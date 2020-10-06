Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Путину, что он сам, а также его жена и сын сделали прививки от COVID-19 вакциной российского производства.

Об этом Медведчук рассказал Путину во время личной встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Я эту вакцину (российскую. - Ред.) проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - сказал Медведчук.

Глава политсовета ОПЗЖ попросил Путина направить российскую вакцину против коронавируса в Украину.

"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала в Украину", - сказал он.

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"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", - ответил Путин.

"Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине", - добавил президент государства-агрессора.

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