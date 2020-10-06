Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

Об этом он сказал на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", - сказал Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончались - более 1 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину