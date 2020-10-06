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Навального отравили боевым отравляющим веществом - Организация защиты от химического оружия

Навального отравили боевым отравляющим веществом - Организация защиты от химического оружия

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом говорится в заявлении британского постпредства при ОЗХО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - отмечается в нем.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу были передан германской стороне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

"Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в организации.

"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности всех государств Конвенции о запрещении химического оружия", - отмечается в заявлении.

Постпредство Великобритании при ОЗХО также указало, что Россия должна придерживаться обязательств в рамках Конвенции и поэтому - предоставить объяснения того, что произошло с Навальным.

Также на Цензор.НЕТ: Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Читайте также: Навальный: За моим отравлением стоит Путин

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Далее на Цензор.НЕТ: Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1584) Навальный Алексей (855) ОЗХО (29)


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Топ комментарии
+11
Этого официального заявления ждали во всем мире, теперь от санкций по списку НАвального кацапам не открутится.
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06.10.2020 18:13 Ответить
+8
Если бы Путин подошёл к бортпроводнику, сказал «Меня отравили, я умираю!», и лёг на пол, первая паническая мысль, которая мелькнула бы у бортпроводника, была бы: «Хватит ли на всех пассажиров шампанского?!»
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06.10.2020 18:50 Ответить
+7
Хіба що від сша, європа як завжди закриє очі-вуха-рот і виразить занепокоєння.
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06.10.2020 18:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Этого официального заявления ждали во всем мире, теперь от санкций по списку НАвального кацапам не открутится.
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06.10.2020 18:13 Ответить
Хіба що від сша, європа як завжди закриє очі-вуха-рот і виразить занепокоєння.
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06.10.2020 18:15 Ответить
ні, масквє пєсда
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06.10.2020 18:18 Ответить
Я человек в возрасте, но такую .....посмотрел бы с удовольствием
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06.10.2020 19:05 Ответить
сообщили в организации.

"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности Источник: https://censor.net/ru/n3223261
Ну что тут еще добавить?
Есть в Европе несколько стран с гнильцой - Франция, Венгрия, Австрия, Италия - наиболее гнилые из них. Проблема та же - низкое качество избирателя. И со временем, если будут так же, как у нас голосовать, их ждет украинский уровень жизни и коррупции.
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06.10.2020 18:24 Ответить
А какие страны в ЕС без гнильцы?
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06.10.2020 18:33 Ответить
Остальные.
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06.10.2020 18:36 Ответить
Сколько лет тебя пинают на этом сайте?Примерно?😂🌷
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06.10.2020 19:18 Ответить
США і коаліція бомбардували Ірак і завали Саддама після інформації про застосування хімзброї..Президент США мусить разом з Європою почати формувати коаліцію поки ху?ло їх усіх не "окропив" парфумом "новачок".
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06.10.2020 19:24 Ответить
в США путлеровский «щенок»
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06.10.2020 18:32 Ответить
питлеру вообще побоку, просто патлер сказал что потлер все уничтожил, складі те что петлер имел.
достаточно те?
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06.10.2020 18:44 Ответить
Остались путлер,пэтлер, пытлер и пятлер. Вот пусть и расхлебывают
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06.10.2020 19:09 Ответить
ты бы почитал... не срав. нивал бы.
да ну наПутина, тебе тут объяснять то
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06.10.2020 19:28 Ответить
-Тепер росія повинна буде пояснювати всьому світу - чому не виконала міжнародну угоду і не знищила хімічну зброю. Чому зберігає, розвиває, нарощує її потенціал всупереч підписаним нею ж міжнародним зобов'язанням. А також - Чому і на яких підставах її застосовує...

-Тепер міжнародні санкції до Орди - стануть найжорстокішими, всеоб'ємними та неминучими! - Як і обіцяли Макрон, Меркель, Трамп!

Якщо Макрон, Меркель, Трамп дотримаються своїх попередніх застережень та нинішніх запевнень! ТОБТО, якщо Макрон, Меркель, Трамп не стануть також новітніми "ПУтінами"! Яким дальше вірити, на них надіятися - стане також неможливо!
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06.10.2020 22:21 Ответить
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 8218
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06.10.2020 18:16 Ответить
шо живой!!! значит новичок фигня.....
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06.10.2020 18:16 Ответить
Для штатовских антидотов.
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06.10.2020 18:38 Ответить
Настоящему мужику и соляная кислота нипочём.
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06.10.2020 21:30 Ответить
Теперь Зелебородько разродится заявлением, или ему ещё какие-то результаты нужны? Может признание ***** будет ждать?
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06.10.2020 18:17 Ответить
Нужны. Ему и Дурохамии в письменном виде.
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06.10.2020 18:19 Ответить
Только они читать на иностранном не умеют. Поэтому - тупик, точнее два тупика
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06.10.2020 18:59 Ответить
Обеспокоинцы ещё раз обеспокоятся и на этом все успокоятся . ((
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06.10.2020 18:17 Ответить
Пора заглянуть Хутину в глаза и увидеть...Новичёк. Зебил, тебе и карты в руки. Не сцы, если что, мы прикроем.
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06.10.2020 18:19 Ответить
"Агалтєлєйшая русафобія! Мивамніверім! Вифсеврете! Авидокажите!", - з виступу офіційного представника кацапського МЗС Маньки Аблігації.
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06.10.2020 18:27 Ответить
ну а як же, бо "нахального отравілі хомячком"
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06.10.2020 19:27 Ответить
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 3395
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06.10.2020 18:32 Ответить
Ню-ню......
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06.10.2020 18:36 Ответить
Хотели бы отравить - отравили, а так это всё бредни.
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06.10.2020 18:39 Ответить
ты бредишь, ибо с ядами надо уметь обращаться, а там... ну не особо умеют. это как говном кидаться, можно против ветра, а можно и не бросить.
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06.10.2020 18:46 Ответить
Ну тогда объясни несведущим - что же это пля за яд такой что не могут никого отравить?
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06.10.2020 20:53 Ответить
Как с погодой в **********?
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06.10.2020 21:05 Ответить
Не все так могут "откашляться" как Навальный.
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06.10.2020 21:32 Ответить
та що ви тут галасуєте? Ну напився Льоха чай, чай був міцний, то він і вирубився. Це вже потім йому сказали, що був якийсь новічок **********, а він і радий - от ширнувся так ширнувся, хороша ширка
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06.10.2020 21:43 Ответить
Примеры есть? Кот Скрипалей?
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07.10.2020 13:33 Ответить
Троллю толику! Человек полагает, а Бог располагает. Ви не повірите, але Бог не дав цього зробити. Так, як МН-17, хотіли одне, а отримали друге. За все прийдеться платити. Час наближається.
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06.10.2020 18:51 Ответить
и не говори - скоро (мантра)
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06.10.2020 20:51 Ответить
Под шконку МАРШ! Русбздя..
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06.10.2020 21:04 Ответить
Сам себя не лайкай с разных аккаунтов, уши у тебя запоребриковые торчат!
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06.10.2020 21:03 Ответить
по поводу "требования обяснений" вспомнился старый совковый анекдот:

Муж приходит с работы поздно ночью пьяный.
Жена: Ой, а что это от тебя так духами женскими пахнет?
Жена: - Наверное сотрудницы очень были надушены.
Муж: Угу.

Жена: Ой, а что это у тебя рубашка в помаде?
Жена: - Наверное сотрудницы случайно испачкали.
Муж: Угу.

Жена: Ой, а почему у тебя использованные призервативы в кармане?
Жена: - Наверное ради шутки подбросили.
Муж: Угу.

Дальше раздевает и видит, что на нем женские трусики и спрашивает:
- Ой, а почему ты в женских трусах?
Муж: Ну дорогая, ты же у меня такая умная. Придумай что нибудь сама.
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06.10.2020 18:48 Ответить
Муж нєужелі ти гєй?
Угу.
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06.10.2020 19:31 Ответить
Если бы Путин подошёл к бортпроводнику, сказал «Меня отравили, я умираю!», и лёг на пол, первая паническая мысль, которая мелькнула бы у бортпроводника, была бы: «Хватит ли на всех пассажиров шампанского?!»
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06.10.2020 18:50 Ответить
Кацапстан потрібно іщзолювати від всього світу! Зробити як резервацію для буйнопомішаних!
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06.10.2020 18:50 Ответить
Может и Новичком отравили но когда. Может в момент когда посадили в самолет, подсыпали продуктов разложения, метаболиты, метилфосфоновую кислоту и др. Вопрос кто, где и когда. Если бы ФСБшники траванули то дали такой яд, например рецин, что и через 5 минут следов не найдешь. На кой им Новичок.
Хотя...! Кто знает! Если это не плевок Путина в морду всей Европе. Траванул - недотравил, специально, Новичком! Вы это знаете и я это знаю. Но имел я вас во все дырки. Ничего вы мне не сделаете. Вы докажите. Извращенный пуйловский ум.
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06.10.2020 18:51 Ответить
Исправление. Не рЕцин, а рИцин
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06.10.2020 19:41 Ответить
Можа "ельцИн".
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06.10.2020 21:35 Ответить
Для более глубокой озабоченности всего ЕС }{уйлу осталось угостить "Новичком" Меркель и Макрона.
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06.10.2020 18:53 Ответить
***** може угастіть тільки *******
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06.10.2020 21:48 Ответить
Кацапы совсем рехнулись, только себе вредят
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06.10.2020 19:02 Ответить
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 9031
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06.10.2020 19:03 Ответить
Дмітрій, тобі не ставлять лайків, бо всі знають, що ти підгуйльоніш, тобто підсадна качка ФСБ на нашому сайті.
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06.10.2020 19:49 Ответить
А вдруг это Зеленский и Ермак сделали? Надо создавать временную следственную комиссию, а то мало ли!
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06.10.2020 19:03 Ответить
А Узенелское говорит, что не все так однозначно.
Оно заглянуло в глаза ***** и не увидело там ответа.
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06.10.2020 19:07 Ответить
Пуйло ясно сказал:
"Навальный сам хлебанул Новичка, чтобы его (пуйло) опорочить."
Верьте пуйлу теперь если задаёте такие глупые вопросы...
"Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в ОЗХО.
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06.10.2020 19:16 Ответить
Убедительно доказать отравление и отравителя в таком деле абсолютно невозможно. Могут быть десятки вариантов. Отравить мог кто угодно. ФСБ и не ФСБ. И с какой целью. Могли просто ввести продукты гидролиза Новичка. Ведь результаты анализа никто не оглашает. Только говорят - Новичок, хотя за такой срок он должен был распасться.
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06.10.2020 19:36 Ответить
Россиюшку отбеляем?
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06.10.2020 21:24 Ответить
Никого я не отбеляю, однако нужна правда, а не враньё. Сегодня вранье в политике стало нормой и это удручает
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07.10.2020 03:37 Ответить
Эти анализы у кого надо анализы.
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06.10.2020 21:37 Ответить
Янелох пытается заглянуть ху"лу в третий глаз, но никак не может сообразить где он находится
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06.10.2020 19:16 Ответить
Поручік Ржевський, мовчати !!!
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06.10.2020 19:40 Ответить
Вьіводьі ОЗХО очень важньі для начала обвинения РФ в нарушении Договора о запрещении и уничтожении химического оружия. Первьій шаг сделан , респект !
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06.10.2020 19:25 Ответить
наверное не осталось ни одного договора, который бы паРаша не нарушила. одним больше, одним меньше, ничего не изменится. сколько уже ***** травило людей по миру? и что? ничего. обеспокоенность, озабоченность, бла-бла-бла...и в итоге пост директора в "грязьпроме".
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06.10.2020 20:14 Ответить
навальний перевзувся на ходу опісля того як він прийшов до тями та збагнув що отруїв його хтось інший а не путін. Бо в путіна він був варіантом Б для наступника. Хто є варіантом А ще невідомо. Але хтось інший пішов проти путіна і отруїв навального. Швидше за все путін і так знає хто то може бути, але для формального слідства путіну потрібні вєщдокі, а вони всі за кордоном і йому їх вже не видадуть. Тай "базар тепер йде вже не за навального" - його отруїли аби показати путіну що час путіна пройшов. Тепер навальному нічого не лишилось як шукати інших покровителів. Він міг би залишатися лояльним путіну але видно прорахував інакше. З іншого боку, ліквідація наступника не самий швидкий метод ліквідації попередника. Але конкуренти путіна на царський кепурік таким чином змушують путіна домовлятися з ними на іншого наступника. Бо самі вони воліють вести комфортне напів-приватне життя "звичайних мільйярдерів".
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06.10.2020 20:19 Ответить
і така думка має право на існування, як і всі інші
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06.10.2020 21:54 Ответить
 
 