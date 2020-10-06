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Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский

Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что не влияет на работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и его директора Артема Сытника, а новый независимый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет выбран на прозрачном серьезном конкурсе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никто не меняет руководство НАБУ, я - так точно. Мне кажется, что вы ошиблись, вы хотели сказать именно о САП. Этот человек (экс-руководитель САП Назар Холодницкий. - Ред.), антикоррупционый прокурор сам уволился. Потом была организована комиссия, абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, я знаю, генеральный прокурор проводила первое заседание, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы, потому что это большой конкурс, мне говорят, что может быть даже несколько сотен человек на эту должность, будет выбран независимый антикоррупционный прокурор", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз предупреждал Зеленского о рисках потери безвиза и макрофинансовой помощи, - Atlantic Council

Зеленский также напомнил, что Конституционный суд Украины отменил назначение президентом Украины директора НАБУ.

"То есть орган независимый, он работает, всё остальное депутаты в законодательном порядке обязательно исправят", - добавил он.

Глава государства порекомендовал задать директору НАБУ Артему Сытнику вопрос о том, влияет ли как-то на него президент Украины.

Говоря о судебной реформе, Зеленский отметил, что после того, как Конституционный суд отменил предыдущий законопроект, был написан один из первых законопроектов в "большой судебной реформе" и направлен не только в Верховную Раду, а в первую очередь – в Венецианскую комиссию, чтобы получить от нее ответ.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

"Это будет серьезный фундаментальный аргумент потом в разговоре и с народными депутатами Украины, и с Конституционным судом", - пояснил он.

Автор: 

НАБУ (4233) Зеленский Владимир (20925) Сытник (958) Холодницкий Назар (706) САП (2080)


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Топ комментарии
+20
Как всегда врет!
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06.10.2020 20:55 Ответить
+16
Він якийсь просто патологічний брехун!
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06.10.2020 20:56 Ответить
+15
Тада.

И Смолий из НБУ сам уволился.
Чего-то все увольняться стали, когда в Украине стали поджигать машины и угрожать неугодным.
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06.10.2020 21:00 Ответить
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Как всегда врет!
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06.10.2020 20:55 Ответить
а что ему еще остается...
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06.10.2020 21:00 Ответить
ето у него с рождения.
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06.10.2020 21:01 Ответить
Гены.
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06.10.2020 21:02 Ответить
Именно.
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06.10.2020 21:02 Ответить
И опыт
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06.10.2020 21:03 Ответить
Апогея цинизма и лжи! Браво 👏
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07.10.2020 09:01 Ответить
что он умеет хорошо делать, так это - брехать.
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06.10.2020 21:47 Ответить
Его лапша евродепутатам не пройдет, да и мы не верим, так что это так, для самоуспокоения, вот выборы на носу,думаю, украинцы покажут ответ на его бредтину
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07.10.2020 00:32 Ответить
Но там "кину" не верят
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07.10.2020 08:45 Ответить
Він якийсь просто патологічний брехун!
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06.10.2020 20:56 Ответить
судя по письму еврокомиссии к арахамии - в ЕС понимают то что происходит в Украине намного лучше, чем это понимают сами украинцы.
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06.10.2020 23:43 Ответить
єврокомісія такого листа самому ЗЕ не могла направити з причин притаманої Європі толерастії; тому направила Арахамії з розрахунку на те, що той ЗЕ обов'язково ознайомить.
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07.10.2020 02:05 Ответить
Где-то про "они сами давно уволились" уже было)
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06.10.2020 20:57 Ответить
Іх там нєт...

Який же воно кондом,цей віслюк, тьфу. Патологічний, підлий брехун та сцИкун, вертляве, обісцяне чмо.
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06.10.2020 22:28 Ответить
ну понятно- и я не я и хата не моя...., что другого оно может проблеять.... типа - а вы докажите...
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06.10.2020 20:59 Ответить
Тада.

И Смолий из НБУ сам уволился.
Чего-то все увольняться стали, когда в Украине стали поджигать машины и угрожать неугодным.
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06.10.2020 21:00 Ответить
Вставили фитиль в ЗЕанус в Брюсселе. таки вставили. Столько попыток оправдать свою говенную деятельность у него до поездки на саммит не было. Вот ещё в Лондоне ему пердак ************, а там и США на подходе.
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06.10.2020 21:01 Ответить
Вот на счет Лондона я тоже такой думки.
Визвали, чтоби випороть.
Там оно уже брехать не сможет - там все его ушлие делишки учтени.
Будут нагибать, чтоби барабаса сдал.
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06.10.2020 21:04 Ответить
Та досить вже зє-вьісєрань. Вибрчий нежданчик на порозі, пакуйте грошенятка з сейфів.
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06.10.2020 21:04 Ответить
"Сам уволился" конечно классно звучит. Вангую, что ожидаемый " прозрачный серьезный конкурс" предполагает серьезное бабло на занос и "прозрачность" на уровне выставления условий "под кандидата". Например, сосушка-внучка Фокина элементарно может победить, когда вставят в условия конкурса "наличие ботокса на губах" (в услвиях будет "наличие выразительной внешности для коммуникации"). Ну или какую-то херню из ее биографии типа железнодорожного училища.
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06.10.2020 21:05 Ответить
Не пудри нам тут, бубочка, мозги.
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06.10.2020 21:06 Ответить
Сам отравілся... Сам сєбя...

Гарні вчителі і одночасно куратори у громадянина паРаші зєлєнскага...
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06.10.2020 22:30 Ответить
Да сколько ни каркает шут гороховый, а брехне этого урода уже давно никто не верит.Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8645
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06.10.2020 21:05 Ответить
В Карному кодексі є така стаття "Доведення до самогубства", так і у Зелі "доведення до звільнення". Довели голову Нац. банку, тепер Рожкову доводять ...
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06.10.2020 21:07 Ответить
У КК при СєСєСєРі дійсно була так стаття з часів раннього сраліна. Потім перейшла в україньске законодавство. Чи є зараз - не давився. Але увесь час никого і ніколи за цією статтею не засуджували. Вона взагалі виявилася непредметною і недоказовою. Тому це виключно (з точки зору юриспруденції) стало літературним висловом.
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11.10.2020 08:34 Ответить
Короче полный ПИСЕЦ .................
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06.10.2020 21:10 Ответить
а ты чего ркскукарекалась, это же твой избранник! "уря, зеленский наш призюдент"! забыла?
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06.10.2020 21:15 Ответить
Та и Слава Богу ,что Зеленский ПРЕЗИДЕНТ ,барыга был презервативом ...
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06.10.2020 21:17 Ответить
презерватив ты и вся тупая мразь73. вас пархатые кинули на 20 млрд$ из привата, а потом в пустые головы напихали гавна вместо соломы, про барыгу, и поставили своего дурака. если ты рад что на верху чмо, остается одно - ты петух.
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6128
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06.10.2020 21:37 Ответить
Хрен на хрен менять, только время терять.
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06.10.2020 22:06 Ответить
Кыргызы ночью ловили и били мусоров, теперь ловят и бьют депутатов и чиновников, чтобы знали, кто здесь власть.
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06.10.2020 21:12 Ответить
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5093
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 947
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06.10.2020 21:14 Ответить
Инсайд 100%. Комиссия из 11 бене-медведчуковских ********* на конкурсе на главу САП выберет из 200 претендентов самого отъявленного ********. К гадалке не ходи
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06.10.2020 21:17 Ответить
Место самого отъявленного ******** уже занято. Не заметили?
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07.10.2020 10:35 Ответить
Банкомат и Банкомёт...
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06.10.2020 21:17 Ответить
Всё ясно.
Сытник - незаменим, как и Коболев.
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06.10.2020 21:18 Ответить
Моника ЗеБенски мразь отпетая ! Гнида с дупы плешивого
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06.10.2020 21:38 Ответить
Так и есть
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06.10.2020 21:19 Ответить
У зеленої гниди, з психологією вокзального наперсточника, окрім відвертої брехні, для свого виправдання, інших аргументів не знайшлося, але він, до сих пір, не зрозумів, що на відміну від зелених адептів в Україні, на Заході його давно розкусили і терплять тільки до пори, до часу.
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06.10.2020 21:23 Ответить
Один абзац вкратце:
"... я - так точно. Мне кажется, ... сам уволился. ...комиссия, абсолютно независимая. ..., я знаю, генеральный прокурор ... наших международных партнеров. И я думаю,...что мне говорят, что может быть даже ... независимый антикоррупционный прокурор"

-- про независимость 2 раза помянуто!
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06.10.2020 21:24 Ответить
Респект фотографу...., чесно говоря, новостные фотографии чабана 73% отары до вылета в Бруссель, могли ввести в заблуждение....
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06.10.2020 21:26 Ответить
Угу. А деньги можна у суркиса и бени вщять. Да?😷
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06.10.2020 21:51 Ответить
Что происходит? Уже не один месяцна всех уровнях склоняют Сытн. и вдруг З говорит что он на своем месте Какой -то капец .
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06.10.2020 21:56 Ответить
Зелень в"їхала у владу на брехні.......
За цей час нічого не змінилось...... Облуда і омана довела до Оману де було визначено в.о. президента.
Це нам вирок, оголошений на стадіоні!!!!!!!!!!!
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06.10.2020 22:01 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
Парам-парам-пам!
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06.10.2020 22:06 Ответить
Время от времени клоуну надо делать профилактику мозгов, видно, что это дает результаты, но на будущее, клоуну надо почистить свое окружение.
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06.10.2020 22:09 Ответить
НЕльзя делать профилактику того, что не существует.
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07.10.2020 10:32 Ответить
а "зельцман" из преза уволился тоже сам,,,
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06.10.2020 22:44 Ответить
Многие дети когда что-то разобьют или сломают, тоже говорят "я не виноват оно само". Детям простительно, но когда мелклморосящее чмо такое говорит, то это просто днище и деградация общества которое выбрало его.
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07.10.2020 08:31 Ответить
Шмаркля врет как дышит.
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07.10.2020 10:31 Ответить
 
 