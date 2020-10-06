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Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.
Об этом он сказал на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", - сказал Гебрейесус.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончались - более 1 млн.
Также на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину
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+6 Гыг с Вами
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+6 Дмитро Черних #470343
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+5 Вася Шевченко #371210
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Но это уже другая история.
а якщо без гумору....то він їм ще може згодитися - його б мабудь хотіли на нашому троні бачити... ( тііпун мені на язика)... та..думаю, втравити і "новічком" його можуть будь коли , як вийде з під контролю...
паявился ...вирусяк!!
🤣🤣
Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует.( не запутывайте себя, очень редкие вирусы могут самостоятельно мутировать, в основном их принудительно!!! программируют!!!) Это надо понять и осознать, что есть программист, который умышленно создает эти программные продукты.
COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.
По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.
Вакцина, що небезпечна для групи ризику, бо перевіряють її лише на здорових добровольцях без хронічних патологій.
Вакцина, що не несе жодної користі для людей у групі ризику, бо їх слабкий імунітет не здатний дати відповідь на вакцину та виділити антитіла.
Вакцина, яка є використовує абсолютно нову РНК-технологію, є експериментальною та, можливо, викличе імунітет, що триватиме 2-3 місяці.
Вакцина, що у багатьох країнах вже є обов'язковою за законодавством. При тому, що летальність ковіду усього 0,2%.
Успішної всім вакцинації.
Но выступают политшаманы и санитары от секты. Где вирусологи их что на кострах сожгли?
Или заткнули рот зеленой бумагой. Вакцина это уничтожение быдла за счет быдла.