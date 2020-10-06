Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, "как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины". ФОТО

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич в своей книге "Трагедия МН17: правда и ложь" рассказал, как наемниками РФ был сбит малазийский Боинг.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлый вторник я закончил публикацию главы про "капитана Волошина" из первого тома моей книги "Трагедия МН17: правда и ложь". Теперь пришла очередь главы из второго тома. Для этого подойдет глава "Роковая ошибка", рассказывающая и показывающая, как повышались возможности сепаратистов противостоять украинской авиации, зачем им понадобился ЗРК "Бук", как осуществлялась пропагандистская подготовка появления "Бука" у сепаратистов, и как конкретно был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины", - говорится в сообщении.

В основу этой главы положен материал, опубликованный Лукашевичем еще в первой половине 2015 г., но кардинально переработанный и значительно дополненный.

"Авторский анализ ситуации в Донбассе лета 2014 г. с описанием причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук" не потерял своей актуальности и сегодня, и поэтому эта глава в существенно обновленном виде вошла во второй том", - подчеркнул автор.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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