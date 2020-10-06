У соглашения об ассоциации с Украиной есть "дополнительный потенциал", - президент Евросовета Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что у Соглашения об ассоциации Украины и ЕС есть дополнительный потенциал, и отметил реформы в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.
"Продолжается пленарная сессия саммита. Шарль Мишель очень высоко оценил реформы в Украине, которые внедряются президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. В частности, он отметил децентрализацию, реформу избирательного кодекса и банковскую реформу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Мишель отметил, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Украиной и считает, что надо сильнее использовать возможности ассоциативной части с Украиной.
Президент Евросовета также указал, что понимает, как трудно внедрять реформы в Украине, и считает, что ЕС должен поощрять Украину к дальнейшим изменениям. По его словам, контакты, инвестиции, торговля между Украиной и ЕС растут.
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"Потенціал"- не всі ще покинули Неньку, щоб на хліб для сім'ї заробити??
Щиро ,***, дякуємо!
Імбридінг, мля..))
ЗЕ=ПЕ
))
Людей мы на панщину уже продали, ископаемые ресурсы продали давно, плодородную землю в ближайшем будущем продадим, все наши государственные структуры уже(!) находятся под внешним управлением...
Какой ещё потанциал имел ввиду этот европейский "деятель", который ещё не продала Украина? Хотелось бы более детальных разъяснений.