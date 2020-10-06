Навального отравили боевым отравляющим веществом - Организация защиты от химического оружия

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом говорится в заявлении британского постпредства при ОЗХО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - отмечается в нем.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу были передан германской стороне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

"Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в организации.

"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности всех государств Конвенции о запрещении химического оружия", - отмечается в заявлении.

Постпредство Великобритании при ОЗХО также указало, что Россия должна придерживаться обязательств в рамках Конвенции и поэтому - предоставить объяснения того, что произошло с Навальным.

Также на Цензор.НЕТ: Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Читайте также: Навальный: За моим отравлением стоит Путин

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Далее на Цензор.НЕТ: Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.