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Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель

Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель

Европейский Союз не является банком и не раздает деньги просто так, а помощь Евросоюза Украине связанна с выполнением нею реформ, заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связанна с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что его слова из статьи по результатам недавнего визита в Киев о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как банкомат, являются "неадекватным выхватываем из контекста".

Боррель добавил, что когда речь идет о внутренних трансферах, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам, которые должны выполнить свои обязательства внутри ЕС.

"Я действительно хочу еще раз отметить: помощь, которую мы предоставляем Украине, это в наших интересах, и она связанна с реформами. Это является нашим требованием к Украине", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента Еврокомиссии на завтрашнем саммите Украина-ЕС будет представлять Боррель: фон дер Ляен ушла на самоизоляцию

Автор: 

помощь (7886) Евросоюз (17297) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
не прокатит,арахамия ждет очередного письма))
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06.10.2020 20:53 Ответить
+10
т.е. таки не банкомат? От зеле сюрприз.
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06.10.2020 20:55 Ответить
+10
Зелена пліснява лише має усвідомити ,що реформи і імітація рехворм , це кординально протилежні речі !!))
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06.10.2020 20:58 Ответить
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не прокатит,арахамия ждет очередного письма))
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06.10.2020 20:53 Ответить
Даже Грецию с её гипер-долгами ЕС вытащили из болота, но мы особый фрукт. Нас надо только палкой гнать, по нормальному наша власть нипанимайт
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06.10.2020 20:54 Ответить
Нас нет. Их ДА.
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06.10.2020 20:56 Ответить
Греция какой -никакой,а член Евросоюза...а Украина еще нет.вытаскивать нас никто не будет,если сами не будем барахтаться.
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06.10.2020 20:59 Ответить
Правильно, лучше быть членом, нежели чем между
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06.10.2020 21:03 Ответить
Ми вже були членом: моськовії, із 1654 року, по 1917, ссср, із 1922 по 1990, єсєньге, із 1991, по, аморфно, невідомо коли. Чи не пора бути собою?
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06.10.2020 21:44 Ответить
Чому у поляків, чехів чи латишів з литовцями такі питання не виникають? І так, подивіться на середню зарплату в них після вступу в ЄС і в нас...
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06.10.2020 22:05 Ответить
т.е. таки не банкомат? От зеле сюрприз.
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06.10.2020 20:55 Ответить
А ЗЕ только что сказал, что вы БРЕХУН, пан Баррель. Говорит, что он брехун, папа его брехун, дед и прадед его были брехуны, но вы его и всех их перебрехали.
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06.10.2020 20:55 Ответить
Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами, - Боррель - Цензор.НЕТ 8534
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06.10.2020 20:57 Ответить
Зелена пліснява лише має усвідомити ,що реформи і імітація рехворм , це кординально протилежні речі !!))
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06.10.2020 20:58 Ответить
Какие реХформы ,Пэтя ВСЁ отреХформировал ......................
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06.10.2020 21:11 Ответить
Танцюристу яєла заважают,а піаністу попередники !!)))
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06.10.2020 21:12 Ответить
Ну после Барыги странно ,что вообще Украина дышит ...
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06.10.2020 21:18 Ответить
Україна і не такі лихі часи пережила, переживе і зелене лайно !!))
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06.10.2020 21:20 Ответить
Это да ,после Барыги Украина уже ВСЁ переживёт ,хуже уже не может быть априори ...
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06.10.2020 21:22 Ответить
Тогда почему сейчас хуже, чем при Барыге?

Причем хуже в любой области жизни и экономики.
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06.10.2020 21:24 Ответить
ну зачем же ви так зебила его же рожей об его же дерьмо вивозили?
хотя... вам респект!
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06.10.2020 21:30 Ответить
вам,нищебродам, всегда одинакого ,т к ущербным нечего терять
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06.10.2020 21:25 Ответить
Казав сліпий: побачимо, а глухий: почуємо. А євреї кажуть: Ой вей, якби ми були такими розумними, як потім.
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06.10.2020 21:40 Ответить
Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель - Цензор.НЕТ 136
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06.10.2020 21:28 Ответить
Бути придурком, в своє задоволення, теж корисно.
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06.10.2020 21:50 Ответить
Що брянський вовчара ,платівку заїло?? Досить згадувати попередників , час за власні дії відповідати !!!)))
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06.10.2020 21:28 Ответить
а что ему еще делать?
оно прекрасно поняло, что главзебил мощно висрался на него и на его коллег из 73%.
ему теперь больно
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06.10.2020 21:32 Ответить
Бубочка то не лох, а лохторат це скупчення лохів !!)))
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06.10.2020 21:36 Ответить
Это ты цену на цибулю в 19-м вспомнил?
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06.10.2020 21:51 Ответить
Якщо при баризі було 4,5% росту ВВП, а зараз падіння -11%, то це значить, що нова влада ще гірше, ніж бариги?
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06.10.2020 22:07 Ответить
мурзилка, в очередной раз удивляюсь твоей тупости. лох перепиши себе в тетрадку
Киев, 08.07.19. 17:03. В Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Жан-Клод Юнкер - "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
а твоего дурака каждый раз рылом в дерьмо окунают. дерьмо в дерьмо.
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06.10.2020 21:26 Ответить
Казав сліпий: побачимо, а глухий: почуємо. А євреї кажуть: Ой вей, якби ми були такими розумними, як потім.
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06.10.2020 21:39 Ответить
Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель - Цензор.НЕТ 5738
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06.10.2020 21:21 Ответить
Та не. Это вам послышалось.

Вот ЗЕ говорит, что пофиг на реформы. Что ЕС ЗЕ любит и верит ему, не смотря ни на что.
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06.10.2020 21:23 Ответить
У перекладі на нормальну мову це звучить так: " якщо продовжите мордувати свій народ, то й ми продовжимо затягувати його в боргову яму".
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06.10.2020 21:28 Ответить
Цікавлюся. Чому Україна, не член ЄС, а тільки кандидат в члени, отримує, на запровадження реформ мільярдні, безпроцентні позички, та, безповоротню допомогу, в 15 мільярдів євро, а роССія дала хамові 3 ярди калиму, в 2014 році, за його прєданность ханові і вимагає їх повернути не у хама, а в України.
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06.10.2020 21:35 Ответить
судя по комментам и их массовости - полнейшее отторжение главзебила обществом.
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06.10.2020 21:38 Ответить
Нажаль , це не так!! 73% -вий лохторат не зник, він повільно переміщується в бік більш небезпечного ворога України , в лохторат ОПЗЖ !!!А це вже реальна загроза Україні та українцям !!))
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06.10.2020 21:45 Ответить
СовеЦкий счастливчик.

Евросоюз не раздает деньги просто так, его помощь Украине связана с реформами, - Боррель - Цензор.НЕТ 4442
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06.10.2020 21:40 Ответить
Чет я не пойму. Зелень говном поливает соросят, но бабло у них просют😷
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06.10.2020 22:01 Ответить
Лапать, ти й не зрозумієш, бо тарган роССію гівном не поливає, але без її бабла прожити не може. Ти не мжеш зрозуміти, що 80% українців,після 2014 року, коли моськовія окупувала українські Крим і Донбас, ененавидять россію і вважають її ворогом.
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06.10.2020 22:08 Ответить
Г-н Боррель, чтобы Ваше послание дошло Зё власти, необходимо написать письмо. Без этого раздуплить что к чему они просто не смогут. Да и безвиз для всех депутатов зё партии закрыть в срочном порядке.
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06.10.2020 22:09 Ответить
що значить "просто так"? Це типа безвозвратная "халява" чи кредит? Если безвозвратная "халява" - тогда ще понятна озабоченность, а если кредит - то и без озабоченности кредиторы неплохой гешефт имеют!

Це, типа, приходишь в банк за кредитом - а там ставят условие, що жена заемщика обязана два раза в месяц ходить "налево", а заемщик обязан четыре раза в месяц выходить в центр в "семейных" трусняках, бо иначе кредит не получить...
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06.10.2020 22:21 Ответить
60 лимонов "отцепных" от ЕС говорят о том,что "зельцмана" посылают вместе с Украиной.
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06.10.2020 22:41 Ответить
 
 