РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6325 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 001 22

Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

Об этом он сказал на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", - сказал Гебрейесус.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончались - более 1 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
а не он ли пару недель назад гробовым голосом вещал,что вакцина не спасет?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:57 Ответить
+6
Тю ,то що тоді вкололи кляті москалі Медведчуку ??)))
показать весь комментарий
06.10.2020 19:59 Ответить
+5
так речь о настоящей более-менее проверенной вакцине а не о раше-фуфломицине (да и сам факт "вкололи" я б так не принимал на веру... да и что-то шепчет.... что навряд ли мертвечук рисковал бы своей бесценной шкуркой ))))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а не он ли пару недель назад гробовым голосом вещал,что вакцина не спасет?
показать весь комментарий
06.10.2020 19:57 Ответить
А у него коронная фраза, как у Каневского в его передаче "Следствие вели":
Но это уже другая история.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:00 Ответить
Пусть этот ВОЗ себе и Гейтсу эту вакцину засунут в зад. Она уже давно готова, там не вакцина, а чипы и гадости, которые вызывают рак.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:35 Ответить
а поки вакцини немає, запаковуймося

Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ - Цензор.НЕТ 3314
показать весь комментарий
06.10.2020 20:18 Ответить
Та брехуни там всі, вакцина давно є, просто чекає на свій час, коли можна буде за неї брати якомога більші гроші.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:12 Ответить
Тю ,то що тоді вкололи кляті москалі Медведчуку ??)))
показать весь комментарий
06.10.2020 19:59 Ответить
так речь о настоящей более-менее проверенной вакцине а не о раше-фуфломицине (да и сам факт "вкололи" я б так не принимал на веру... да и что-то шепчет.... что навряд ли мертвечук рисковал бы своей бесценной шкуркой ))))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:02 Ответить
Неверю,це москалі хочут угробити Мертвечука , національного "хероя" !!!)))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:07 Ответить
Ви так вважеєте? )))
а якщо без гумору....то він їм ще може згодитися - його б мабудь хотіли на нашому троні бачити... ( тііпун мені на язика)... та..думаю, втравити і "новічком" його можуть будь коли , як вийде з під контролю...
показать весь комментарий
06.10.2020 20:16 Ответить
Он вообще рассейские новости не читает? Наберут из деревни...
Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ - Цензор.НЕТ 7689
показать весь комментарий
06.10.2020 20:01 Ответить
Счас..)))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:03 Ответить
Вдруг, аткуда не вазьмись-
паявился ...вирусяк!!
🤣🤣
показать весь комментарий
06.10.2020 20:08 Ответить
Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных. Новыми симптомами становятся расстройство желудка, рвота и диарея. В основном эти признаки характерны для жителей восточных стран.
Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует.( не запутывайте себя, очень редкие вирусы могут самостоятельно мутировать, в основном их принудительно!!! программируют!!!) Это надо понять и осознать, что есть программист, который умышленно создает эти программные продукты.
COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.
По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:13 Ответить
"вакцину" из паРаши не учитывает даже такой продажный монстр, как наВОЗ. хотя тут возможен вариант, что ***** мало им занес.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:35 Ответить
Конкуренція... ВОЗу ще свою вакцину "толкати" потрібно.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:14 Ответить
помои из паРаши вакциной не являются, но конкуренцию наВОЗу не могут составить по другой причине, наВОЗ не разрабатывает никаких вакцин и не продает их.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:30 Ответить
наВОЗ не розробляє... але чомусь мені думається, що вони посередники, які будуть мати від цього велику вигоду) ВОЗ - ще ті шахраї, не здивуюсь, що вся ця затія з вірусом - їх рук справа.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:37 Ответить
в 1997г уже вакцинировали от простуды.. 20 лет смешно было, теперь придумали новую простуду )))
показать весь комментарий
06.10.2020 20:41 Ответить
к концу года? вот только побочные эффекты от вакцины у 80% ее получивших . обычно это 40-50%
показать весь комментарий
06.10.2020 21:35 Ответить
Вакцина, що не потрібна здоровим, бо вони видужують і так.
Вакцина, що небезпечна для групи ризику, бо перевіряють її лише на здорових добровольцях без хронічних патологій.
Вакцина, що не несе жодної користі для людей у групі ризику, бо їх слабкий імунітет не здатний дати відповідь на вакцину та виділити антитіла.
Вакцина, яка є використовує абсолютно нову РНК-технологію, є експериментальною та, можливо, викличе імунітет, що триватиме 2-3 місяці.
Вакцина, що у багатьох країнах вже є обов'язковою за законодавством. При тому, що летальність ковіду усього 0,2%.

Успішної всім вакцинації.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:43 Ответить
Вакцину на безопасность проверяют и испытывают годамми годами. Любой вирусолог скажет.
Но выступают политшаманы и санитары от секты. Где вирусологи их что на кострах сожгли?
Или заткнули рот зеленой бумагой. Вакцина это уничтожение быдла за счет быдла.
показать весь комментарий
07.10.2020 02:49 Ответить
Нехай вколять собі першими всі члени ВОЗ. якщо виживуть, можна буде подумати чи колоти її іншим
показать весь комментарий
07.10.2020 09:34 Ответить
 
 