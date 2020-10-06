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Новости Санкции против России
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Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский

Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Санкции Евросоюза против Российской Федерации будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В этом, по словам президента Владимира Зеленского, его заверили лидеры Европейского союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, активную и конструктивную позицию в Нормандском формате.

Также читайте: Украина и Евросоюз подписали на соглашения на 60 млн евро

Напомним, 6 октября в Брюсселе начался 22-й саммит ЕС-Украина.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Крым (26427) санкции (11502) Донбасс (26958) Евросоюз (17297)


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Топ комментарии
+7
Азербайджан 30 лет слушал мантры про мирное урегулирование и восстановление территориальной целостности путём переговоро, уговоров, санкций в минской группе...
В итоге надоело и началось реальное восстановление территориальной целостности Азербайджана военным путём.
Никогда в истории человечества, оккупанты мирным путём или путём санкций против них, не оставляли оккупированные территории.
Только военным путём... так всегда было, есть и будет. Аминь.
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06.10.2020 20:28 Ответить
+4
Так санкций по сути НЕТ ,это просто дешёвые понты ........................
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06.10.2020 20:29 Ответить
+3
Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2142
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06.10.2020 20:42 Ответить
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Азербайджан 30 лет слушал мантры про мирное урегулирование и восстановление территориальной целостности путём переговоро, уговоров, санкций в минской группе...
В итоге надоело и началось реальное восстановление территориальной целостности Азербайджана военным путём.
Никогда в истории человечества, оккупанты мирным путём или путём санкций против них, не оставляли оккупированные территории.
Только военным путём... так всегда было, есть и будет. Аминь.
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06.10.2020 20:28 Ответить
Нет, бывает и мирным путём.
Самое страшное в истории людоедское государство СССР, где миллионы людей сидели в лагерях за иностранную валюту, за анекдоты, за джинсы, жвачку, купленную или обменянную у иностранцев - накрылось медным тазом именно после санкций.
Единственное отличие от сегодняшней ситуации - это наличие сильных лидеров у Запада.
Когда две глыбы: Рейган и Тэтчер явились в политике - кому-то очень тяжело пришлось.
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06.10.2020 21:18 Ответить
Так санкций по сути НЕТ ,это просто дешёвые понты ........................
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06.10.2020 20:29 Ответить
Однажды Лебедь Раком Щучил..ага...
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06.10.2020 20:30 Ответить
Ля-ля-тополя ,пустая болтовня ...нам бы уже хватит жрать эту пустую баланду ....
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06.10.2020 20:31 Ответить
я би погодився якби санкції саме так і були прийняті а не продовжувались кожні пів року ...
та колись ... хтось ... чомусь ... не проголосує ...

наприклад от так
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
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06.10.2020 20:32 Ответить
Зеля где обещанная сенсация? Опять сбрехали? Или сенсация ,что нам не отменили без.виз? Где результат, зачем прокатал наши деньги.?
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06.10.2020 20:35 Ответить
Пан кудись вже їздив по безвізу?
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06.10.2020 20:37 Ответить
ето ви у Зеленского спрашиваете?
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06.10.2020 20:54 Ответить
И до без.виза то же! Стоял в очередях или платил посредникам при посольствах. И сейчас езжу и радуюсь, когда кацапы в очереди как овцы стоят ,а я иду как все свободные люди или еду.А с такими задователями вопросов от кацапо-зедебилов,можем в ближайшее время ,можем опять стать баранами в стойле!
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07.10.2020 17:36 Ответить
А шо, є якісь санкції? Це коли Росію взяли знову в раду Європи? Жорстоко! ))))
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06.10.2020 20:40 Ответить
Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2142
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06.10.2020 20:42 Ответить
перепечатник картинок не понимает что перепечатывая сайты РФ и ДНР он помогает врагу Украины.
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06.10.2020 21:18 Ответить
"Лидеры ЕС заверили..."
Так ето лидери, а ти тут с какого боку?
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06.10.2020 20:53 Ответить
Ой ли...
Завтра в Европейскую политику вломятся левые коммунисты и вся риторика этих напыщеных особей выбросится в мусорное ведро. Что стоят их слова и их заверения, кода они нас, нашу страну, няб...ли уже десятки раз? (То шо они это делали благодаря нашим манкуртам - яйценюкам, турчиновым, кличкам, парашенкам - мы этому живые свидетели)
А если завтра Китай накроет эту шоблу-**** своим каким-то ультиматумом? И эти рыхлые поросята обосрутся и громко заскулят?!
Все такие воЕны в газетных постах и комментах... Когда самому лично рисковать ничем не нужно и можно сточить шо попало, не вылазиючи из под тёплого, домашнего одеяла.
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06.10.2020 20:59 Ответить
Лидеры ЕС заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до возвращения Крыма и Донбасса Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9981
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06.10.2020 21:19 Ответить
Наверноеь это было тогда же, когда лидеры ЕС сказали, что узупация власти и уничтожение борьбы с коррупцией никак не повлияет на безвиз и евроинтеграцию Украины.

Так и сказали "Чем больше ты подмахиваешь Коломойскому, тем скорее Украина вступит в ЕС".
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06.10.2020 21:20 Ответить
Мабуть збираються ще якись автозавод відкрити...
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06.10.2020 22:48 Ответить
нема зради.
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07.10.2020 03:47 Ответить
Лідери ЄС запевнили, що санкції ЄС проти РФ діятимуть до повернення Криму і Донбасу Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4254
Лідери ЄС запевнили, що санкції ЄС проти РФ діятимуть до повернення Криму і Донбасу Україні. Так це відмінно! І якщо ще врахувати те що ..резидент ЗЕбіл - капітулянт буде на всіх зустрічах з фашистом )(уйлом пильно дивитися тому виродку в очі, і маніакально кричати про мир будь-якого цінною. Тоді все, наступить повний піzдец проклятій паРаші вона злякається і запанікує. І ці наші самі люті вороги окупанти в світі, вони негайно аж бігом повернуть тимчасово злочинно окуповану нашу святу, суверенну українську землю Криму і Донбасу і виплатять справедливу компесацію за цю криваву фашистську окупацію.
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07.10.2020 07:27 Ответить
 
 