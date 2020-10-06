Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Путину, что он сам, а также его жена и сын сделали прививки от COVID-19 вакциной российского производства.
Об этом Медведчук рассказал Путину во время личной встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Я эту вакцину (российскую. - Ред.) проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес. И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", - сказал Медведчук.
Глава политсовета ОПЗЖ попросил Путина направить российскую вакцину против коронавируса в Украину.
"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала в Украину", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов
"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", - ответил Путин.
"Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине", - добавил президент государства-агрессора.
Также на Цензор.НЕТ: Потенциальные российские вакцины от COVID-19 не подпадают под специальные условия или упрощенную регистрацию, - Минздрав
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мразь кучма и сегодня имеет немалое влияние в Украине, ездит кортежем, живет толи в украденом, толи в государственном дворце, дети прекрасно пристроены к нашим с вами налогам, враги Украины ющенко, порошенко, янукович и зеленский не брезговали пачкаться об этого уголовника - кучму, который плюет в лицо нам с вами, пока мы(все-таки, вы - с 91 те, за кого голосовал я ни разу не избирались).
а нормальные бы уже... ээээ, были бы уже без него...
что у кума его подцепил" )))
Рейтинг партии Оппозиционная платформа - За жизнь почти сравнялся с рейтингом Слуги народа, свидетельствуют данные опроса Центра Социальный мониторинг.
Согласно ему, за ОПЗЖ проголосовали бы 22% избирателей, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября. При этом Слугу народа готовы поддержать 25,9% опрошенных.
Всего в парламент, согласно опросу, проходят четыре партии. 5-процентный барьер преодолевают также Европейская солидарность (14,2%) и Батькивщина (9,5%).
Только вчера видел в роСМИ статистику опроса, что 75% россиян не хотят прививаться этой вакциной.
Вчера же была новость о ее поствавках в Венесуэлу.
Пуйло ищет дурачков, на ком бы можна было бы провести массовые испытания не доделанной вакцины .
(фото Радио Свобода) https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
Selvestor Vivat
@S_vivat
·https://twitter.com/S_vivat/status/1313506419652661248 2 ч
В ответ
https://twitter.com/InfoResist @InfoResist
Шёл 1942 год войны. Кум фюрера, представитель Британского Парламента (2-е место в Британском парламенте, фракция любителей фюрера), встретился с фюрером.
https://twitter.com/inellis09
Хеl
@inellis09
Никогда не поверю , что Медведчук встречается с Путиным без ведома и согласия Зеленского . Если бы было иначе , на Медведчука бы уже давно дело завели . Кто он такой , что от имени Украины проводит встречи с президентом России ?
https://twitter.com/OdessaTatiana
МАЙДАНбандерівка
@OdessaTatiana
·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1313523266120753155 1 ч
А зараз починається націкавіше-вакциніровать почнуть примусово в школах,садках та інших навчальних закладах...гроші отримає *****, Медведчук та Степанов...!
Ви ж уже чергу зайняли ?
Не в курсі, хто там у них за ким.