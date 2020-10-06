ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев"
Народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев сообщил, что он был на трехчасовом допросе в Госбюро расследований по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнер".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Арьев отметил: "Провел три часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию по офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР. Продолжение следует ..."
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.
https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
кто слил рашке они и сами знают ))) как жеж самих себя не знать то? )))))
а вот как об этом другие узнали....а-я-яй ))))
Він наголосив, що влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці
Нардеп Володимир Ар'єв розповів, чому влада намагається "зам'яти" справу "вагнерівців". Цим він поділився в шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"Дуже важко зрозуміти логіку дурня. Влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці. Я виклав документи, які підтверджують, що всі папери були розсекречені. Тому що прокуратура подавала у суд, тож їх вивели з грифу "таємно". Питання, що ж тоді я розголошував? Те, що зараз відбувається у владі, - це паніка", - сказав Ар'єв.
Також нардеп підкреслив, що якби операцію не зірвали, то Україна б отримала багато офіційної інформації, з якою можна було йти в Гаагу та притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та терористичні акти в інших державах.
"На моє відчуття, зрив операції був задуманий на найвищому рівні поблизу першого кабінету", - додав Ар'єв.
Шоу "Гончаренко рулить" виходить на "5 каналі". Нардеп Олексій Гончаренко за кермом машини спілкується зі своїми гостями і розпитує їх про важливі теми, а також обговорює ексклюзив щодо резонансних подій.
https://www.5.ua/polityka/lohika-tsiiei-vlady-tse-lohika-durnia-ariev-rozkazav-usi-podrobytsi-vahnerheitu-ta-pro-svoiu-povistku-do-dbr-225545.html
Це все , що потрібно знати про ,, слуг кремля"
На, читай, патц.
Ваще...Таакой фєйкап..
Шо , в це вірите??
Кожному - своє..))
Вони точно знаю ХТО передав данні нагору, в кремль. Їх цікавить, хто той кріт- патріот, який проліз в зелену владу, та провалив їх "многоходовочку", зливши данні про спецоперацію українцям.
Ви не зрозуміли ?
Джерело інформації - це ті люди (патріоти), які повідомили Яніну, ЮБ, Ар*єва, що операція була і готувалася (після того, як оп-а це спростувала)
А =кто слил= - це вже чи Єрмак, чи блазень, чи хтось інший з їхнього кагалу. Злили москалям.