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В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский

В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец, это сделаем", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Напомним, переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству. С тех пор подписание несколько раз откладывалось.

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Так, 5 октября ЕС подтвердил, что не готов подписать "открытое небо" на саммите из-за незавершенного Brexit. 1 января 2021 года завершается переходный период выхода Британии из ЕС, что позволит подписать соглашение.

Автор: 

авиация (2863) Зеленский Владимир (20925) авиасообщение (795) Евросоюз (17297)


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В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4052
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06.10.2020 20:42 Ответить
Дайте йому ще 1000 днів.
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06.10.2020 20:44 Ответить
В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1883
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06.10.2020 20:46 Ответить
ага...а у бени спрашивал,согласен ли он на совместное пространство и либеризацию цен?
ох,надерет бабушка зад по возвращению
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06.10.2020 20:51 Ответить
і знову брехня,то влітку мали підписати, то сьогодні на саміті ,то вже наступного року...
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06.10.2020 20:51 Ответить
Ти доживи ще до початку року, піаніст х...в!
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06.10.2020 20:53 Ответить
тебе какая разница, придурок, что там Украина подпишет об авиационном пространстве!!! ты поедешь в израиль на супер технике, огородами, на самолет уже не успеешь.
В начале 2021 года Украина и ЕС подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7787
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06.10.2020 20:54 Ответить
яка радісна новина - до нас будуть літати аєроплани з Європи, та ціні на квітки нарешті стануть європейські!
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06.10.2020 22:42 Ответить
С такими "успехами" зелёной шоблы - вряд ли...
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07.10.2020 13:25 Ответить
 
 