Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 6 октября, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, неприцельный выстрел из подствольного гранатомета враг совершил недалеко от населенного пункта Зайцево. Украинские воины огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.

Военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново наши защитники за три дня проработали 42 заявки на пособие из 90 предоставленных.

В районе проведения операции должным выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС локализован очаг возгорания площадью 7 гектаров вблизи Майорская. Продолжается тушение пожаров вблизи таких населенных пунктов, как Екатериновка, Попасная и Болотенное.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 7 гектаров территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 10 домов, еще на 5 объектах работы продолжаются.

Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.

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