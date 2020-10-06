ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев"

Народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев сообщил, что он был на трехчасовом допросе в Госбюро расследований по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Арьев отметил: "Провел три часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию по офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР. Продолжение следует ..."

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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