропорту Луганска из ПЗРК был сбит самолет с десантниками.Стало ясно,что тамошний аэропорт Украина потеряла.Об этом знали и **********.Вопрос:-куда мог направляться в ту сторону спустя месяц наш транспортник? Ответ:-никуда.В той стороне просто не было больше наших аэродромов. Ну не в Ростове на Дону, Элисте или Волгограде же он собирался садиться Об этом знали и кацапы. Тогда зачем там ,,Бук,,,если фронтовую авиацию достает,,Стрела,,и ,,Игла,,а самолет с потолком не досягаемым для ПЗРК,там не может летать в ринципе? Цели были не наша авиация,а что-то другое. Скорее всего для провокациии сбития кацапского самолета гражданского,но идиоты,как всегда накосячили.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:23 Ответить
Они выполняли другие боевые задачи.
В частности транспортники сбрасывали груза находящимся в окружении частям.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:05 Ответить
Не смеши!
показать весь комментарий
06.10.2020 23:32 Ответить
Ничего смешного не вижу.
Видел как это делалось наяву.А ты меньше художественных фильмов про войну смотри.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:52 Ответить
Экипаж Бука прекрасно видел высоту, и эта высота недосягаема для Ан 26. Так что искали что-то другое
показать весь комментарий
07.10.2020 10:03 Ответить
не за АН-26-м його переплутали, а з бортом "Москва-Ларнака", і ще переплутали Первомайськ та Первомайське у стартовому орієнтуванні... https://tverezo.info/post/99909
показать весь комментарий
06.10.2020 17:53 Ответить
Все давно известно и без него. И не по предположениям ,а на основании экспертиз. Причем западных. А он...Пусть пишет. Кацапы кацапу скорее поверят ))
показать весь комментарий
06.10.2020 17:55 Ответить
Он как раз и есть один из экспертов чьи слова весомы на Западе. И привлекался экспертом международной следственной группой.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:19 Ответить
Kazjdoje slovo kozlomordnih eks[pertov dolzjno proverjatsia i dazje jesli vsio sovpodajet stoit otnositsa s podozrenijem. Jesli net zjelanija kljunutj na nazjivku, ubedis i otkazjis ot togo shto ne jestj obiknovenij.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:56 Ответить
А шотама Ыыксперды з катастрофою польського керівництва??
показать весь комментарий
06.10.2020 17:57 Ответить
Нельзя было перепутать ан26 с максимальной высотой 6500 и огромную корову на высоте 10000, летящей в транзитном эшелоне 330.
показать весь комментарий
06.10.2020 17:58 Ответить
А вот можна аказуєцця! ))
показать весь комментарий
06.10.2020 18:01 Ответить
такая техника у лаптей в упор ничего не видит
показать весь комментарий
06.10.2020 18:03 Ответить
Ну іранці ж перепутали літак МАУ з американським винищувачем... А тут кацапи!
показать весь комментарий
06.10.2020 18:18 Ответить
ничего иранцы не перепутывали... они специально сбили самолёт МАУ, чтобы, после того как американцы обстреляют Иран, свернуть катастрофу на них
показать весь комментарий
06.10.2020 20:08 Ответить
это невозможно.
человеческий фактор остается актуальным всегда.
Люди не совершенны и способны ошибаться. Вон - Навального недотравили. До этого - в Лондоне своего шпиёна недотравили.
никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:15 Ответить
надо быть полным идиотом, чтобы перепутать истребитель и пассажирский самолёт
показать весь комментарий
06.10.2020 20:17 Ответить
Можно. Штаты в 1988 пассажирский A300 вальнули, перепутав с истребителем. На экране радара это просто точки.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:44 Ответить
Команда корабля мала недостатній рівень взаємодії з цивільними авіадиспетчерами, що було викликано як напруженими відносинами між американською та іранською сторонами, так і недостатнім рівнем тренування персоналу.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:35 Ответить
Че реально?
Это не максимальная высота,это высота коридора для военной авиации.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:12 Ответить
Ты служил оператором бук?
показать весь комментарий
06.10.2020 21:35 Ответить
Цікаво було б почути коментарі щодо рейсу МН17 від Зеленського, або ж хоча б Арахамії...
показать весь комментарий
06.10.2020 17:59 Ответить
Ну ти садист...
показать весь комментарий
06.10.2020 18:16 Ответить
))) Цікаво, куди це міг летіти АН-26 на висоті 10 тисяч у цей час і у цьому місці? В Ростов за пивом?.. Тупа брехня. Версію штовхають, щоби хоч якось прикрити брудну голу дупу владімвладімича. Всі вже все давно зрозуміли. Я тільки не розумію, чому відморожується "світова спільнота". Так ніби Путін їм всім пообіцяв у газпром взяти ))
показать весь комментарий
06.10.2020 18:00 Ответить
Реально интересно?
Вот карта
https://images.app.goo.gl/j8ATw5C2Hd6LDakP7
показать весь комментарий
06.10.2020 21:28 Ответить
І шо карта?.. МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА, "ПОТОЛОК" для тупих, у АН-26 - це 7300 м.
показать весь комментарий
07.10.2020 10:45 Ответить
Карта это для умных ответ на вопрос куда мог лететь АН 26
показать весь комментарий
07.10.2020 10:46 Ответить
Та вже тисячі "умних" пробували відмити чорного кобеля. Але не виходить.
Бо один дурень може стільки напартачити, що сто мудреців зійдуть з глузду.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:21 Ответить
У умных не возникает дурацких вопросов.
В тот день когда был сбит Боинг украинская военная авиация не летала вообще.

"в связи с расследованием обстоятельств крушения самолета до специального распоряжения остановлены все полеты авиации Вооруженных сил в зоне конфликта. В настоящее время продолжается операция по поиску шести членов экипажа Ан-26.

Напомним, 14 июля в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, перевозивший руз невоенного назначения, в частности воду и продукты для украинских силовиков."

В какой аэропорт летел сбитый АН 26 у "умных" есть вопросы еще или достаточно?
показать весь комментарий
07.10.2020 11:36 Ответить
Лишнехромосомные перепутали 7 с 11
показать весь комментарий
07.10.2020 14:49 Ответить
дело было так , притащили Бук , следи за небом , увидели литак и ******* , если был бы свой и свой сбили
показать весь комментарий
06.10.2020 18:06 Ответить
Ну а що, якщо помилились то можна? Бук з екіпажем тайком переправити, по літаках стріляти? Це як, таке можна, пілять? А потім верещати іхтамнєт?! Суки кацапські!
показать весь комментарий
06.10.2020 18:20 Ответить
Та хто знає випадково чи спеціально збили. На випадково був час на "зізгнання", навіть Чуркін га другий день після катастрофи почав говорити про помилку "Они думали, что сбили военный самолет, это был конфуз, а не терроризм"
показать весь комментарий
06.10.2020 18:23 Ответить
Терроризм не в том что они сбили гражданский самолет,а в том что они тайно переправили БУК через границу на территорию другого государства.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:54 Ответить
чувак захотел поднять бабла на книге
показать весь комментарий
06.10.2020 18:27 Ответить
Детальное расследование хронология ка рюзьке сбивали Боинг
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=616s
показать весь комментарий
06.10.2020 18:41 Ответить
А чи це не відмазка, від сакрального «Ейрбас» Москва -Ларнака ?
Шото дуже смєлий цей «спєціаліст»...
показать весь комментарий
06.10.2020 18:45 Ответить
Зачем Лукашевич проталкивает версию о Бук М1 , когда стреляли из чисто российской установки Бук М1-2 ? Только ее могли привезти из Курска , да и осколочньіе єлементьі єто подтверждают.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:50 Ответить
Зачем кремлебот проталкивает лаптеногую версию? Так он звание и жалование отрабатывает. Всем известно, что планировали сбить не украинский самолет, а РОССИЙСКИЙ пассажирский. Чтоб задним числом оправдать агрессию. О чем там в кацапских "книгах" беседовать. Это мразь и подонок, ваш лукашевич.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:56 Ответить
... вот-вот, народ пишет про "сакрального «Ейрбас» Москва -Ларнака". Это и была цель операции.
показать весь комментарий
06.10.2020 18:57 Ответить
Я не авиа эксперт, но что то мне подсказывает что пассажирские лайнеры оснащены системой опознавания по типу "Свой-Чужой". А значит стреляли заранее зная по кому, просто попали не в тот лайнер.
показать весь комментарий
06.10.2020 19:10 Ответить
пассажирские самолёты не оснащены такими системами - очень часто они пролетают над десятками стран, если бы у них стояли такие системы - их должно быть с десяток для каждой страны
показать весь комментарий
06.10.2020 20:11 Ответить
Нет сигнала "чужой".
Есть сигнал " свой".
Если сигнала свой нет значит он чужой.
Все гражданские самолеты чужие.
Просто у них есть регулярность рейсов,а так же у пво- шных наблюдателей есть связь с гражданским узлами упоавления воздушным движением.
Если бы БУКом российские военные не пользовались в режиме ихтамнет,то такой " ошибки" бы не произошло.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:17 Ответить
Вообще это нормально, притаскивать тайно БУК и пулять из него по самолетам этого гос-ва или по случайно пролетающим, так как войны агрессором объявлено не было?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:12 Ответить
Конечно не нормально.
Так как это опасно для гражданской авиации.
БуК не может различать военные и граждаеские суда.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:22 Ответить
Бук як установка складається з трьох частин - одну ракетну установку і дві електроні станції, без цих двух електроних станцій Бук бачить тільки цільу повітрі і що воно є він не розрізняє, тому сєпари і поцілили у звичайний літак замість військового, хоча у першу годину волали на весь донбас що збили Ан, пост п*дараса Стрєлкова про це :

Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України" - Цензор.НЕТ 3610
показать весь комментарий
07.10.2020 13:17 Ответить
6 октября 2020 г., AEX.RU - В Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка поступило уточненное исковое заявление к Сбербанку и ВТБ, которых родственники подростка, погибшего в катастрофе рейса МН17 в Украине, подозревают в причастности к финансированию терроризма. Об этом сообщает РАПСИ.

Цензор важную новость прлпустил.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:57 Ответить
Кацапський погляд на катастрофу - замість "військовий злочин" він каже просто "ошибка", так ніби то якщо б сєпари сбили Ан 26 то це була б "нє ошибка" а гарна статистика
показать весь комментарий
06.10.2020 22:59 Ответить
ну он же в начале статьи приводить аргументи что его и уволили и начали угрожать-ну млин читайте прежде чем комментировать
показать весь комментарий
06.10.2020 23:55 Ответить
Ти з дубу впав товаріщ?
В Україні всі знають як збили Боїнг у 2014 і "ошибкой" це ніхто не вважає збиття літаків на Донбасі.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:12 Ответить
Ребят уж вибачайте, но сюдя по коментам, многие даже статью не читали )), єксперт привел как минимум три обстоятельства сбития укр самолетов - рф, ответственность за сбитие которих взяли на себя сепари, а самолети находились на такой висоте, что ни пзрк ни там пулемети и т.д. не могли их сбить, кроме бука или другого самолета, норм статья, верю автору
показать весь комментарий
06.10.2020 23:53 Ответить
А паралельно кацапи пофарбували техніку зосереджену на кордоні у білий (миротворчій) колір?
Фігня це усе. Вони помилились, але не з нашим транспортником, а з власним пасажирським літаком. Уявіть собі, якби вони не помилились? Гине російській борт, явно від засобів ППО, ***** вводить війська, місце загибелі під їх контролем, усе вичищають і зараз, з усіх би трибун, вони би доводили, що то ми, наш літак і т.п. вчинив акт тероризму, а вони змушені були захистити себе від цього.
показать весь комментарий
07.10.2020 09:32 Ответить
Нет.
Это конспирологическая теория опровергается одним фактом.Они запустили в телеэфир сюжет про сбитый транспортник.
показать весь комментарий
07.10.2020 11:00 Ответить
Я сумніваюсь, що ті, хто запустив сюжет, були в курсі операції. Навіть більше, я сумніваюсь, що ті, що безпосередньо стріляли, усі були в курсі... А ось *****, був у курсі відразу, бо їх літак нікуди ж радарів не зник? Пуск пішов, мішень неушкоджена, а щось там впало...
Вони могли спочатку думати, що помилково збили наш транспортник...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:53 Ответить
У них единое руководство и сюжеты в эфир по его команде запускают,никаких "не в курсе" не могло быть.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 09:53 Ответить
В Рязани сильные взрывы и пожар
показать весь комментарий
07.10.2020 15:45 Ответить
скорее всего да, на месте боинга должен был быть кацапский борт. чисто на вскидку,не гуглясь, думаю, у АНов и у боингов высота полётов разная. турбовинтовой и турбореактивный. история всегда повторяется. думали такой себе "гляйвицкий инцидет" сбацать, замочить свой борт, идущий на той же высоте, как и боинг. и как и тогда, получить "реальный" повод для агрессии. но рукожопость руцких "голов" привела к тому что произошло. вторглись всёравно,попозже, но пришлось уже гибридно это делать, стрельбой из за границы, с бурятами, чичекадырками и прочей мордорской шалупенью.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:16 Ответить
 
 