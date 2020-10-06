В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец, это сделаем", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Напомним, переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству. С тех пор подписание несколько раз откладывалось.

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Так, 5 октября ЕС подтвердил, что не готов подписать "открытое небо" на саммите из-за незавершенного Brexit. 1 января 2021 года завершается переходный период выхода Британии из ЕС, что позволит подписать соглашение.