Навального отравили боевым отравляющим веществом - Организация защиты от химического оружия
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Об этом говорится в заявлении британского постпредства при ОЗХО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - отмечается в нем.
В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу были передан германской стороне.
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"Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в организации.
"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности всех государств Конвенции о запрещении химического оружия", - отмечается в заявлении.
Постпредство Великобритании при ОЗХО также указало, что Россия должна придерживаться обязательств в рамках Конвенции и поэтому - предоставить объяснения того, что произошло с Навальным.
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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
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Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности Источник: https://censor.net/ru/n3223261
Ну что тут еще добавить?
Есть в Европе несколько стран с гнильцой - Франция, Венгрия, Австрия, Италия - наиболее гнилые из них. Проблема та же - низкое качество избирателя. И со временем, если будут так же, как у нас голосовать, их ждет украинский уровень жизни и коррупции.
достаточно те?
да ну наПутина, тебе тут объяснять то
-Тепер міжнародні санкції до Орди - стануть найжорстокішими, всеоб'ємними та неминучими! - Як і обіцяли Макрон, Меркель, Трамп!
Якщо Макрон, Меркель, Трамп дотримаються своїх попередніх застережень та нинішніх запевнень! ТОБТО, якщо Макрон, Меркель, Трамп не стануть також новітніми "ПУтінами"! Яким дальше вірити, на них надіятися - стане також неможливо!
Муж приходит с работы поздно ночью пьяный.
Жена: Ой, а что это от тебя так духами женскими пахнет?
Жена: - Наверное сотрудницы очень были надушены.
Муж: Угу.
Жена: Ой, а что это у тебя рубашка в помаде?
Жена: - Наверное сотрудницы случайно испачкали.
Муж: Угу.
Жена: Ой, а почему у тебя использованные призервативы в кармане?
Жена: - Наверное ради шутки подбросили.
Муж: Угу.
Дальше раздевает и видит, что на нем женские трусики и спрашивает:
- Ой, а почему ты в женских трусах?
Муж: Ну дорогая, ты же у меня такая умная. Придумай что нибудь сама.
Угу.
Хотя...! Кто знает! Если это не плевок Путина в морду всей Европе. Траванул - недотравил, специально, Новичком! Вы это знаете и я это знаю. Но имел я вас во все дырки. Ничего вы мне не сделаете. Вы докажите. Извращенный пуйловский ум.
Оно заглянуло в глаза ***** и не увидело там ответа.
"Навальный сам хлебанул Новичка, чтобы его (пуйло) опорочить."
Верьте пуйлу теперь если задаёте такие глупые вопросы...
"Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в ОЗХО.