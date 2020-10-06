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ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев"

ГБР больше интересуют источники информации, а не кто

Народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев сообщил, что он был на трехчасовом допросе в Госбюро расследований по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Провел три часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию по офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР. Продолжение следует ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: "Дело вагнеровцев": Арьев опубликовал запись разговора с террористом Кошманом, принимавшим участие в уничтожении вертолета Ми-8 под Славянском в 2014. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Автор: 

Арьев Владимир (660) ЧВК Вагнер (1334) ГБР (3054)


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Топ комментарии
+20
Яніна Соколова розкрила, завдки в неї взялись мвтеріали по "вагнергейту"

Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.

https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
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06.10.2020 18:30 Ответить
+19
Это анти-украинская власть. И они будут уничтожать всё украинское.
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06.10.2020 18:23 Ответить
+17
Государственное бюро репрессий выполняет команды из офиса шута. А там точно знают кто слил инфу про операцию. а им хочется знать кто тот патриот , который осмелился об этом рассказать
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06.10.2020 18:33 Ответить
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Бо ніякої операції не було,від слова--зовсім))
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06.10.2020 18:23 Ответить
Тебе теж нема! От зовсім нема! Не віриш? 😁
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06.10.2020 18:34 Ответить
просто кто слил и так понятно - ермак
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06.10.2020 19:53 Ответить
То нам не вірити тепер американцям (які фактично визнали проведення операції),а вірити ноунейму https://censor.net/ru/user/476283
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06.10.2020 18:38 Ответить
Де можно побачити офіційний документ від так званих "Американців"?На сайті ЦРУ,чи Госдепа?
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06.10.2020 18:41 Ответить
Ти ідіот?
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06.10.2020 18:51 Ответить
Тобто не було ні яких "Американців"))
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06.10.2020 18:53 Ответить
Не тупи.
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06.10.2020 19:04 Ответить
Були-були. У всьому розбереться депутатська комісія.
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06.10.2020 19:04 Ответить
знак запитання є зайвим.
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06.10.2020 21:53 Ответить
Заява посольства підходить? Була ж...
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06.10.2020 19:54 Ответить
Это анти-украинская власть. И они будут уничтожать всё украинское.
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06.10.2020 18:23 Ответить
Зеленский верной дорогой ведёт легковерных 🐑🐏🤢🤡 во времена 1937 г
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06.10.2020 18:25 Ответить
Яніна Соколова розкрила, завдки в неї взялись мвтеріали по "вагнергейту"

Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.

https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
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06.10.2020 18:30 Ответить
ясный перец...
кто слил рашке они и сами знают ))) как жеж самих себя не знать то? )))))
а вот как об этом другие узнали....а-я-яй ))))
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06.10.2020 18:32 Ответить
"Логіка цієї влади - це логіка дурня": Ар'єв розказав усі подробиці "вагнергейту" та про свою повістку до ДБР

Він наголосив, що влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці
Нардеп Володимир Ар'єв розповів, чому влада намагається "зам'яти" справу "вагнерівців". Цим він поділився в шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"Дуже важко зрозуміти логіку дурня. Влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці. Я виклав документи, які підтверджують, що всі папери були розсекречені. Тому що прокуратура подавала у суд, тож їх вивели з грифу "таємно". Питання, що ж тоді я розголошував? Те, що зараз відбувається у владі, - це паніка", - сказав Ар'єв.
Також нардеп підкреслив, що якби операцію не зірвали, то Україна б отримала багато офіційної інформації, з якою можна було йти в Гаагу та притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та терористичні акти в інших державах.
"На моє відчуття, зрив операції був задуманий на найвищому рівні поблизу першого кабінету", - додав Ар'єв.
Шоу "Гончаренко рулить" виходить на "5 каналі". Нардеп Олексій Гончаренко за кермом машини спілкується зі своїми гостями і розпитує їх про важливі теми, а також обговорює ексклюзив щодо резонансних подій.
https://www.5.ua/polityka/lohika-tsiiei-vlady-tse-lohika-durnia-ariev-rozkazav-usi-podrobytsi-vahnerheitu-ta-pro-svoiu-povistku-do-dbr-225545.html
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06.10.2020 18:32 Ответить
А як збирались захоплювати іноземний літак?
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06.10.2020 18:39 Ответить
Зебилам это не осилить
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06.10.2020 18:46 Ответить
Тобто ніяк))Фуфло ця вся "спецопирація"))
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06.10.2020 18:49 Ответить
На цензоре уже была информация - как, но ты не старайся, сказали же - зебилам - не осилить
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06.10.2020 18:52 Ответить
Не захопити, а посадити. Коли літак заходить в повітряний простір України, пілотам диспетчер говорить, що в салоні літака, ймовірно терористи і бомба. І саджає його де хоче і коли хоче, навіть за допомогою винищувачів. Пілот зобов'язаний виконувати вимоги диспетчера країни , над якою пролітає
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06.10.2020 19:05 Ответить
В материалах на цензоре как раз все и объяснялось, но как и предсказывалось зебилы не поняли.
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06.10.2020 19:08 Ответить
у зебилов память как у гупи - ровно на одну "мыслю"
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06.10.2020 19:56 Ответить
Є офіційна вимога народних депутатів створити парламентський коміте. Твої висери на Цензорі нікому не цікаві, кацапе.
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06.10.2020 18:52 Ответить
Між іншим, не факт, що літак мав примусово сісти в українському аеропорту. Міг би, наприклад, на базі НАТО десь по курсу на Стамбул... Та й навіть в самій Туреччині, а аеропортву брати всіх вагнерівців, так само, як ото їх в Мінську пов'язали.
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06.10.2020 19:41 Ответить
Государственное бюро репрессий выполняет команды из офиса шута. А там точно знают кто слил инфу про операцию. а им хочется знать кто тот патриот , который осмелился об этом рассказать
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06.10.2020 18:33 Ответить
Зельцман должен был не допускать секретута д'Ермака к секретной инфо , вот он и иуда лично слил ! Факт .
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06.10.2020 19:49 Ответить
ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5210
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06.10.2020 18:35 Ответить
Депутати Європарламенту: «Ми не можемо не бачити, що деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами...».
Це все , що потрібно знати про ,, слуг кремля"
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06.10.2020 18:37 Ответить
А можно побачити призвіща тих "депутвтів" Європарламенту?
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06.10.2020 18:42 Ответить
А можна тобі здоистнути, дебілятко?! Тобі тут хтось винаймався тягати інформацію?!
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06.10.2020 18:54 Ответить
https://violavoncramon.eu/2020/10/05/open-letter-to-arakhamia-head-of-sluha-narodu/

На, читай, патц.
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06.10.2020 18:59 Ответить
The joint address was signed by Viola von Cramon, Vice-Chair of the EP delegation to the Ukraine-EU Commission, Michael Gahler, EP rapporteur on Ukraine, and MEP Rasa Juknevičienė.
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06.10.2020 19:00 Ответить
НююНюююНююю..
Ваще...Таакой фєйкап..
Шо , в це вірите??
Кожному - своє..))
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06.10.2020 18:41 Ответить
Скоро клоун будет сидеть в одной камере с беней и беня будет его петушарить
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06.10.2020 18:45 Ответить
Гбр кацапо-портновская помойка.которую первую щачистим.после гонения зеленых
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06.10.2020 18:45 Ответить
Только сдержите слово, А не так , как Аваков армяшка продажный , сопроводил безнаказанно убийцу Януковича в Ростов
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06.10.2020 19:52 Ответить
Шоколадная мафия финансируется ФСБ.Потому у них путлер умней Зе.
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06.10.2020 18:51 Ответить
ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1743
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06.10.2020 19:27 Ответить
Та ви як діти малі.
Вони точно знаю ХТО передав данні нагору, в кремль. Їх цікавить, хто той кріт- патріот, який проліз в зелену владу, та провалив їх "многоходовочку", зливши данні про спецоперацію українцям.
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06.10.2020 18:53 Ответить
У нас нет государственных служб сбу и гбр, они сегодня в кармане у клоуна.
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06.10.2020 19:06 Ответить
"ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию" - Источники информации и кто слил - это одно и то же. Похоже сказавший это то ли сам олигофрен, то ли держит за олигофренов тех, кому это втирает...
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06.10.2020 19:19 Ответить
???
Ви не зрозуміли ?
Джерело інформації - це ті люди (патріоти), які повідомили Яніну, ЮБ, Ар*єва, що операція була і готувалася (після того, як оп-а це спростувала)
А =кто слил= - це вже чи Єрмак, чи блазень, чи хтось інший з їхнього кагалу. Злили москалям.
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07.10.2020 07:54 Ответить
Великий лідер **********, членограй оманський - дуже дорого обходиться Україні!
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06.10.2020 19:28 Ответить
Долой Зе-команду!
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06.10.2020 19:30 Ответить
Проойдёт немного времени и все эти ермаки(швондеры) будут бегать по Израилям и рф.
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06.10.2020 20:08 Ответить
 
 