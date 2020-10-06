Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и его директора Артема Сытника, а новый независимый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет выбран на прозрачном серьезном конкурсе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никто не меняет руководство НАБУ, я - так точно. Мне кажется, что вы ошиблись, вы хотели сказать именно о САП. Этот человек (экс-руководитель САП Назар Холодницкий. - Ред.), антикоррупционый прокурор сам уволился. Потом была организована комиссия, абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, я знаю, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы, потому что это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен человек на эту должность, будет выбран независимый антикоррупционный прокурор", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.
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Зеленский также напомнил, что Конституционный суд Украины отменил назначение президентом Украины директора НАБУ.
"То есть орган независимый, он работает, всё остальное депутаты в законодательном порядке обязательно исправят", - добавил он.
Глава государства порекомендовал задать директору НАБУ Артему Сытнику вопрос о том, влияет ли как-то на него президент Украины.
Говоря о судебной реформе, Зеленский отметил, что после того, как Конституционный суд отменил предыдущий законопроект, был написан один из первых законопроектов в "большой судебной реформе" и направлен не только в Верховную Раду, а в первую очередь – в Венецианскую комиссию, чтобы получить от нее ответ.
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"Это будет серьезный фундаментальный аргумент потом в разговоре и с народными депутатами Украины, и с Конституционным судом", - пояснил он.
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Який же воно кондом,цей віслюк, тьфу. Патологічний, підлий брехун та сцИкун, вертляве, обісцяне чмо.
И Смолий из НБУ сам уволился.
Чего-то все увольняться стали, когда в Украине стали поджигать машины и угрожать неугодным.
Визвали, чтоби випороть.
Там оно уже брехать не сможет - там все его ушлие делишки учтени.
Будут нагибать, чтоби барабаса сдал.
Гарні вчителі і одночасно куратори у громадянина паРаші зєлєнскага...
Сытник - незаменим, как и Коболев.
"... я - так точно. Мне кажется, ... сам уволился. ...комиссия, абсолютно независимая. ..., я знаю, генеральный прокурор ... наших международных партнеров. И я думаю,...что мне говорят, что может быть даже ... независимый антикоррупционный прокурор"
-- про независимость 2 раза помянуто!
За цей час нічого не змінилось...... Облуда і омана довела до Оману де було визначено в.о. президента.
Це нам вирок, оголошений на стадіоні!!!!!!!!!!!
Парам-парам-пам!