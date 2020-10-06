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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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У соглашения об ассоциации с Украиной есть "дополнительный потенциал", - президент Евросовета Мишель

У соглашения об ассоциации с Украиной есть

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что у Соглашения об ассоциации Украины и ЕС есть дополнительный потенциал, и отметил реформы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.

"Продолжается пленарная сессия саммита. Шарль Мишель очень высоко оценил реформы в Украине, которые внедряются президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. В частности, он отметил децентрализацию, реформу избирательного кодекса и банковскую реформу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Мишель отметил, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Украиной и считает, что надо сильнее использовать возможности ассоциативной части с Украиной.

Президент Евросовета также указал, что понимает, как трудно внедрять реформы в Украине, и считает, что ЕС должен поощрять Украину к дальнейшим изменениям. По его словам, контакты, инвестиции, торговля между Украиной и ЕС растут.

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Автор: 

Евросоюз (17297) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+2
медведчук-путинчук-москванчук
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06.10.2020 19:20 Ответить
+1
Бесспорньій успех Украиньі , так держать!
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06.10.2020 19:19 Ответить
+1
Потенциал есть, да... Например, потенциально можно еще денег в долг взять
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06.10.2020 19:24 Ответить
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Бесспорньій успех Украиньі , так держать!
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06.10.2020 19:19 Ответить
медведчук-путинчук-москванчук
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06.10.2020 19:20 Ответить
Потенциал есть, да... Например, потенциально можно еще денег в долг взять
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06.10.2020 19:24 Ответить
Потенціал може і є, але для його реалізації владі потрібно багато віагри
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06.10.2020 19:44 Ответить
ножки буша и тушонка рузвельта улетели в москву.
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06.10.2020 19:25 Ответить
Він що блазню родич, один мир в очах )(уйла бачит , а другий якісь потенціал від якихось рехворм побачив !!!)))
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06.10.2020 19:27 Ответить
Потенциал для ЕС, или для Украины?
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06.10.2020 19:28 Ответить
Маячня якась..
"Потенціал"- не всі ще покинули Неньку, щоб на хліб для сім'ї заробити??
Щиро ,***, дякуємо!
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06.10.2020 19:28 Ответить
Нема в зеленою плісняви не потенціала ,не потенціі !!)))
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06.10.2020 19:32 Ответить
Таки так..😥
Імбридінг, мля..))
ЗЕ=ПЕ
))
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06.10.2020 19:35 Ответить
А що гарного зеленський вніс в банківську справу? Тільки погіршив. Децентралізацію теж, бо забрав в них всі гроші. Новий виборчий кодекс теж має купу недоліків. Зрозуміло, що воно взагалі не знає, що робить зебанда в Україні.
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06.10.2020 19:44 Ответить
И какой же это потенциал? Почему этот евро-деятель его не назвал?
Людей мы на панщину уже продали, ископаемые ресурсы продали давно, плодородную землю в ближайшем будущем продадим, все наши государственные структуры уже(!) находятся под внешним управлением...
Какой ещё потанциал имел ввиду этот европейский "деятель", который ещё не продала Украина? Хотелось бы более детальных разъяснений.
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06.10.2020 19:45 Ответить
"да какая разница!" (с) В.А. Зеленский
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06.10.2020 20:01 Ответить
Ну вроде с урожаем по прод группе в мире всё не очень хорошо. Вот квоты то и расширят. ИМ пашаничку, а нам -перемогу и хлеб дороже чем в ЕС.
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06.10.2020 20:33 Ответить
есть- поднять тарифы еще на 500% и проводить гей парады через день
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06.10.2020 19:48 Ответить
 
 