Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский

Санкции Евросоюза против Российской Федерации будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В этом, по словам президента Владимира Зеленского, его заверили лидеры Европейского союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, активную и конструктивную позицию в Нормандском формате.

Также читайте: Украина и Евросоюз подписали на соглашения на 60 млн евро

Напомним, 6 октября в Брюсселе начался 22-й саммит ЕС-Украина.