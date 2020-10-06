Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель
Европейский Союз не является банком и не раздает деньги просто так, а помощь Евросоюза Украине связанна с выполнением нею реформ, заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связанна с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что его слова из статьи по результатам недавнего визита в Киев о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как банкомат, являются "неадекватным выхватываем из контекста".
Боррель добавил, что когда речь идет о внутренних трансферах, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам, которые должны выполнить свои обязательства внутри ЕС.
"Я действительно хочу еще раз отметить: помощь, которую мы предоставляем Украине, это в наших интересах, и она связанна с реформами. Это является нашим требованием к Украине", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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Причем хуже в любой области жизни и экономики.
хотя... вам респект!
оно прекрасно поняло, что главзебил мощно висрался на него и на его коллег из 73%.
ему теперь больно
Киев, 08.07.19. 17:03. В Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Жан-Клод Юнкер - "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
а твоего дурака каждый раз рылом в дерьмо окунают. дерьмо в дерьмо.
Вот ЗЕ говорит, что пофиг на реформы. Что ЕС ЗЕ любит и верит ему, не смотря ни на что.
Це, типа, приходишь в банк за кредитом - а там ставят условие, що жена заемщика обязана два раза в месяц ходить "налево", а заемщик обязан четыре раза в месяц выходить в центр в "семейных" трусняках, бо иначе кредит не получить...