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Новости Дело Ярослава Дубневича
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Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП

Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП

Высший антикоррупционный суд отказался изменить меру пресечения народному депутату IX созыва, подозреваемому в завладении государственными средствами в сумме более 93 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения, которая была избрана народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Таким образом, суд оставил без изменений ранее избранную депутату меру пресечения - залог в размере 90 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по версии следствия, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн гривен.

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Защите Дубневича не удалось вернуть 90 млн грн залога - ВАКС оставил меру пресечения без изменений, - САП 01

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, его задержание и арест.

31 октября народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. А в начале ноября, он вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн.

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Автор: 

Дубневич Ярослав (88) САП (2080) Антикоррупционный суд (1223)


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Дубневич это часом не тот патриот и торговый портнер, против которого не голосовала соевая фракция и бют?😷
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06.10.2020 21:49 Ответить
 
 